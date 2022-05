12 estudiantes de Nevada premiados en los Premios a la Excelencia Académica del RJ

Mischa Abad, alumna de noveno grado de Green Valley High School, se levanta para aceptar su premio en los Premios a la Excelencia Académica del Review-Journal en Myron's, en el Smith Center, el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. La ceremonia honra a un estudiante destacado de cada grado en las escuelas del sur de Nevada. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El maestro de ceremonias Chet Buchanan se dirige a la multitud en los Premios a la Excelencia Académica del Review-Journal en Myron's en el Smith Center el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. La ceremonia honra a un estudiante destacado de cada grado en las escuelas del sur de Nevada. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El maestro de ceremonias Chet Buchanan se dirige a la multitud en los Premios a la Excelencia Académica del Review-Journal en Myron's en el Smith Center el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. La ceremonia honra a un estudiante destacado de cada grado en las escuelas del sur de Nevada. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El orador principal, Glenn Cook, editor ejecutivo del Review-Journal, se dirige a la multitud en los Premios a la Excelencia Académica del Review-Journal en Myron's, en el Smith Center, el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. La ceremonia honra a un estudiante destacado de cada grado en las escuelas del sur de Nevada. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Doce estudiantes de escuelas públicas, privadas y chárter del sur de Nevada fueron galardonados el miércoles por la noche por sus logros académicos y su participación en la comunidad.

La cena de los Premios a la Excelencia Académica del Las Vegas Review-Journal reconoció a estudiantes de primero a 12º grado, y cada uno de ellos recibió una beca de 500 dólares y 500 dólares para destinarlos a un programa escolar de su elección.

Los premios se celebraron en el Smith Center for the Performing Arts en su cuarta ceremonia anual, tras dos años en los que no se celebraron durante la pandemia.

Las nominaciones estaban abiertas a todos los estudiantes del sur de Nevada que demostraran excelencia académica, responsabilidad, liderazgo y participación en actividades extracurriculares. Los estudiantes podían ser nominados por un profesor, un entrenador o un miembro de la familia, y los ganadores eran elegidos por un panel independiente de jueces.

Entre los jueces de este año se encontraban personas de organizaciones educativas como la Fundación de Educación Pública y la UNLV. Más de 100 estudiantes fueron nominados para los premios de este año.

“Esto es mucho más que una lista de decanos o un cuadro de honor”, dijo el editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook, en la entrega de premios del miércoles. “Estamos reconociendo a estudiantes destacados que, sobre todo, son personas destacadas”.

Los ganadores de este año fueron:

Booker Fralick

La profesora de Booker Fralick, Casey Palermo, nunca había nominado a un alumno para los premios, pero se sintió llamada a hacerlo después de que Booker superara todas sus creencias anteriores sobre lo que un niño de primer grado debería ser capaz de lograr.

Booker, que estudia en Jacobson Elementary School, calificó al 99 por ciento tanto en lectura como en matemáticas y puede leer 185 palabras por minuto, según Palermo.

“Se comporta bien y ha establecido unas relaciones maravillosas con los demás alumnos”, escribió Palermo. “Ha sido una bendición indescriptible para los niños de mi clase ver a un alumno multirracial bien formado que hace mejores a todos los que le rodean”.

Leila Rene Burris

Leila Rene Burris, alumna de segundo grado de Priest Elementary School, fue nominada cinco veces para el premio de este año. Su amabilidad y su espíritu generoso fueron algunas de las razones por las que fue nominada.

Además de ayudar a otros alumnos, enfrentarse al acoso escolar y ayudar a su hermano pequeño, que tiene autismo, los nominadores también llamaron la atención sobre el voluntariado de Leila y sus esfuerzos por donar ropa y alimentos a organizaciones locales.

“Le gusta ayudar a los demás y es una de las niñas más amables que conozco”, escribió la nominadora Antoinette Hernández.

Christian Engleman

Christian Engleman, alumno de tercer grado de Doral Academy Red Rock Elementary School, califica constantemente por encima de sus compañeros en lectura, escritura y matemáticas y forma parte del programa GATE de su escuela.

El padre de Christian, Christopher Engleman, dijo que, durante la pandemia, Christian creó un grupo de internet para jugadores en el que descubrió a varios predadores y estafadores y los hizo expulsar de la plataforma de juegos Roblox.

“Es un niño tan desinteresado, de buen corazón, inteligente y completo que es más sabio para su edad…”. escribió Christopher. “… A veces son los silenciosos que no buscan el reconocimiento y a menudo pasan desapercibidos, los que más lo merecen”.

Alan Powell

Alan Powell, alumno de cuarto grado de Wasden Elementary , es un estudiante de sobresaliente con un “GPA” de 4.0 que siempre compagina su trabajo escolar con sus partidos y torneos de fútbol, según la profesora Heather Bartoe.

El entrenador de fútbol de Alan, Andy Coverstone, lo describe como un atleta excepcional, líder y compañero de equipo.

“Más allá de los aspectos físicos del juego, Alan posee una notable fuerza de carácter, un nivel de madurez y una personalidad contagiosa que lo convierten en un líder natural para quienes lo rodean”, escribió Coverstone.

Lindsay Udeh

Lindsay Udeh, una alumna de quinto grado de Pinecrest Academy Cadence preocupada por el medio ambiente, es una alumna del cuadro de honor, becaria de GATE y líder del Comité del Clima de su escuela.

El comité trabaja para invertir el cambio climático mediante actividades como la plantación de árboles y la limpieza de la basura.

“Para una niña de 10 años que está en quinto grado, siempre es consciente del medio ambiente y sus hermanos incluso modelan sus comportamientos en relación con la conciencia medioambiental”, escribió la nominadora Pauline Williams.

Sophia Villatoro

Sophia Villatoro es una alumna de sexto grado de Cram Middle School que fue nominada por su inteligencia, amabilidad y responsabilidad a la hora de ayudar en las tareas de casa y cuidar de sus hermanos y primos pequeños.

Sophia, que de pequeña tenía problemas con la lectura, trabajó durante la pandemia para organizar sus días y gestionar su tiempo y convertirse en una estudiante sobresaliente con un GPA de 4.0.

“Sobresale en todo lo que se propone”, escribió Jennifer Villatoro.

Aiyana Castro

Aiyana Castro, alumna de séptimo grado de Somerset Academy Sky Pointe, es estudiante de honor y animadora del equipo universitario y ganadora de Miss Nevada Jr. High en 2022.

Aiyana ha recibido varios premios de voluntariado y servicio comunitario y ha registrado más de 2,600 horas de servicio comunitario en los últimos dos años y medio, según la nominadora Amber García.

“Mientras la mayoría de las niñas de 13 años están pasando el rato con sus amigos, la agenda de Aiyana está llena de servicio comunitario”, escribió García. “Muchos días se cambia el uniforme escolar en el auto de camino a un evento de servicio comunitario”.

Camilla Srinarayana

Camilla Srinarayana, alumna de octavo grado de Hyde Park Middle School, es bailarina de ballet y patinadora artística de estilo libre y toca el piano.

Camilla también ha registrado más de 100 horas de voluntariado con organizaciones sin ánimo de lucro, como la American Heart Association, la Fundación Make-A-Wish y la Alzheimer’s Association.

Su madre describe a Camilla como una “estudiante feroz” que trabaja “increíblemente duro en clase”, hasta el punto de que su clase de ciencias recibe el apodo de “clase de Camilla” por su papel de líder en la escuela.

Mischa Abad

Estudiante de primer año en Green Valley High School, Mischa tiene un GPA de 4.15, es vicepresidenta del consejo estudiantil y está en camino de graduarse con un título de bachillerato internacional.

Su madre describe a Mischa como una persona reflexiva y auto-motivada, lo que se evidencia en su trabajo con Uplifting Deliveries, una organización que Mischa fundó y que entrega tarjetas y comidas a adultos mayores socialmente aislados. Desde enero ha recolectado más de 1,300 tarjetas de más de 21 organizaciones diferentes para entregarlas en varias residencias asistidas.

“Ella dice que una comunidad podría tener un impacto mayor y que el momento de actuar es ahora mismo, mientras los efectos de la pandemia siguen desarrollándose”, escribió la madre de Mischa, Tricia Abad.

Devika Bhatnagar

Devika Bhatnagar, estudiante de segundo año de Liberty High School, participa en la comunidad indio-estadounidense de su localidad y ha sido reconocida por la Cámara de Comercio India de Las Vegas por su servicio a la comunidad.

Además de su carga de cursos de honores y AP, Devika fue seleccionada para representar a los estudiantes como legisladora juvenil en la Legislatura Juvenil de Nevada, según su nominador.

“Durante mis interacciones con la comunidad, he observado que Devika es una voluntaria diligente con capacidad para trabajar bien con los demás”, escribió el nominador Swadeep Nigam.

Amy Choi

Amy Choi, estudiante de primer año de Meadows School, fue descrita por su madre como una persona con un “apetito voraz por el conocimiento fuera del plan de estudios de su escuela”.

Amy es la presidenta del Club Verde de su escuela, presidenta electa de la National Honor Society y tutora en el centro de escritura de la escuela.

En su segundo año, Amy también buscó seminarios y cursos para aprender sobre la comunicación no violenta, recibir capacitación como activista y estudiar la química que hay detrás de la gastronomía molecular. En la actualidad, se interesa por la defensa del medio ambiente.

Sofía Kelemen

Sofía Kelemen, estudiante de último año en Las Vegas Academy of the Arts, es la presidenta del consejo de la banda de su escuela, candidata a Estudiante del Año de la Sociedad de Leucemia y Linfoma y ha ayudado a recaudar casi 30 mil dólares para la investigación del cáncer de sangre.

Sofía tiene un GPA de 5.0 y obtuvo una beca académica completa para la Universidad de Arizona, donde se especializará en enfermería en otoño.

“Todos estamos muy orgullosos de sus logros y esperamos mayores éxitos en su futuro”, escribió su padre, Jeffrey Kelemen.