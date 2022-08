NFL: Jon Gruden envió “constantemente” correos electrónicos despectivos como entrenador de los Raiders

agosto 23, 2022 - 11:45 am

El exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, en octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El exentrenador de los Raiders Jon Gruden, a la derecha, y su abogado Adam Hosmer-Henner comparecen en el tribunal del Centro Regional de Justicia el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La NFL afirmó en recientes documentos judiciales que el exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, había enviado “constantemente” correos electrónicos despectivos durante su etapa como entrenador del equipo.

En noviembre, Gruden demandó a la NFL y al comisionado de la liga Roger Goodell, alegando que la liga había filtrado sus correos electrónicos en un intento de arruinar su carrera y su reputación. Había dimitido como entrenador el mes anterior después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran correos electrónicos racistas, misóginos y en contra de la comunidad LGBTQ+ que había escrito.

La afirmación de Gruden de que los correos electrónicos que condujeron a su renuncia se enviaron antes de que firmara un acuerdo con los Raiders fue rebatida por la NFL en documentos judiciales presentados el 16 de agosto.

“La afirmación de Gruden (y la supuesta constatación de hechos) sobre el momento en que se enviaron sus correos electrónicos es, en realidad, muy discutida por las Partes de la NFL y, de hecho, falsa”, escribieron los abogados de la liga en la presentación judicial. “El descubrimiento -necesario para hacer cualquier constatación de hecho sobre esta cuestión- mostrará que Gruden siguió enviando el mismo tipo de correos electrónicos despectivos de forma constante tras su fecha de inicio con los Raiders”.

El abogado de Gruden, Adam Hosmer-Henner, dijo en una declaración enviada al Review-Journal que los argumentos de la liga eran “infundados”.

“La NFL ha intentado evitar el descubrimiento desde el principio, no Jon Gruden”, dijo. “Esto no es más que otro intento de la NFL y del comisionado Goodell de salvar la cara atacando a Jon Gruden mientras siguen sin asumir la verdad de sus acciones. Jon no va a intentar esconderse de su declaración, ¿lo hará el Comisionado?”.

Goodell y la NFL han argumentado que Gruden está desviando la culpa de sí mismo por las ramificaciones a las que se enfrentó después de que se hicieran públicos los correos electrónicos, y que la demanda debería ser desestimada. Sin embargo, la jueza de distrito Nancy Allf denegó la petición de desestimación de la demanda durante una audiencia celebrada en mayo.

La NFL ha negado que la liga o Goodell fueran responsables de que los correos electrónicos se hicieran públicos y ha afirmado que habría despedido a Gruden si este no hubiera dimitido.

La liga y Goodell también presentaron una petición para que el caso se arbitre fuera del tribunal. Gruden argumentó que, dado que ya no es empleado de la NFL, el caso no debe ser arbitrado en virtud de los estatutos de la liga. Sus abogados han escrito en documentos judiciales que el arbitraje sería injusto porque Goodell tendría “autoridad ilimitada para determinar el alcance y el procedimiento del arbitraje”.

Tras la audiencia judicial de mayo, el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo en un comunicado que el caso debió haberse enviado a arbitraje, y que la liga tenía la intención de apelar la decisión de la jueza.

“La denegación por parte del tribunal de nuestra petición de desestimación no es una determinación sobre el fondo de la demanda del entrenador Gruden, que, como hemos dicho desde el principio, carece de base legal y de hecho y parte de una premisa falsa: ni la NFL ni el comisionado filtraron los correos electrónicos ofensivos del entrenador Gruden”, escribió McCarthy.

Hasta el lunes, no se había programado otra audiencia en el caso.