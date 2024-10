Demanda pendiente contra CCSD explicaría recientes males financieros del distrito

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) citó los costos de la ciberseguridad y los litigios como las dos causas principales de su posible déficit presupuestario de $10.9 millones. Una demanda de abril, en la que un director que supervisa la tecnología alega mala gestión financiera en el departamento, podría arrojar luz sobre algunos problemas detrás de escena.

“La dirigencia actual ha colocado a individuos con poca experiencia en puestos para tomar decisiones. Y esas decisiones han socavado el progreso de la división de tecnología”, dijo al Review-Journal el director de Servicios de Soporte al Usuario III, Rick Allen, quien presentó la demanda.

En la demanda, Allen acusó al distrito escolar, a la directora de información Marilyn Delmont y al gerente empresarial David Rosario de una “cantidad significativa de mala gestión”, que contribuyó tanto a la causa de la violación de datos en todo el distrito como a una respuesta lenta y costosa.

La superintendente interina Brenda Larsen-Mitchell, en una declaración del 27 de septiembre, culpó del déficit potencial, que originalmente se estimó en $20 millones antes de reducirse a $12 millones, al aumento imprevisto de los litigios y los gastos de ciberseguridad. En el presupuesto tentativo de 2024-2025, el distrito agregó $14.9 millones para apoyar la compra del software y servicio de ciberseguridad de Fortinet Enterprise para ayudar a proteger al distrito de las amenazas de ciberseguridad.

Las acusaciones en la demanda de Allen describen en gran medida la hostilidad y la discriminación en el lugar de trabajo que dijo haber experimentado. Pero la denuncia también incluye información sobre la violación de datos del año pasado y sus consecuencias, así como acusaciones de uso irresponsable de fondos que perjudicaron a las escuelas, lo que pudiera ofrecer una idea de lo que pudo haber sucedido detrás de escena.

“Está muy claro que a los líderes no les importan los resultados”, dijo Allen. “Su enfoque está realmente en mantener sus propias posiciones de poder”.

El litigio está pendiente para el caso, y el abogado de Allen, Trevor Hatfield, dijo al Review-Journal que el CCSD no está dispuesto a resolver el caso. El CCSD ha dicho que no comenta sobre litigios pendientes. Ni Delmont ni Rosario respondieron a las solicitudes de comentarios.

Delmont fue contratada por el exsuperintendente Jesús Jara, según el distrito escolar. Rosario fue contratado por Delmont y se convirtió en el supervisor directo de Allen, según la denuncia.

Allen dijo al Review-Journal que incluso antes de trabajar en el CCSD, había tenido una amplia experiencia en la supervisión de presupuestos multimillonarios. Dijo que ha liderado proyectos importantes y desplegado más de 200,000 dispositivos en el CCSD. Pero durante su mandato, según la denuncia, esa hostilidad en el lugar de trabajo lo llevó a ser objeto de repetidas represalias cada vez que señalaba lo que pensaba que era una mala gestión. Hasta la fecha, dijo Allen, ha sido despojado de más de 20 de sus responsabilidades, siendo la más importante en el caso la supervisión de los fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER), un programa federal que proporcionó dinero a los distritos escolares y estados durante el COVID-19.

Financiación ESSER

Allen dijo al Review-Journal que tenía un historial de supervisión del presupuesto de ESSER, incluida la negociación exitosa de recortes por valor de $5 millones en el pasado, pero fue despojado de la responsabilidad como parte de las represalias que experimentó.

El presupuesto de ESSER fue de $60.6 millones, de los cuales $15 millones se destinarían directamente a las escuelas para ayudar a financiar a los técnicos in situ, dijo Allen. Pero el departamento gastó $30 millones en nuevos Chromebooks, a pesar de que Google había extendido la vida útil de los Chromebooks que ya tenía el CCSD, lo que hacía innecesaria la adición, según la denuncia. Al mismo tiempo, el departamento recortó 26 empleos.

La denuncia también dice que Rosario también cambió la distribución de Chromebook para que se enviaran a un almacén en lugar de a las escuelas, lo que significa que, hasta el 25 de febrero de este año, 40,000 seguían sin usarse.

“El CCSD aún pudiera fracasar en sus objetivos tecnológicos ESSER III”, dice la denuncia.

Desde entonces, muchos otros empleados del departamento han hablado sobre la discriminación en el departamento en las reuniones de la junta, según las actas de las reuniones.

El ex director financiero Jason Goudie se reunió con el personal del departamento el 1 de abril, según la denuncia. Dijo que no podía justificar el gasto de $30 millones en Chromebooks no necesitados por los estudiantes. También dijo que podía asegurar que no era necesario recortar empleos, pero Delmont siguió adelante con recortes, degradaciones y algunos movimientos laterales para 30 miembros del personal, dijo Allen.

Violación de datos

En un correo electrónico, Allen acusó a Delmont de haber sido “advertido por fuentes internas y externas de las vulnerabilidades” antes de la violación de datos en todo el distrito en octubre pasado, pero no hizo nada para evitarlo.

“Delmont insistió en que todavía quería recortar los 30 empleos, lo que, a su vez, recortó los servicios, agobió a las escuelas e hizo que los estudiantes del CCSD estuvieran menos seguros al lidiar con amenazas cibernéticas”, escribió Allen.

La violación, que accedió a la información personal de los estudiantes, causó estragos en el distrito, incluida una demanda presentada por padres por lo que dijeron fue la falta de información y acción del distrito después de sus consecuencias.

“Este fue uno de los mayores hackeos en la historia del estado”, dijo Allen.

Después de los hechos, dijo, las respuestas fueron débiles y el departamento gastó millones de dólares en consultores externos que agregaron poco valor.

Despojado de responsabilidades

Más allá de la violación de datos públicos, de la que el público estaba al tanto, la demanda también alega una cantidad significativa de despilfarro financiero y mala gestión.

La denuncia decía que, en agosto de 2022, un empleado estaba falsificando registros y no utilizaba el sistema financiero adecuado. No estaba rastreando millones de dólares en compras de tecnología e inventario. También había estado borrando informes, que son registros públicos, y estaba facturando trabajos no relacionados con bonos al fondo de bonos, según la denuncia.

Cuando Allen confrontó al empleado, Delmont retiró su responsabilidad de supervisión sobre él, nombrando a otro director interino.

La denuncia también acusa a Rosario de malversación de fondos. El 18 de agosto de 2023, utilizó el presupuesto para comprar libros de texto por valor de $600 para una clase en la que estaba inscrito personalmente para obtener la certificación gubernamental, según la denuncia. La denuncia agregó que Rosario luego intentó hacer que pareciera legítimo al entregar copias al personal, a pesar de que no estaba relacionado con sus puestos.

La denuncia también dice que el 22 de enero de este año, Allen reportó desperdicio adicional del gobierno de Rosario, como $4,000 en vales de regalo, $4,200 en camisetas, y no recibió respuesta del CCSD.

Hostilidad

Además de la mala gestión general, la denuncia acusa al departamento de tener un ambiente de trabajo hostil, que incluía faltarle el respeto a las necesidades de Allen como alguien con autismo, y tomar represalias contra él cuando intentaba actuar como denunciante. La queja incluye varios intentos de pasar por canales con el director de operaciones, Mike Casey, y la directora de relaciones con la gestión de empleados, Mollie Hall, que según dijo no tuvieron éxito.

“Traté de seguir el sistema, pero el sistema me decepcionó”, escribió Allen en un correo electrónico. “Este era el último recurso”.