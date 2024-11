Boise State pierde partido del torneo Mountain West por tema trans

La outside hitter de Utah State Delaney Lawson golpea la pelota durante un juego de primera ronda entre Utah State y Boise State en el Campeonato de Voleibol Mountain West en el Cox Pavilion, el 27 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La outside hitter de Boise State Anabel Kotzakov golpea la pelota durante un juego de primera ronda entre Utah State y Boise State en el Campeonato de Voleibol Mountain West en el Cox Pavilion, el 27 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La outside hitter de Utah State Kaylie Ray (12) durante un juego de primera ronda en el Campeonato de Voleibol Mountain West en el Cox Pavilion, el 27 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La outside hitter de Utah State Kaylie Ray (12) durante un juego de primera ronda entre Utah State y Boise State en el Campeonato de Voleibol Mountain West en el Cox Pavilion, el 27 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La outside hitter de Boise State Anabel Kotzakov (18) golpea la pelota durante un juego de primera ronda entre Utah State y Boise State en el Campeonato de Voleibol Mountain West en el Cox Pavilion, el 27 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Las jugadoras de voleibol de San Jose State y el entrenador Todd Kress se sentaron en las gradas del Cox Pavilion de la UNLV durante dos horas el miércoles para analizar para un juego del torneo Mountain West que no se jugará.

Las Spartans, sembradas No. 2 y envueltas en una controversia nacional en torno a una presunta jugadora transgénero en su lista, tenían programado jugar contra Boise State en las semifinales el viernes después de que las Broncos No. 6 derrotaran al No. 3 Utah State 25-19, 18-25, 25-20, 25-23 en la primera ronda del torneo.

Pero Boise State hizo un anuncio a altas horas de la noche negándose a jugar.

San Jose State aceptó seis de sus 12 victorias de conferencia en la temporada regular a través de derrotas de Boise State, Utah State, Wyoming y UNR. Con la ayuda de esas pérdidas, las Spartans aseguraron un pase directo a las semifinales del torneo de conferencia, y ahora avanzarán directamente al juego de campeonato.

La decisión de cancelar nuevamente pone fin a la temporada de las Broncos, negándoles la oportunidad de ganar el título de conferencia y la posterior candidatura al Torneo de la NCAA.

“La decisión de no seguir jugando en el torneo del Campeonato de Voleibol Mountain West 2024 no fue fácil”, dijo Boise State en un comunicado. “Nuestro equipo se sobrepuso a las derrotas para ganarse un lugar en el campo del torneo y luchó por la victoria sobre Utah State en la primera ronda el miércoles. No deberían tener que renunciar a esta oportunidad mientras esperan un sistema más reflexivo y mejor que sirva a todas las atletas”.

Confusión inicial

Inmediatamente después de la victoria, el director de relaciones con los medios deportivos de Boise State, Doug Link, dijo que las jugadoras no hablarían con los medios y que los reporteros solo podrían preguntarle al entrenador de las Broncos, Shawn Garus, sobre la victoria sobre Utah State.

Posteriormente, se le preguntó a Link si Boise State jugaría contra San Jose State en la semifinal, a lo que respondió que no estaba seguro.

“Creo que estamos jugando”, dijo.

Cuando se le presionó para que diera más detalles sobre qué factores, ya sean internos o políticos, influirían en la decisión y cuál sería el cronograma para ello, dio marcha atrás, diciendo que el equipo lo discutiría.

“No se ha tomado ninguna decisión”, dijo Link. “No sé qué va a pasar”.

En respuesta, San Jose State emitió un comunicado al Review-Journal diciendo que el equipo estaba “emocionado y preparado para salir a la cancha el viernes por la noche”.

Las Spartans jugarán contra el primer sembrado Colorado State o el No. 5 San Diego State por el título a las 2 p.m. del sábado. Ambos equipos optaron por competir contra San Jose State dos veces este año.

San Diego State venció al No. 4 Fresno State 25-18, 16-25, 25-18, 25-17 el miércoles para avanzar a la semifinal del viernes a la 1 p.m. contra Colorado State.

Colorado State vio toda la acción desde la misma sección de las gradas que San Jose State el miércoles, disfrutando de un pase directo a las semifinales como campeón de la temporada regular de la conferencia.

Demandas

Las jugadores de cada equipo de conferencia que perdieron partidos ante San Jose State esta temporada están representadas en una demanda que se presentó contra Mountain West y la comisionada Gloria Nevarez, entre otros acusados, el 13 de noviembre.

Marshi Smith, cofundadora del Consejo Independiente de Deportes Femeniles (ICONS), asistió para ver Boise State-Utah State. ICONS está respaldando la demanda contra Mountain West, junto con una demanda separada contra la NCAA que se presentó en septiembre.

La cocapitana de San Jose State, Brooke Slusser, es demandante en ambas presentaciones. Sus testimonios han expresado preocupaciones sobre la seguridad y la equidad de las políticas de la NCAA y Mountain West, que están alineadas con las pautas olímpicas para permitir que los atletas transgénero compitan si cumplen con ciertos límites hormonales.

Slusser testificó en los documentos sobre querer que su compañera de equipo Blaire Fleming saliera del equipo bajo la acusación de que es transgénero. Esta es la tercera temporada de Fleming jugando para las Spartans, pero los rumores en torno a su identidad de género no comenzaron a circular hasta este año.

Ella no ha confirmado públicamente que es transgénero, ni tampoco lo ha hecho la Universidad Estatal de San José. La universidad solo está obligada a confirmar si todas sus jugadoras son elegibles bajo las reglas de la NCAA, lo que San Jose State ha hecho.

La opposite hitter de tercer año Kiersten Van Kirk y la outside hitter de primer año Katelyn Van Kirk son las representantes de Boise State en la demanda más reciente, que alega que Mountain West cambió encubiertamente su política para que las renuncias a jugar contra equipos elegibles cuenten como derrotas como un medio para penalizar a Boise State específicamente por ser la primera escuela miembro en perder.

La demanda afirma explícitamente que Boise State “decidió no jugar con el equipo de SJSU en protesta por la participación de Fleming en el equipo de SJSU”, señalando que el gobernador de Idaho, Brad Little, apoyó públicamente la decisión.

A pesar de la polarización en torno al tema, las multitudes en Las Vegas se mantuvieron moderadas el miércoles. No hubo protestas ni carteles.

El locutor dio un discurso previo al juego sobre el respeto que se recita antes de cada competencia organizada por una escuela de Mountain West.