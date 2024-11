Torneo de voleibol de Mountain West llega a UNLV entre ontroversias por jugadora transgénero

La UNLV está enfrentando un nuevo problema antes del torneo de voleibol de Mountain West: asegurarse de que haya suficientes sillas en la fila de prensa.

Medios nacionales que van desde Outkick hasta ESPN están enviando reporteros para cubrir una controversia que ha durado toda la temporada sobre una supuesta jugadora transgénero en la lista de San José State.

Seis equipos clasificaron al torneo, que se llevará a cabo de miércoles a sábado en el Cox Pavilion. El ganador obtendrá el título de conferencia y una invitación al Torneo de la NCAA.

Cuatro escuelas de Mountain West –Boise State, UNR, Utah State y Wyoming– fueron descalificadas por un total de seis juegos ante las Spartans esta temporada. Esas victorias ayudaron a San José State a asegurar la segunda posición en el torneo y obtener un pase directo a las semifinales.

El primer partido de las Spartans será a las 4 p.m. el viernes contra el ganador del partido de miércoles entre Utah State (número 3) y Boise State (número 6). Ni Aggies ni Broncos han indicado si se descalificarán contra San José State como lo hicieron en la temporada regular.

Mountain West declaró en un comunicado a Las Vegas Review-Journal el martes que anticipa “un aumento en la cobertura mediática” de este torneo, pero que su “preparación sigue siendo la misma que cualquier otro año”.

Asunto legal

La conferencia está limitada en lo que puede decir sobre la controversia. Mountain West es uno de los muchos incluidos en una demanda presentada por 12 mujeres el 13 de noviembre.

El grupo de demandantes incluye al menos dos jugadoras de cada escuela de la conferencia que se descalificaron ante las Spartans esta temporada. Afirman que sus derechos a la libertad de expresión y la protección contra la discriminación basada en el sexo están siendo vulnerados por la política de Mountain West, que permite que jugadoras transgénero participen en deportes de acuerdo con las pautas de la gobernanza global.

Un juez del Tribunal Federal de Distrito para Colorado denegó el lunes la solicitud de las jugadoras de obtener una orden judicial de emergencia para resembrar el torneo, descalificar a San José State o evitar que participe la presunta jugadora transgénero de las Spartans.

Las jugadoras apelaron, pero fueron nuevamente rechazadas el martes por el Tribunal Federal de Apelaciones del Décimo Circuito.

Resiliencia Spartan

La co-capitana de San José State, Brooke Slusser, es una de las demandantes contra Mountain West. El entrenador de las Spartans, Todd Kress, y la universidad de San José State son algunos de los demandados, junto con la comisionada de la conferencia, Gloria Nevárez.

Slusser se unió a una demanda separada contra la NCAA en septiembre, diciendo que quería que la outside hitter senior Blaire Fleming fuera retirada del equipo. Slusser afirmó que la identidad de género de Fleming fue ocultada por el equipo, que asignó a la pareja como compañeras de cuarto en los viajes, hasta que Slusser escuchó una conversación entre dos estudiantes que decían que Fleming era un “dude” (hombre).

Fleming no ha hablado sobre su identidad de género. San José State no está obligada a confirmar si tiene una jugadora transgénero en su lista y ha optado por responder diciendo que todas sus jugadoras son elegibles para jugar de acuerdo con las reglas de la NCAA y Mountain West.

Slusser y Fleming no interactúan durante los partidos, pero el martes fueron mencionadas juntas como “All-Mountain West honorable mentions” (menciones honoríficas de All-Mountain West).

A pesar de haber hecho extensas reclamaciones sobre el maltrato y el riesgo de daño por parte de San José State, Slusser ha seguido jugando en la cancha con Fleming mientras coopera activamente en un esfuerzo legal para que su compañera y el equipo sean eliminados de la postemporada.

El director de atletismo de San José State, Jeff Konya, emitió un comunicado el martes en respuesta a la decisión de la apelación, aludiendo a las dificultades que la demanda ha traído al programa.

“Durante la última semana y media, los desafíos legales a las reglas y políticas de Mountain West Conference han sido fallados en los tribunales y negados. El equipo espera comenzar la competencia en el torneo de Mountain West Conference”, dijo Konya. “Nuestras atletas estudiantes y nuestra administración y personal de atletismo han navegado por esta situación sin precedentes con resiliencia Spartan. El hecho de que hayan llegado a este punto de la temporada como un equipo que se mantiene unido en la cancha de voleibol es un testimonio de su fortaleza y pasión por su deporte”.

El sembrado número 7

Antes de que las jugadoras de UNR aparecieran en una manifestación titulada “Women’s Sports are for Women Only” (El deporte de las mujeres es solo para mujeres) el mes pasado, la capitana del equipo, Sia Liilii, dijo a Las Vegas Review-Journal que los esfuerzos de protesta no tenían que ver con Fleming. Ella compartió preocupaciones sobre la seguridad y la injusticia.

“Las fuertes atletas femeninas no deberían tener que quedarse fuera del torneo por eso. Pero espero que la conferencia pueda salir y protegernos y proteger nuestros derechos bajo el Título IX”, dijo Liilii. “Me daría mucha pena ver a quien sea que sea el séptimo sembrado, porque San José se llevó todas esas victorias por descalificación”.

El primer equipo fuera del torneo resultó ser UNLV, que venció a San José State dos veces.

Dos jugadoras de las Rebels fueron “All-Mountain West honorable mentions” el martes: la freshman outside hitter Basia Latos y la senior opposite hitter Chloe Thomas.

“Hemos recibido una educación sobre esto, así que sabemos en qué posición estamos todas”, dijo Thomas a Las Vegas Review-Journal. “No queremos estar de ese lado. Queremos estar del lado de la aceptación. Queremos estar del lado de la diversidad, porque eso es lo que representa nuestra universidad. Así que creo que formar parte de la identidad de nuestro equipo nos ayuda a superar la adversidad”.