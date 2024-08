COLUMNA: Para los maestros de CCSD, ¿El salario refleja el trabajo?

El miedo, la vergüenza por no pronunciar bien las palabras y con el corazón roto por dejar nuestros países y emigrar, es por lo que muchos migrantes pasamos al llegar a Estados Unidos.

Erika Madrid emigró hace más de 2 décadas y, de igual manera, empezó de cero; pero con una meta que, más que un sueño, fue su vocación desde pequeña cuando jugaba con ser maestra de sus vecinitos.

“Hace 25 años yo llegue a Las Vegas en los mismos zapatos que mis estudiantes, yo soy originaria de Tijuana, Baja California, México y gracias a mis maestros logré todo lo que he logrado y ahora estoy del otro lado del salón tratando de servir a la comunidad de estudiantes recién llegados, eso siempre fue mi sueño”, dijo Erika con mucha gratitud.

Ella se graduó de la secundaria, estudió pedagogía con especialidad en inglés, tiene una maestría con enfoque en enseñanza de inglés como segundo idioma de la UNLV y empezó a enseñar hace 10 años. Hoy Erika es maestra de inglés enfocado en estudios del idioma español y hace 7 años desempeña esa labor en Global Community High School, una institución única en Nevada que se enfoca 100% en educar a los estudiantes migrantes que no hablan inglés.

Varias semanas antes al inicio de clases, ella empezó a ir al aula para preparar todo y recibir a los 240 estudiantes que tendrá este año lectivo en diferentes clases.

“Algo que vemos mucho en los estudiantes es que todos vienen con las mochilas llenas de cargas, problemas, traumas y de muchos deseos de tener nuevas oportunidades que no tendrían en sus países. Otras de las maneras en la que me preparo como maestra Latina para el regreso a clases es crear un espacio visualmente acogedor en mi salón de clases, lo decoró con colores, con artículos que representen a mis estudiantes. Me gusta que los estudiantes entren y se den cuenta de la fiesta de colores y que le pongo mucho amor, esfuerzo y estoy ahí para dar todo de mí y que espero lo mismo de ellos”, me contó con una sonrisa en todo momento y se escuchaba en su voz las ansias de tenerlos ya en su salón.

Esta fué una de las entrevistas más regocijantes que he hecho porque percibí y vi en los ojos de Erika que el amor por la educación y la dedicación por ayudar a los colegiales es lo que a ella la hace feliz y de verdad que lo transmite.

Madrid fue nominada como maestra del año en su escuela y quedó entre las 4 finalistas de todas las escuelas secundarias y preparatorias de Nevada. Al culminar el año lectivo pasado, en vez de iniciar las vacaciones y olvidarse de las clases, Madrid hizo todo lo contrario, se inscribió para hacer talleres de desarrollo profesional y se pasó estudiando para aprender nuevas habilidades y técnicas.

“Me gusta prepararme, eso es lo que me llena, me voy a la escuela para ir a la escuela agregó entre risas”

Al preguntarle sobre la situación que aún faltan 1,000 maestros en el distrito escolar del Condado Clark, más allá de preocuparse, animó a los interesados porque asegura que es una gran oportunidad para quienes tienen el don de enseñar a que estudien, los animó a que se preparen ya que harán un bien a la comunidad porque ser maestra va más allá de enseñar, es estar ahí para los estudiantes y muchas veces ser el apoyo que no tienen en casa, o para quienes no tienen padres o para quienes emigran solos… el trabajo también muchas veces es hacer de padres.

Al tocar el tema de los salarios, tras un suspiro, dijo que ojalá las autoridades hagan algo al respecto y les pide que inviertan en aprendizajes socioemocionales y en la salud mental de los educadores porque hay una gran necesidad de conocimientos de cómo lidiar con los traumas que han surgido tanto en estudiantes como con los mismo maestros después de la pandemia.

Dos datos importantes que es necesario que la comunidad sepa:

1) Los maestros del Condado Clark deben sacrificar un día de vacaciones o de enfermedad si se sienten abrumados y necesitan lidiar con la salud mental.

2) Solo reciben $500 por parte del gobierno estatal para realizar proyectos especiales o comprar materiales para todo el año. Los $500 lo deben dividir en 9 meses.

“Hacemos sacrificios y sacamos de nuestro bolsillo muchas veces para darle lo mejor a nuestros alumnos” dice Erika al respecto y le pide a los padres lo siguiente.

“Enséñenles a sus hijos a ganarse las cosas porque hoy en día hay muchos estudiantes que llegan al salón con arrogancia, un sentir de merecimiento y que no tienen que poner esfuerzos para tener buenas calificaciones, sabemos que la vida no es así”.

“Padres: sepan que en las escuelas son bienvenidos y por favor es necesario involucrarse en la educación de sus hijos. La educación es un banco con 3 patas: el estudiante, el maestro y el padre, es importante hacer un equipo por el bien del alumno”.

Lo que me queda claro es que definitivamente los maestros moldean la vida de los alumnos y muchas veces los salvan motivándolos o literalmente haciéndose cargo de una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano, la educación.

Entonces, ¿por qué no tienen los mismos salarios de los médicos, de los oficiales de policías o hasta más?