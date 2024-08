‘Queremos transparencia’: Agentes inmobiliarios de LV protestan por elección

Más de 50 agentes inmobiliarios se presentaron en la sede de Las Vegas Realtors el jueves por la mañana exigiendo una investigación independiente y transparencia sobre la supuesta interferencia en las elecciones.

Múltiples agentes que son miembros de la mayor asociación de bienes raíces en Nevada confirmaron a Las Vegas Review-Journal que la semana pasada se aprobó en una reunión de la junta una petición para suspender a la directora ejecutiva de LVR, Wendy DiVecchio, durante 30 días debido a las acusaciones de que interfirió en la 2025 elección de funcionarios de la junta y directores.

David Tina, quien fue uno de los agentes que protestaron, dijo que piden una investigación independiente sobre el supuesto incidente y total transparencia durante el proceso.

“Prometieron un abogado independiente para investigar, y ha pasado una semana y no se ha contratado a nadie”, dijo Tina. “La discrepancia es que (LVR) está diciendo que la directora ejecutiva miró por quién se estaba votando y a una persona en particular, Stephanie Grant, y volvió con el presidente electo y la presidenta Merri Perry y les dijo que necesitaban sacar el voto para que Stephanie Grant no entrara”.

LVR anunció la elección de nuevos directivos y miembros de la junta el 7 de agosto, con Joshua Campa nombrado presidente para 2025 y Grant como vicepresidenta.

La presidenta de LVR, Merri Perry, ofreció la siguiente respuesta a una petición de comentarios sobre la protesta.

“LVR está en proceso de obtener asesoramiento legal en este asunto y no tiene más comentarios en este momento”.

Agentes inmobiliarios quieren transparencia

El Review-Journal obtuvo una copia de un memorando enviado por correo electrónico a los miembros de LVR el lunes en el que se afirmaba que la organización había iniciado una investigación sobre “acusaciones de irregularidades en las elecciones”. El memorando no nombraba a DiVecchio ni entraba en detalles sobre las acusaciones.

“El 8 de agosto, nuestro equipo de liderazgo LVR fue notificado de una denuncia de anomalías en los procesos y procedimientos en la administración de las elecciones de la semana pasada para la Junta Directiva de LVR de 2025”, decía el memorando, que fue enviado el lunes por correo electrónico a los miembros de LVR. “Inmediatamente después de recibir estas acusaciones, la presidenta de LVR, Merri Perry, llamó a una reunión de emergencia de la Junta Directiva de LVR, que se celebró el 9 de agosto y revisó los hallazgos relacionados con la forma en que se administró la elección”.

La agente inmobiliaria Vandana Bhalla, quien estaba en la protesta, dijo que quieren “transparencia” en relación con todo el proceso electoral y la supuesta manipulación. Bhalla dijo que los agentes inmobiliarios que se presentaron en la sede el jueves por la mañana recibieron instrucciones de que podían ver la reunión de la junta a través de Zoom.

“Estamos aquí esencialmente porque ha habido algunas decisiones que se han tomado en la sala de juntas relacionadas con miembros de nuestra asociación que realmente causaron agitación entre nuestros miembros”, dijo. “Nuestras elecciones son probablemente lo más sagrado que tenemos”.

Yared Rivera, una agente inmobiliaria que también estaba en la protesta, dijo que solo quieren llegar a la verdad sobre la supuesta interferencia electoral.

“Si las acusaciones no son ciertas, entonces que un tercero no dirigido por la junta directiva haga una investigación y nos muestre lo que realmente ocurrió y limpie el nombre de todos, o nos diga la verdad sobre si hubo corrupción de votantes. Solo necesitamos la verdad y no podemos dejar que la junta se autogobierne cuando son ellos los investigados”.

En marzo, estalló un altercado físico entre dos agentes inmobiliarios locales en un foro de corredores de LVR, que acabó con la presencia de la policía tras una llamada.

La organización emitió un comunicado atribuido a Perry en el que reconocía el incidente pero no nombraba a los implicados.

“Durante la reunión, dos de los miembros de Las Vegas Realtors asistentes comenzaron a discutir, lo que llevó a un altercado verbal. Los dirigentes de LVR que organizaban la reunión intentaron calmar la situación y llamaron a la seguridad de LVR para que expulsara a uno de los miembros de la reunión. Cuando el miembro continuó creando disturbios, LVR llamó a la Policía Metropolitana de Las Vegas, que finalmente sacó a la persona del edificio de LVR. No hubo violencia física y nadie resultó herido. LVR mantiene su compromiso de fomentar un entorno inclusivo, positivo y seguro para sus miembros y otras personas, siendo la seguridad nuestra máxima prioridad”.