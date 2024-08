Predicción del roster de 53 jugadores de los Raiders: ¿Qué novatos pasarán el corte?

COSTA MESA, California – El roster de los Raiders está empezando a tomar forma tras dos semanas del campamento de entrenamiento.

Este es un vistazo temprano a quién podría ser incluido en el 53 inicial:

Quarterback (2)

Titular: Aidan O’Connell

Reserva: Gardner Minshew

No pasaron el corte: Carter Bradley, Anthony Brown

Desglose: La mayor incógnita de los Raiders es quién ganará el puesto de titular entre O’Connell y Minshew. Ninguno de los dos se ha distinguido hasta ahora. Brown pudiera formar parte del equipo si los Raiders deciden quedarse con tres quarterbacks.

Running back (4)

Titular: Zamir White

Reservas: Alexander Mattison, Ameer Abdullah, Dylan Laube

No pasaron el corte: Brittain Brown, Sincere McCormick

Desglose: White parece listo para tomar el puesto de titular de Josh Jacobs, mientras que Mattison será el suplente. Laube, el novato de sexta ronda procedente de Nueva Hampshire, está abriendo los ojos en el campamento y pudiera presionar a Abdullah como tercer back. Tanto Laube como Abdullah contribuirán en los equipos especiales.

Receiver (6)

Titulares: Davante Adams, Jakobi Meyers, Tre Tucker

Reservas: Kristian Wilkerson, DJ Turner, Jalen Guyton

No pasaron el corte: Alex Bachman, Ramel Keyton, Tulu Griffin, Jeff Foreman, Tyreik McAllister, Terrell Bynum, Keelan Doss

Desglose: El sorpresivo retiro de Michael Gallup cambió la dinámica de este grupo. Ha abierto la puerta a Wilkerson, que solo necesita trabajar para atrapar el balón de forma consistente. Guyton pudiera estar en peligro de perder su puesto después de perderse las dos primeras semanas del campamento por no poder rendir físicamente. Eso le da a Keyton, un novato no reclutado de Tennessee, una oportunidad de formar parte del equipo.

Tight end (3)

Titular: Michael Mayer

Reservas: Brock Bowers, Harrison Bryant

No pasaron el corte: Cole Fotheringham, Zach Gentry, John Samuel Shenker

Desglose: Los Raiders están repletos de tight ends. Este grupo pudiera ser uno de los mejores de la NFL al final de la temporada.

Línea ofensiva (9)

Titulares: LT Kolton Miller, LG Jackson Powers-Johnson, C Andre James, RG Dylan Parham, RT Thayer Munford Jr.

Reservas: G Cody Whitehair, OT DJ Glaze, OT Andrus Peat, G Jordan Meredith

No pasaron el corte: G Ben Brown, OT Jalen McKenzie, OT Dalton Wagner, OT Andrew Coker, G Clark Barrington, G Jake Johanning, C Will Putnam, OL Corey Luciano

Desglose: Miller y Powers-Johnson siguen en la lista de jugadores físicamente incapaces de participar (PUP), pero los Raiders confían en que estarán listos para el inicio de temporada contra los Chargers el 8 de septiembre. Peat y Whitehair, dos ex Pro Bowlers, están dando un paso adelante con Miller y Powers-Johnson fuera. Glaze, un novato de tercera ronda de Maryland, ha sido una de las sorpresas agradables del campamento. Meredith también será un refuerzo valioso porque puede jugar en toda la línea de scrimmage.

Edge rushers (5)

Titulares: Maxx Crosby, Malcolm Koonce

Reservas: Tyree Wilson, Janarius Robinson, Charles Snowden

No pasaron el corte: Elerson Smith, David Agoha, Ron Stone Jr, TJ Franklin

Desglose: Crosby y Koonce han sido dominantes en el campamento. Wilson está dando pasos de bebé después de que una lesión en el pie saboteara su año de novato, pero necesita ponerse en marcha para alcanzar su potencial. A los Raiders les encantan las herramientas de Robinson. Solo necesitan que sea más constante. Snowden se está ganando su lugar en el campamento.

Línea defensiva interior (5)

Titulares: Christian Wilkins, John Jenkins

Reservas: Adam Butler, Byron Young, Nesta Jade Silvera

No pasaron el corte: Marquan McCall, Noah Shannon, Tomari Fox, Matthew Butler

Desglose: Wilkins ha llegado tal y como se anunciaba. El fichaje estrella de agente libre ha dado energía a toda la sala de la fila defensiva.

Jenkins y Adam Butler han sido sólidos, mientras que Young parece que contribuirá como jugador de segundo año. Matthew Butler y Jade Silvera compiten por el último puesto en la alineación.

Linebacker (5)

Titulares: Robert Spillane, Divine Deablo

Reservas: Luke Masterson, Tommy Eichenberg, Amari Burney

No pasaron el corte: Amari Gainer, Kana’i Mauga

Desglose: Los Raiders están contentos con sus tres mejores jugadores en esta posición: Spillane, Deablo y Masterson. También están impresionados con Eichenberg, el novato de quinta ronda de Ohio State. Burney también está progresando en su segunda temporada.

Cornerback (6)

Titulares: Jack Jones, Jakorian Bennett, Nate Hobbs

Reservas: Brandon Facyson, Decamerion Richardson, M.J. Devonshire

No pasaron el corte: Sam Webb, Cornell Armstrong, Ja’Quan Sheppard, Rayshad Williams, Woo Gobernador

Desglose: Bennett parece haberse ganado el tercer puesto de cornerback titular junto a Jones y Hobbs gracias a un sólido campamento. El trío parece fuerte, ya que Jones y Hobbs han sido dominantes. Los novatos Richardson y Devonshire también están haciendo jugadas. Armstrong también se está presentando lo suficientemente bien como para ganarse un lugar.

Safety (5)

Titulares: Tre’von Moehrig, Marcus Epps

Reservas: Isaiah Pola-Mao, Chris Smith, Trey Taylor

No pasaron el corte: Jaydon Grant, Phalen Sanford

Desglose: Este es un grupo sólido. Epps, Moehrig y Pola-Mao ofrecen experiencia, versatilidad y capacidad de juego. Taylor y Smith pudieran convertirse en titulares en el futuro.

Especialistas (3)

K Daniel Carlson, P AJ Cole, LS Jacob Bobenmoyer

Desglose: Los Raiders volverán a contar con un grupo de primera categoría.