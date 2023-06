Algunos planteles del CCSD ofrecen continuidad académica durante las vacaciones de verano

Algunos planteles del CCSD, como la secundaria Hyde Park, ofrecen continuidad académica durante las vacaciones de verano con el programa “Summer aceleration”. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Muchas personas han manifestado que, al concluir el ciclo escolar, algunos de sus hijos pierden el ritmo académico en vacaciones.

A fin de abordar el delicado asunto, las autoridades del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) dieron a conocer que han implementado el “Summer acceleration program”, con el que ofrecen continuidad académica durante las vacaciones de verano.

Justamente, mediante un correo electrónico enviado a los padres de familia de la escuela secundaria Hyde Park Middle School, la asistente de la directora, Christine N. Notareshi-Rinard, invitó a los padres y/o tutores que inscribieran a sus hijos en el programa que empezó el martes 30 de mayo y concluye el 16 de junio de 2023.

La “aceleración de verano” no es obligatoria –destaca el comunicado- y las familias pueden decidir qué fechas y horas funcionan mejor para que asistan sus hijos. Aunque se tomará asistencia para fines de registro, no se requiere que los estudiantes asistan en días o clases. Todos los estudiantes recibirán su horario entre las 8:00 y las 8:50 am en la cafetería el martes 30 de mayo.

Los estudiantes, agrega, que no asistan en esta fecha u hora podrán obtener su horario en la oficina el primer día de clases. Como recordatorio, “Summer Acceleration” está diseñado para proporcionar tiempo adicional para que los estudiantes aceleren el aprendizaje, interactúen con sus compañeros y educadores adultos, mejoren el bienestar socioemocional y tengan oportunidades limitadas para recuperar créditos de matemáticas de 7.° grado (estudiantes inscritos en la opción de recuperación de créditos). recibirá un correo electrónico por separado con las pautas de asistencia y otra información).

El desayuno y el almuerzo se proporcionarán gratis a todos los estudiantes, pero otros refrigerios y bebidas estarán disponibles para comprar durante los descansos y el almuerzo. Se proporcionará transporte a todos los estudiantes elegibles que vivan dentro de la zona de transporte. Las preguntas sobre el transporte se pueden dirigir al 702-799-8100. Los estudiantes que no utilicen los servicios de transporte del CCSD no deben llegar a la escuela antes de las 8:00 am.

Todos los estudiantes deben estar fuera del campus a más tardar a las 3:15 pm, ya que no se ofrecerán actividades extracurriculares ni supervisión. Los estudiantes que viajen en el autobús saldrán por el lado norte del campus a través de las canchas de tenis, y los estudiantes que caminen o esperen un viaje saldrán del campus por las puertas/portones del sur frente a Rotary Park.