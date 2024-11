Escasa multitud en parada de ‘Take Back Title IX’ de atleta conservadora en UNLV –FOTOS

Partidarios escuchan hablar a Riley Gaines durante un evento organizado por el capítulo de punto de inflexión de la UNLV y el Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo en el Complejo de Edificios de Aulas Carol C. Harter en la UNLV, el 14 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Riley Gaines habla durante un evento organizado por el capítulo de punto de inflexión de la UNLV y el Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo en el Complejo de Edificios de Aulas Carol C. Harter de la UNLV, el 14 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Heather Gardner del equipo femenil de natación de la UNLV sonríe mientras se sienta después de hacerle una pregunta a Riley Gaines durante un evento organizado por el capítulo de punto de inflexión de la UNLV y el Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo en el Complejo de Edificios de Aulas Carol C. Harter en la UNLV, el 14 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un seguidor hace fila esperando para hacerle una pregunta a Riley Gaines durante un evento organizado por el capítulo de punto de inflexión de la UNLV y el Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo en el Complejo de Edificios de Aulas Carol C. Harter de la UNLV, el 14 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un seguidor hace fila esperando para hacerle una pregunta a Riley Gaines durante un evento organizado por el capítulo de punto de inflexión de la UNLV y el Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo en el Complejo de Edificios de Aulas Carol C. Harter de la UNLV, el 14 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Carteles a los pies de los partidarios de Riley Gaines durante un evento organizado por el capítulo de punto de inflexión de la UNLV y el Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo en el Complejo de Edificios de Aulas Carol C. Harter en la UNLV, el 14 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

noviembre 15, 2024 - 11:44 am

Riley Gaines, una activista política conservadora y exatleta de la NCAA, habló en la UNLV el jueves por la noche como parte de su gira universitaria “Take Back Title IX”.

La audiencia de unas 60 personas era un grupo más pequeño de lo que está acostumbrada. Su presentación anterior el miércoles por la noche en la Universidad Estatal de Oklahoma atrajo a más de 400 personas.

Gaines fue presentada por Marshi Smith, oriunda de Las Vegas, exnadadora colegial y cofundadora del Consejo Independiente de Deportes de Mujeres (ICONS), el grupo activista detrás de dos demandas actuales contra las políticas para incluir atletas transgénero en los deportes colegiales.

Gaines, quien nadó para la Universidad de Kentucky contra la mujer transgénero Lia Thomas, es la principal acusada en una demanda contra la NCAA.

El miércoles se presentó una nueva demanda contra el personal atlético de Mountain West y San Jose State en medio de una controversia en torno a una presunta jugadora transgénero en el equipo de voleibol de las Spartans. La jugadora, la atacante exterior Blaire Fleming y la universidad no han hablado públicamente sobre su identidad de género.

Gaines ha sido prominente en la campaña contra jugadoras como Fleming, apareciendo recientemente en un mitin de “Los deportes femeniles son solo para mujeres” con jugadoras de la UNR, que se han negado a jugar contra las Spartans junto con otras tres escuelas de la conferencia.

“Es una bendición ser bien recibida”, dijo Gaines al iniciar su discurso.

Luego contó una anécdota sobre haber sido “golpeada en la cara por hombres con vestidos” cuando visitó la Universidad Estatal de San Francisco y haber sido retenida como rehén por un rescate de $10 por persona mientras agentes de la policía no hacían nada. La policía del campus suspendió su investigación en febrero, diciendo que sus afirmaciones eran “infundadas”.

El discurso de Gaines en la UNLV se centró en la “injusticia” de las políticas de la NCAA, así como en lo “absurdo” del Partido Demócrata.

Habló frente a un telón de fondo que mostraba el logotipo del ” Riley Gaines Center en el Instituto de Liderazgo”, intercalado entre dos paneles laterales salpicados con el emblema “Turning Point USA”.

Ambas organizaciones promueven ideales conservadores.

En los asientos se colocaron carteles que decían “Apoya a las mujeres reales” y “Los hombres y las mujeres son diferentes”. Carteles que decían “Sobreviviré a la universidad sin convertirme en socialista” y “defender nuestro derecho” fueron colocados alrededor de la sala.

Opiniones en la UNLV

Gaines dijo al Review-Journal que su presentación en la UNLV fue parte de una iniciativa que ha estado persiguiendo durante los últimos dos años con la esperanza de llegar a las personas a una “edad impresionable”.

Dijo que si bien siempre tuvo la intención de venir a Las Vegas, ver al equipo de voleibol de la universidad jugar contra San Jose State dos veces “aumentó” su interés.

Gaines agregó que ha hablado con miembros del equipo de voleibol de la UNLV y que no todas están en la misma página.

“Hay chicas en el equipo que, tal vez no necesariamente apoyan, pero no ven un problema con el hombre en el equipo contrario, pero hay chicas que sí lo ven”, dijo Gaines. “Apesta que te pidan que renuncies a los juegos, o… sentir que te están presionando porque eso es lo que están haciendo otras universidades. Así que no culpo a estas chicas por jugar, pero definitivamente hay chicas que sienten que las están poniendo en peligro al jugar contra San Jose State”.

Gaines respondió preguntas de la audiencia el jueves.

Heather Gardner, una atleta estudiantil de la UNLV en el equipo de natación que se transfirió de Liberty, dijo que la gente no está de acuerdo con ella en sus puntos de vista en Las Vegas.

Gaines le dijo que no vale la pena conocer a las personas que dejan que la política o las creencias intervengan en las relaciones.

Estaba flanqueada por dos guardias de seguridad armados mientras hablaba. Un vehículo policial estaba estacionado en el frente. No se necesitó ninguno, de manera similar a cuando la UNLV recibió a San Jose State el 7 de noviembre. No hubo manifestantes en ninguno de los dos eventos.