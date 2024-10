CCSD reduce estimación del potencial déficit presupuestario

El distrito aclaró que los ajustes presupuestarios de las escuelas eran independientes de un posible déficit presupuestario central y que este no las afectaba.

octubre 11, 2024 - 7:59 am

El Distrito Escolar del Condado Clark ha reducido la proyección de su posible déficit presupuestario de $20 millones a poco menos de $11 millones, dijo la superintendente interina, Brenda Larsen-Mitchell, a la Junta Escolar del Condado Clark el jueves.

“Sabíamos que en la primavera, debido a los aumentos salariales, que nuestros empleados merecen, íbamos a estar apretados”, dijo Larsen-Mitchell.

Dijo que el equipo tuvo cambios después y no pudo determinar si habría un déficit, lo que llevó al distrito a retrasar la comunicación con los directores. El distrito culpó del déficit presupuestario central a la ciberseguridad y los costos de litigios. Larsen-Mitchell dijo que el distrito había asignado $30 millones para litigios y furon $23 millones más altos. El distrito también gastó $14.9 millones en costes de ciberseguridad tras la filtración de datos de octubre pasado.

Déficit presupuestario proyectado de $10.9 millones

El déficit presupuestario proyectado ha cambiado en las últimas semanas, y pudiera seguir cambiando. El distrito había proyectado un déficit presupuestario central de $20 millones hace dos semanas, $12 millones estaban en el orden del día de la reunión de la junta del jueves y Larsen-Mitchell anunció por primera vez una cifra de $10.9 millones en la misma reunión. La directora financiera interina, Diane Bartholomew, dijo que el presupuesto aún se estaba desarrollando y que la cifra pudiera cambiar.

En una presentación que se hizo ante los miembros de la junta el jueves por la noche, el distrito aclaró que el tema de los ajustes presupuestarios escolares era independiente del posible déficit presupuestario y que ningún presupuesto escolar se vio afectado por el posible déficit presupuestario central.

Sin embargo, las escuelas se vieron afectadas por los ajustes presupuestarios escolares, que tuvieron errores iniciales, según la presentación. El 15 de septiembre, los directores determinaron que se habían utilizado datos inexactos para el financiamiento de las escuelas en riesgo, que volvieron a calcular al día siguiente. El 17 de septiembre, los datos de nómina para puestos con salarios no incluyeron el aumento del 8 por ciento en el pago de los profesionales con licencia, que también actualizaron más tarde.

Como resultado, los costos operativos de muchas escuelas fueron mucho más altos de lo previsto. Al enterarse de la noticia, los directores de todo el distrito reevaluaron sus planes presupuestarios estratégicos: recortar personal, programación y fondos de suministros.

En la reunión del jueves, la miembro de la junta Ramona Esparza-Stoffregan pidió a los directores que hacían una presentación a la junta sobre el éxito de los estudiantes que compartieran cualquier problema que hubieran tenido con sus presupuestos.

Varios directores compartieron el impacto en su escuela, y la directora Kathi Rozek informó que Lee Antonello Elementary School tenía un déficit de $587,000.

La presentación también proporcionó un historial del registro de superávit de los empleados, el término utilizado para los empleados no asignados. Las cifras fueron más altas este año que el año pasado, con un superávit de 37 profesionales con licencia, 45 profesionales de apoyo y cinco administradores. Pero en los años anteriores a eso, las cifras fueron generalmente más altas, específicamente entre la cantidad de educadores con licencia, según la presentación.

El distrito dijo que no había habido ningún recorte en la oficina central.

Soluciones

En una votación empatada 3-3, la junta no aprobó la recomendación de Larsen-Mitchell de una auditoría de $50,000 del Council of the Great City Schools, un grupo externo que ha realizado revisiones de otros distritos escolares grandes en el pasado. El gobernador Joe Lombardo ya ha pedido a la Legislatura que amplíe una auditoría del CCSD a raíz del déficit presupuestario.

“Simplemente estarías insultando a tu personal”, dijo Vicki Kreidel, presidenta de la Nevada State Education Association en el sur de Nevada.

Marie Neisess, de la Clark County Education Association, preguntó si no había nadie calificado dentro del CCSD para examinarlo.

“Esto es una crisis”, dijo.

Esparza-Stoffregan señaló que el costo es el mismo que el salario de un puesto de apoyo.

El distrito también presentó otras soluciones. Las soluciones a corto plazo incluyen el apoyo escolar y las reuniones con los directores, así como el uso de dinero de su saldo final no asignado. La Política del Distrito 3110 requiere que el distrito mantenga un saldo final del 2 % de los ingresos totales del Fondo General, y el distrito planea mantenerse por encima del 4 por ciento. Según la presentación de la primavera pasada, esa cantidad ronda los $160 millones.

A largo plazo, el distrito dijo que “aumentará la comprensión amplia y la visibilidad de la asignación de dólares en las escuelas”.

“Ha habido un nivel insuficiente de controles y equilibrios”, dijo la directora de estrategia, Kellie Kowal-Paul, señalando que el distrito estaba trabajando para mejorar en el futuro.

El punto del orden del día se produjo más de tres semanas después de que se conociera la noticia sobre el posible déficit.

Varios miembros de la junta habían solicitado que el presupuesto se incluyera en el orden del día de la última reunión del 26 de septiembre, aunque la presidenta de la junta, Evelyn García Morales, se negó.

“El objetivo principal de esta solicitud de orden del día era que se hiciera de manera oportuna”, dijo la miembro de la junta Linda Cavazos.

En la reunión del jueves, la junta votó 4-2 para agregar el tema a una reunión futura también, con la miembro de la junta Lola Brooks y García Morales votando en contra.

“Aunque hoy hay uno”, dijo García Morales después de la votación. “Estamos aprendiendo”.