Running back de Raiders anota a menudo retribuyendo a la comunidad.

El running back de Raiders Alexander Mattison y su fundación I Am Gifted difunden la importancia de una buena salud mental para todas las edades.

Alexander Mattison, running back de los Raiders, se reúne con adolescentes de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Kailyn McCool, de 15 años, de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada, sale de un intento de tiro libre mientras se une a otros adolescentes con el running back de los Raiders Alexander Mattison, a la derecha, con la oportunidad de comprar artículos durante un recorrido en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El guía turístico Gio Peralte, a la izquierda, muestra a adolescentes de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada y al running back de los Raiders Alexander Mattison algunos de los artículos más populares a la venta en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El running back de los Raiders Alexander Mattison muestra unas populares zapatillas a su hija Alayah, de 2 años, mientras se reúne con adolescentes de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Tiana González, de 12 años, y Adam Bond, de 17, de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada se unen al running back de los Raiders Alexander Mattison y otros en una aventura de compras en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un casco firmado por el wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) es uno de los objetos expuestos en Culture Kings en Forum Shops que el running back Alexander Mattison conoce y adolescentes de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada pueden ver, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El running back de los Raiders Alexander Mattison habla con adolescentes de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El running back de los Raiders Alexander Mattison se divierte con adolescentes de los Boys & Girls Clubs of Southern Nevada seleccionados para hacer compras de ropa escolar en Culture Kings en Forum Shops, el jueves 22 de agosto de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

agosto 26, 2024 - 8:48 am

Las sonrisas. Todavía le llegan a Alexander Mattison. Aún definen todo el bien que él está haciendo.

“Es algo que me hace seguir adelante y hace que todo merezca la pena”, dijo. “Tener la oportunidad y la plataforma para seguir haciendo cosas como poner sonrisas en los rostros no es algo que me tome a la ligera”.

El running back de los Raiders hablaba el jueves en un acto de su fundación I Am Gifted, un día en el que cinco adolescentes locales del Agassi Boys & Girls Club recibieron una juerga de compras en Culture Kings, dentro del Forum Shops at Caesars.

La tarde enfatizó la importancia de una salud mental fuerte y de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para gestionar cosas como el estrés al comienzo de un nuevo curso escolar.

Para ayudarles a ganar confianza.

“El mensaje principal es que todos nacen con un don, y solo tienen que encontrar el suyo, abrazarlo y usarlo para arrojar luz en este mundo”, dijo Mattison. “Solo quiero que estos niños entiendan –ya sea en los deportes o en las artes o en lo que sea– que deben ser apasionados con su don e ir tras él al 110 por ciento.

“Todo lo que hago con mi marca es difundir el amor y la positividad en este mundo. Si todos podemos hacer eso, podemos hacer de este mundo un lugar mejor”.

Mattison firmó con los Raiders en marzo después de ser titular en 13 partidos con los Vikings la temporada pasada. Es una exselección de tercera ronda del draft de 2019 procedente de Boise State. También es embajador para la prevención del suicidio.

El jueves debutó el 2024 Rush 2 Give Tour de Mattison, que organizará con varios eventos desde agosto hasta diciembre.

Algunos ejemplos son regalar entradas a familias para los juegos de los Raiders en septiembre y la concientización sobre el cáncer en octubre y un Salute to Service en noviembre y The Gift of Giving en diciembre.

“Estoy orgullosa de lo mucho que estamos haciendo para influir en los niños y ser un refuerzo positivo y una afirmación para hacerles saber que son nuestro futuro”, dijo Pearl Mattison, madre de Alexander. “No están solos. Necesitan saber que siempre deben hablar con alguien de confianza, que no deben guardarse las cosas en su interior.

“La salud mental es un problema en todas las edades, y una forma abierta de comunicación siempre es positiva”, agregó.

Alexander suele hablar abiertamente de sus propios problemas de salud mental en la universidad.

“Todo lo que hago, todo lo que defiendo, está relacionado con la salud mental positiva en mi fundación”, dijo.

Tiana fue una de las estudiantes seleccionadas para participar en el acto del jueves.

Mattison “nos está mostrando lo que podemos hacer para inspirar a otros y tener un despertar sobre el mundo en que vivimos”, dijo. “Es increíble estar aquí, aprender de él y verlo como un ejemplo para nosotros. Es inspirador”.