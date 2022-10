Aprueban extensión de contrato de Jara

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, a la derecha, habla mientras la superintendente adjunta Brenda Larsen-Mitchell observa durante una reunión del Consejo Escolar del Condado Clark en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Linda Cavazos, miembro del Consejo Escolar del Condado Clark, habla durante una reunión del consejo en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, segundo por la izquierda, habla durante una reunión del Consejo Escolar del Condado Clark, con la superintendente adjunta Brenda Larsen-Mitchell, primera por la izquierda, los miembros del Consejo Escolar del Condado Clark Linda Cavazos, tercera por la izquierda, y Lisa Guzmán, en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Irene Cepeda, miembro del Consejo Escolar del Condado Clark, participa durante una reunión del consejo en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Los miembros del Consejo Escolar del Condado Clark, Linda Cavazos, a la izquierda, y Lisa Guzmán, participan durante una reunión del consejo en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Los miembros del Consejo Escolar del Condado Clark Katie Williams, a la izquierda, y Danielle Ford participan durante una reunión del consejo en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El Consejo Escolar del Condado Clark celebra una reunión abierta en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Las miembros del Consejo Escolar del Condado Clark, Evelyn García Morales, a la izquierda, y Katie Williams, participan durante una reunión del consejo en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La fideicomisaria del Consejo Escolar del Condado Clark, Irene Cepeda, a la derecha, habla durante una reunión del consejo con la fideicomisaria Lola Brooks observando en el Edward A. Greer Education Center de Las Vegas el miércoles 5 de octubre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El Consejo Escolar del Condado Clark votó el miércoles para extender el contrato del asediado superintendente Jesús Jara por otros tres y medio años, con un aumento de 75 mil dólares en su salario anual.

Los miembros de la junta directiva votaron por cuatro a tres para extender el contrato de Jara, con el voto a favor de Lola Brooks, Irene Cepeda, Evelyn García Morales y Katie Williams, y el voto en contra de Linda Cavazos, Danielle Ford y Lisa Guzmán. La votación se produce casi un año después de que Jara fuera despedido y posteriormente recontratado.

Jara dijo después de la votación que estaba “extremadamente agradecido por la oportunidad que le ha concedido la mayoría de este consejo” de seguir dirigiendo el distrito.

“Tenemos un camino que recorrer, no lo niego”, dijo. “Pero tenemos que seguir centrándonos en la salud, la seguridad y el bienestar de nuestras 300 mil vidas a las que me siento humilde y honrado de servir como superintendente”.

El consejo anunció que revisaría el contrato de Jara tras completar su evaluación la semana pasada. La evaluación lo calificó como “altamente eficaz”.

El nuevo contrato de Jara durará hasta el 30 de junio de 2026 y su sueldo aumentará a 395 mil dólares. Jara se incorporó al distrito en 2018 con un salario de 320 mil dólares.

Cavazos dijo el miércoles que la remuneración total de Jara, incluidas las prestaciones, superaría los 500 mil dólares.

‘Mucho por curar’

Hablando entre lágrimas en el estrado antes de la votación, Cepeda dijo que servir como presidenta del consejo fue “lo más difícil” que ha hecho en su vida.

Cepeda, que fue el voto decisivo para despedir y volver a contratar a Jara el pasado otoño, dijo que las juntas directivas más eficaces deberían hablar de los resultados de los estudiantes al menos el 50 por ciento del tiempo.

“Creo que, por el momento, esa es mi mentalidad, sabiendo que todavía hay mucho por curar, mucho trabajo que hacer”, dijo.

Algunos miembros de la comunidad escolar han criticado los criterios que se usaron para evaluar al superintendente y el momento en que se extendió su contrato.

El contrato de Jara expiraba en enero del año próximo, tras las elecciones de noviembre, en las que se disputan tres asientos del consejo escolar.

Según el nuevo contrato de Jara, si una nueva iteración del consejo decide rescindir el acuerdo, el distrito tendría que pagar el resto del salario y las prestaciones que se le adeudan hasta el final del nuevo plazo del contrato.

Ford dijo el miércoles que no era necesario renovar el contrato de Jara en este momento.

“Si llega el momento, en enero, y tenemos que rescindir por conveniencia y pagar al superintendente casi dos millones de dólares, será por los cuatro votos afirmativos que acaban de producirse en esta reunión”, dijo.

Las mismas miembros del consejo que votaron para reincorporar a Jara el pasado otoño votaron el miércoles para extender su contrato.

El año pasado, Jara presentó acusaciones de ambiente de trabajo hostil contra algunas miembros del consejo de administración, acusaciones que resolvió con el consejo a principios de este año.

‘Época de increíble agitación’

El miércoles, Dylan Keith, director adjunto de Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de Las Vegas, dijo que la renovación de la dirección no mejoraría los resultados de los estudiantes y causaría inestabilidad en el distrito.

La Cámara ha apoyado recientemente una iniciativa para dividir el distrito escolar.

“Estamos en una época de increíble agitación y rotación”, dijo Keith. “Ahora, más que nunca, nuestros alumnos requieren y merecen el máximo liderazgo y estabilidad”.

Pero Bryan Wachter, vicepresidente mayor de la Asociación de Comerciantes de Nevada, dijo que el consejo se estaba convirtiendo en un lastre político para los miembros de la Legislatura de Nevada.

“El público no confía en los siete. El público no confía en el superintendente. Los padres no confían en ellos. El público votante no confía en ellos”, dijo. “De hecho, cuando preguntas al público votante ¿A quién culpas de los malos resultados del Distrito Escolar del Condado Clark? No es al superintendente. En primer lugar, son los siete”.

Otros miembros de la comunidad escolar llamaron la atención sobre las métricas que se usaron para evaluar a Jara: métricas como la competencia en lectura y matemáticas de los alumnos, la reducción de las suspensiones y expulsiones entre los alumnos afroamericanos y la contratación de más profesores.

La exprofesora de educación especial Jessica Alley dijo que la evaluación de Jara era significativamente diferente a la de los profesores y demás personal del distrito.

“Lo despedimos, ¿y ahora nos dicen que obtiene una calificación satisfactoria?” preguntó Alley. “¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede tener eso sentido para alguien de este consejo? Todos parecen tontos. Parecen todos unos locos”.