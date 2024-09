Mariscal de campo titular de la UNLV abandona el programa

El quarterback titular de la UNLV, Matthew Sluka, deja el programa de inmediato, según anunció en las redes sociales a última hora del martes.

“He decidido utilizar mi año de redshirt y no jugaré ningún partido más esta temporada”, escribió. “Me comprometí con la UNLV con base en ciertas representaciones que se me hicieron, que no se mantuvieron después de que me inscribí. A pesar de las discusiones, quedó claro que estos compromisos no se cumplirían en el futuro. Deseo a mis compañeros la mejor de las suertes esta temporada y espero que continúe el éxito del programa”.

Sluka, un alumno de último año transferido de Holy Cross, llevó a los Rebels a un comienzo de temporada de 3-0 y a un puesto en la encuesta de entrenadores de USA Today por primera vez en la historia del programa.

Sluka ha hecho más daño con sus piernas que con su brazo esta temporada, liderando a la UNLV en carreras con 253 yardas y un touchdown en 39 acarreos. Ha completado 21 de 48 pases para 318 yardas y seis touchdowns con una intercepción.

Es de suponer que los Rebels recurrirán al traspaso de último año Hajj-Malik Williams, procedente de Campbell, o al alumno de último año Cameron Friel. En el campamento de otoño se enfrentaron en una competición a tres bandas por el puesto de titular.

Sluka llegó a la UNLV después de compilar grandes estadísticas en Holy Cross en la Football Championship Subdivision, pasando para 5,916 yardas y 59 touchdowns mientras corría para 3,583 yardas y 38 anotaciones. La temporada pasada estableció el récord de la División I de la NCAA de yardas de carrera en un partido por un quarterback con 330 contra Lafayette.

La UNLV recibe a Fresno State el sábado a las 12:30 p.m. en el Allegiant Stadium en su primer partido de la Mountain West.