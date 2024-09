‘Crisis sin precedentes’: CCSD enfrenta demanda sobre educación especial

Familias presentaron una demanda colectiva que acusa al Distrito Escolar del Condado Clark de no ofrecer una educación adecuada a estudiantes con discapacidades

Varias familias presentaron una demanda colectiva el miércoles que acusa al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) de no ofrecer una educación adecuada a estudiantes con discapacidades.

En la demanda de 58 páginas, abogados alegan que el distrito no ha cumplido con la Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades, creando una “crisis sin precedentes” para los estudiantes con discapacidades. Se presentó en nombre de 12 niños de nueve familias.

“Esta emergencia exige que se actúe de inmediato y con decisión”, afirma la demanda. “Cada día de retraso agrava el daño irreversible infligido a estos niños vulnerables, robándoles oportunidades que nunca podrán recuperar”.

Cuando fue contactado por el Review-Journal el miércoles, el distrito escolar dijo que no hace comentarios sobre litigios pendientes.

La demanda alega que el distrito no ha identificado adecuadamente a los estudiantes con problemas de aprendizaje y mantiene políticas que “niegan sistemáticamente a los estudiantes” una educación gratuita y apropiada.

“El CCSD es un símbolo en la conciencia nacional de la grave negligencia gubernamental y de la profunda incapacidad del gobierno para responder con prontitud a la población vulnerable que es víctima de esa negligencia e inacción”, según la demanda, redactada por un equipo que incluye a la abogada de Las Vegas Lori Rogich.

La demanda se presenta tres años después de que Rogich y su esposo, el consultor político republicano local Sig Rogich, ganaran un pleito en el que un juez federal dictaminó que el distrito escolar infringió la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades al no asegurarse de que la hija de la pareja recibiera enseñanza con un método desarrollado para estudiantes con dislexia.

Lori Rogich dijo que incluso después de la orden judicial, el distrito escolar no ha dado a los estudiantes con discapacidades una educación adecuada.

“Ha habido una disfunción vergonzosa y continuada entre el Estado y el distrito escolar, que ha tomado una situación ya terrible y la ha convertido en una crisis mayor que está causando un daño irreparable a los niños con necesidades especiales”, dijo Lori Rogich en una entrevista reciente con Las Vegas Review-Journal.

Buscan orden judicial

La demanda fue redactada por varios abogados de todo el país especializados en litigios sobre educación especial: Hillary Freeman, Judith Gran, Catherine Reisman, Jeffrey Wasserman y Gregory Little.

Freeman, quien también ayudó anteriormente a representar a Lori y Sig Rogich, dijo que se suponía que la demanda anterior iba a crear un cambio en el Distrito Escolar del Condado Clark. Pero ella no ha visto que llegue a buen término.

“Cuando he planteado estas cuestiones y planteado estas preocupaciones, me han dicho que esta es la forma en que hacemos las cosas aquí en Nevada, consistentemente, una y otra y otra vez”, dijo Freeman al Review-Journal.

Little, que ha ayudado anteriormente a demandar al estado de Michigan por las necesidades de educación especial de los niños afectados por la crisis del agua en Flint, Michigan, llamó a la situación en Nevada “espantosa”. Según su experiencia, Nevada es uno de los peores estados en el cumplimiento de la ley federal para los estudiantes con discapacidad.

La demanda busca una orden judicial para obligar al Distrito Escolar del Condado Clark a cumplir con la Ley de Individuos con Discapacidades y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Los abogados piden a un juez que designe a un supervisor federal para “reestructurar el sistema educativo” del distrito, y que obligue al distrito a identificar adecuadamente a los niños con discapacidades, seguir los programas educativos individualizados de los estudiantes, eliminar el uso de restricciones físicas y técnicas de reclusión, y asegurarse de que los empleados reciben la capacitación adecuada”.

“Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana la actitud va a tener que cambiar”, dijo Little, el principal abogado litigante del Education Law Center, una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva Jersey.

Melissa Rose, una de las demandantes, es orientadora del distrito escolar. Pero incluso a ella le ha resultado difícil navegar por las políticas de educación especial del distrito, dijo Rose al Review-Journal.

Su hijo, que en la demanda se identifica con las iniciales C.R., cursa el 11º grado en Rancho High School. Sus discapacidades incluyen autismo, síndrome de Tourette y síndrome de Usher, una enfermedad genética que causa sordera y discapacidad visual.

Rose, de 55 años, dijo que ha presionado para que su hijo reciba una tableta en la escuela para ayudarle a comunicarse con los maestros y estudiantes, porque a veces tiene dificultades para comunicarse eficazmente en el lenguaje de señas. Pero Rose dijo que los funcionarios de la escuela no le proporcionaron el dispositivo.

Según la demanda, C.R. ha sido sancionado en repetidas ocasiones por comportamientos “que son una manifestación de su discapacidad”, incluido el ingreso en un centro de detención de menores. El documento alega que la policía escolar intentó en una ocasión llevar a C.R. de la escuela a casa, pero lo dejó solo en un domicilio en el que ya no vivía, a 10 millas de su domicilio actual.

Rose dijo que, en un momento dado, su hijo fue esposado debido a su comportamiento, el cual, según Rose, se debió a que no podía comunicarse eficazmente con otro estudiante.

Si la escuela hubiera seguido el plan educativo de su hijo, el incidente quizá no hubiera ocurrido, dijo Rose. Lleva años preocupándose por la seguridad de su hijo y preguntándose si le han enseñado las habilidades necesarias para la vida antes de que se gradúe dentro de un año.

“Solo quiero que se centren en cada alumno, en cada niño, como individuo, no como colectivo”, declaró Rose al Review-Journal. “Porque todos tienen diferentes niveles de discapacidad”.

‘Deficiencias sistémicas’

Caitlin Werlinger, de 37 años, dijo que funcionarios esolares no identificaron a su hijo como un niño que necesitaba instrucción especial después de que empezara a tener problemas con la escuela en el primer grado durante los cierres del COVID-19. Tuvieron que pasar tres años, con una evaluación privada pagada por Werlinger, para que su hijo fuera evaluado adecuadamente por dislexia.

“Un empleado del distrito me dijo literalmente que no lo identificarían como disléxico porque sabían que no tenían los recursos para tratarlo”, dijo Werlinger.

Ahora, el hijo de Werlinger está en sexto grado, pero sigue teniendo dificultades para leer por encima de un nivel de tercer grado. En lugar de proporcionar a su hijo un método de enseñanza diseñado para estudiantes con dislexia, se le ha puesto en clases de educación especial, donde, según Werlinger, no se le desafía.

Werlinger dijo que su hijo debería tener acceso al nivel menos restrictivo de educación, preferiblemente en una clase de educación general co-enseñada. El empleo de Werlinger le permite dedicar tiempo a la educación de su hijo, y se pregunta cómo es posible que su hijo haya quedado rezagado.

“¿Por qué dejaron a mi hijo atrás?”, dijo Werlinger en una entrevista reciente. “No debería tener que sacudir las jaulas de la administración superior para conseguir que se realicen tareas sencillas y se proporcione educación a mi hijo”.

Iva Lewis, de 35 años, dijo que ha intentado dirigirse a la Junta Escolar del Condado Clark sobre su preocupación por la seguridad de su hijo, que no habla y es autista. Dijo que su hijo, que está en tercer grado, anteriormente se escapaba de la escuela hasta tres veces por semana.

Lewis se pregunta si su hijo está aprendiendo efectivamente, después de años en clases de educación especial. Dice que no sabe sujetar bien un lápiz y tiene dudas de que realmente esté completando sus tareas escolares por sí mismo.

“No está seguro. No se le plantea ningún reto”, dijo Lewis. “Lo envío a la escuela para que lo cuiden, y tengo miedo porque no sé qué está pasando”.

Los abogados dijeron al Review-Journal que la demanda colectiva no pretende atacar a los maestros de las escuelas del Condado Clark. Más bien, se pretende poner de relieve que el distrito escolar no está dando a los maestros la capacitación adecuada para atender eficazmente a los estudiantes con discapacidad.

La demanda señala que los maestros en el distrito escolar están pasando apuros para realizar sus tareas debido a las “deficiencias sistémicas”, la escasez de personal y la falta de recursos.

“Ha habido tantas infracciones que creo que es probablemente una pregunta muy fácil de hacer: ¿Qué está haciendo bien el Distrito Escolar del Condado Clark?”, dijo Freeman. “Y no se me ocurre ni una sola cosa”.