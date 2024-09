Rebels hacen historia; aparecen en el ranking nacional por primera vez.

El fútbol americano de la UNLV se clasificó a nivel nacional por primera vez desde que el programa ascendió a la División I en 1978.

Los Rebels fueron No. 25 en la encuesta de entrenadores de USA Today el domingo. Están 3-0 por primera vez desde 1984 después de derrotar a Kansas 23-20 como visitantes el viernes.

La UNLV ganó su primer partido de la temporada 27-7 en Houston el 31 de agosto y derrotó a Utah Tech 72-14 en su primer partido en casa el 7 de septiembre.

Los Rebels no entraron en el top 25 de The Associated Press el domingo, pero subieron en la clasificación. Obtuvieron 54 puntos en el sondeo más reciente. Los únicos equipos no clasificados que recibieron más puntos fueron Memphis (77), Syracuse (62) y Boise State (62).

“Estamos entusiasmados con el comienzo de la temporada”, dijo en un comunicado Barry Odom, entrenador de segundo año de la UNLV, que lleva 12 victorias y 5 derrotas con los Rebels. “Nuestro equipo entiende la importancia de la preparación y lo enorme que es cada oportunidad para nuestro programa. Tenemos que mejorar en las tres fases del juego para seguir jugando un fútbol americano ganador”.

La UNLV consiguió su primer puesto en la clasificación dos semanas después de que Odom dijera que abandonaba la “charla de entrenador”. Admitió que lee las encuestas y pidió a los votantes que tuvieran en cuenta a su equipo.

Sin embargo, a los Rebels aún les quedan objetivos más ambiciosos esta temporada. Esperan ganarse un puesto en los Playoffs del fútbol americano colegial, ampliado a 12 equipos. La primera clasificación para los playoffs se publicará el 5 de noviembre.

Los cinco campeones de conferencia mejor clasificados obtendrán plazas automáticas en el torneo.

La UNLV comienza su andadura en Mountain West recibiendo a Fresno State (2-1) a las 12:30 p.m. del 28 de septiembre en el Allegiant Stadium.