Considera el Consejo Escolar limitar comentarios públicos

Esta foto de archivo del 4 de noviembre de 2021 muestra al Consejo de Administración del Distrito Escolar del Condado Clark durante una reunión en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El Consejo de Administración del Distrito Escolar del Condado Clark está considerando cambios en la política que reglamentan los periodos de comentarios públicos y las posibles consecuencias para quienes no los cumplan.

Los miembros del consejo discutieron el miércoles el borrador de los cambios. Un borrador de trabajo editado volverá a los fideicomisarios en una sesión de trabajo en julio.

El cambio se produce después de las polémicas reuniones del consejo escolar durante la pandemia del COVID-19, sobre todo en otoño, cuando los periodos de comentarios públicos se alargaban habitualmente durante horas. Es una tendencia que han experimentado varios consejos escolares de todo el país.

Han sido dos años tumultuosos de comentarios públicos y se han tratado “temas muy divisivos”, dijo la presidenta del consejo, Irene Cepeda, durante la reunión del miércoles.

También se han producido ataques específicos contra estudiantes, miembros del consejo y miembros del público, dijo.

Esto ha estimulado las conversaciones, que comenzaron a finales del año pasado, sobre posibles revisiones de la política de comentarios públicos que se actualizó por última vez en 2017, dijo Cepeda.

Un ejemplo de una reunión polémica: En septiembre de 2021, la junta escuchó más de cinco horas de comentarios públicos, la gran mayoría de los cuales se oponían al mandato de vacunación del COVID-19.

Algunos comentaristas públicos gritaron a los administradores antes de ser escoltados por la policía. Los fideicomisarios también llamaron a un receso de cinco minutos para decidir si desalojaban la sala de reuniones, pero acabaron continuando con los asuntos.

Los periodos de comentarios públicos a partir de enero oscilaron entre unos 50 minutos y casi dos horas y media, según los materiales de las reuniones en internet. En algunos casos, ocuparon casi la mitad de la reunión.

Reacciones

Vicki Kreidel, profesora de primaria y presidenta de la Asociación Nacional de Educación del Sur de Nevada, asiste a casi todas las reuniones del consejo escolar y suele hacer comentarios públicos.

¿Lo que más ha notado? “Las reuniones ya no son seguras”, le dijo al Review-Journal.

Algunas personas tienen como objetivo a los educadores que testifican, dijo Kreidel. Y hace poco, un grupo de personas que se colaron en la acera y con megáfonos trataron de atraer a los asistentes mientras entraban y salían de la reunión, dijo.

Kreidel dijo que algunos miembros del público se han burlado de ella mientras hacía un comentario público, pero que no se enfrenta a ellos.

Si los cambios de política propuestos conducen a una mejora de la seguridad de los asistentes a la sala de reuniones, sería un primer paso positivo y necesario, dijo Kreidel.

“Realmente espero que lo que están haciendo aumente la seguridad”, dijo. “Esa sala solía ser un espacio seguro”.

La madre Anna Binder, que también suele hacer comentarios públicos, dijo el miércoles a los miembros de la junta que los cambios serán rechazados porque muchos miembros de la comunidad consideran que no tienen acceso. Dijo que también quiere animar a la junta a celebrar reuniones interactivas con el público.

Parece que muchos de los cambios propuestos “solo limitan a las pocas personas de la comunidad que se presentan”, dijo.

Binder le dijo al Review-Journal que sabe que habrá muchos cambios en el borrador de trabajo para cuando se presente en la sesión de julio.

En cuanto al ambiente de las reuniones del consejo, en la audiencia ocurren muchas cosas que los administradores no escuchan, dijo Binder, y añadió que era especialmente problemático cuando todos llevaban cubrebocas porque no se podía ver quién hablaba.

Las personas que asisten a las reuniones del consejo de administración no deberían tener que soportar abuso verbal, dijo Binder. Los que buscan sus cinco minutos de fama están desviando la atención de los asuntos importantes, dijo.

Lo que se propone

El borrador de las revisiones de la política incluye algunas adiciones nuevas, entre ellas una declaración de que la junta “fomenta y valora las aportaciones del público”.

“Para crear un entorno seguro y acogedor en las reuniones de la junta, conducente a los asuntos de la junta y a los comentarios del público, se espera que todo el mundo sea respetuoso y civilizado”, según el borrador.

Uno de los principales cambios propuestos es una nueva sección sobre el decoro de las reuniones. Describe la reunión del consejo escolar como una “reunión de trabajo” y “no como un foro abierto”.

Las reglas, si se aprueban, incluirían “no interrumpir a los oradores ni gritar desde el público”, un límite en el tamaño de las pancartas que pueden llevar los asistentes, la prohibición de realizar llamadas personales con teléfonos y el requisito de que los asistentes que abandonen la sala de reuniones lo hagan en silencio.

“El incumplimiento de estas reglas por parte de un individuo o grupo es motivo para dar por terminado el periodo de comentarios de un orador o para pedir a un asistente que abandone la reunión”, según la reforma propuesta.

Las directrices para los comentarios del público incluyen la prohibición de “insultos racistas, insultos personales, amenazas u otro tipo de lenguaje inapropiado”, la exigencia de que los oradores se dirijan a toda la junta y no a personas concretas, que se ciñan al tema sobre el que se inscribieron para hablar, que solo se permita un comentario público sobre puntos no incluidos en el orden del día por persona, y que los comentaristas no puedan inscribirse por otra persona ni ceder su tiempo a otra.

Las revisiones establecen las consecuencias de la conducta desordenada de los oradores o los miembros del público, incluida la expulsión de la reunión y/o traspaso.

Otros cambios propuestos limitan el primer periodo de comentarios del público a 20 minutos. En algunas ocasiones, la junta ha optado por ampliarlo.

También se llama a reducir el tiempo que cada persona puede hablar sobre un tema de acción a dos minutos, frente a los tres minutos actuales.

Quienes intervengan en dos o más puntos del orden del día por consentimiento tendrán un total de hasta cinco minutos, según la propuesta. La política actual permite hasta 10 minutos a quien intervenga en cuatro o más puntos de consentimiento.

Otro cambio, si se aprueba: Una vez que se publique el orden del día, los que quieran inscribirse por adelantado para hacer comentarios deberán hacerlo antes, antes de las 8 p.m. del día anterior a la reunión, en lugar del límite actual de tres horas antes de la reunión y solo durante el horario de trabajo.

Los oradores también pueden inscribirse en la reunión justo antes de que empiece, pero las revisiones de la política proponen que no se acepten tarjetas de comentarios públicos después de que el presidente de la junta convoque un punto del orden del día.