Los Raiders, como Jekyll y Hyde, caen a cero a tres tras perder con los Titans

El running back de los Tennessee Titans, Derrick Henry (22), se abre paso ante el safety de los Raiders, Duron Harmon (30), en la primera parte de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de septiembre de 2022, en el Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Raiders Derek Carr (4) es golpeado por la tacleada defensiva de los Tennessee Titans Jeffery Simmons (98) en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en el Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), realiza una captura de touchdown sobre el safety de los Tennessee Titans, Kevin Byard (31), en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill (17), celebra un touchdown con el wide receiver de los Tennessee Titans, Robert Woods (2), y el wide receiver de los Tennessee Titans, Nick Westbrook-Ikhine (15), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders, el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) celebra una tacleada por pérdida sobre el running back de los Tennessee Titans Derrick Henry (22) durante la primera mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Hollwood Raider levanta los brazos en señal de frustración durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El running back de los Raiders, Josh Jacobs (28), se agarra al cornerback de los Tennessee Titans, Roger McCreary (21), en la primera parte de un partido de fútbol americano de la NFL, el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El safety de los Tennessee Titans, Kevin Byard (31), sale al campo antes del comienzo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El linebacker de los Raiders Divine Deablo (5) intenta taclear al tight end de los Tennessee Titans Geoff Swaim (87) durante la primera mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El tight end de los Raiders Darren Waller firma autógrafos antes del comienzo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), es derribado por el defensive end de los Tennessee Titans, Denico Autry (96), y por el linebacker de los Tennessee Titans, Rashad Weaver (99), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los fans de los Titans durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tennessee. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El linebacker de los Raiders Jayon Brown (50) derriba un pase del quarterback de los Tennessee Titans Ryan Tannehill (17) en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, camina por la banda en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El wide receiver de los Tennessee Titans Robert Woods (2) celebra una gran jugada en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Aficionados de los Raiders durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Tennessee Titans Geoff Swaim (87) anota un touchdown ante el defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los porristas de los Titans se presentan en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tennessee. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Raiders, Foster Moreau (87), atrapa de un salto al linebacker de los Tennessee Titans, Zach Cunningham (41), en la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El defensive end de los Raiders, Maxx Crosby (98), taclea al quarterback de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill (17), en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El running back de los Tennessee Titans, Derrick Henry (22), salta a través de un hueco ante el safety de los Raiders, Duron Harmon (30), y el linebacker de los Raiders, Jayon Brown (50), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Fanáticos de los Raiders afuera del Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, antes del inicio de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el sábado 24 de septiembre de 2022. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El safety de los Tennessee Titans, Kevin Byard (31), devuelve una intercepción ante el running back de los Raiders, Josh Jacobs (28), y el tight end de los Raiders, Foster Moreau (87), en la segunda parte de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El defensive end de los Raiders, Maxx Crosby, celebra una gran jugada en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Aficionados de los Raiders decaídos durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), se acerca a la línea de banda y supera al linebacker de los Tennessee Titans, Dylan Cole (53), en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Aficionados de los Raiders durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El wide receiver de los Raiders Mack Hollins (10) celebra una captura de touchdown con el running back de los Raiders Brandon Bolden (34) en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los fans de los Titans durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el domingo 25 de septiembre de 2022, en el Nissan Stadium, en Nashville, Tennessee. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El guard de los Raiders Alex Bars (64) consuela al ofensive lineman de los Raiders Jermaine Eluemunor (72) en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los fans de los Titans y los Raiders durante un partido de fútbol americano de la NFL el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tennessee. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El safety de los Tennessee Titans, Kevin Byard (31), interrumpe un intento de conversión de dos puntos dirigido al tight end de los Raiders, Darren Waller (83), en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El entrenador de los Tennessee Titans, Mike Vrabel, en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El wide receiver de los Raiders, Mack Hollins (10), realiza una captura y observa cómo se sacude la cobertura del safety de los Tennessee Titans, Amani Hooker (37), y del safety Kevin Byard (31), durante la segunda mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Las porristas de los Titans se presentan en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tennessee. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El running back de los Raiders Josh Jacobs (28) busca espacio para correr durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Tennessee Titans en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Los fans de los Raiders ven al equipo jugar la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Tennessee Titans en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), recibe un pase bajo la presión del defensive end de los Tennessee Titans, Denico Autry (96), en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, levanta dos dedos mientras camina por el campo durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Tennessee Titans en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El defensive end de los Raiders, Maxx Crosby (98), taclea al quarterback de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill (17), en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Fanáticos de los Raiders afuera del Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, antes del inicio de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el sábado 24 de septiembre de 2022. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El defensive end de los Raiders, Maxx Crosby (98), detiene al running back de los Tennessee Titans, Derrick Henry (22), durante la primera mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill (17), sale al campo antes del comienzo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El tight end de los Raiders Darren Waller (83) salta sobre el cornerback de los Tennessee Titans Terrance Mitchell (39) después de hacer una captura durante la segunda mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El defensive end de los Raiders, Maxx Crosby (98), y el quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), se preparan para dirigir a su equipo en el campo antes del comienzo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Aficionados de los Raiders durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) es tacleado por el linebacker de los Tennessee Titans Zach Cunningham (41) en la primera mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el sábado 24 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), recibe un pase bajo presión en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tennessee Titans el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El safety de los Raiders Duron Harmon (30) celebra su intercepción con el safety Roderic Teamer (33) y el cornerback Nate Hobbs (39) durante la segunda mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders Mack Hollins (10) choca con el pilón de la zona de anotación con el cornerback de los Tennessee Titans Kristian Fulton (26) defendiendo en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El running back de los Raiders Josh Jacobs (28) es tacleado por el defensive end de los Tennessee Titans DeMarcus Walker (95) y el linebacker David Long Jr. (51) durante la segunda mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El running back de los Raiders, Josh Jacobs (28), se abre paso entre el linebacker de los Tennessee Titans, Rashad Weaver (99), y el cornerback de los Tennessee Titans, Kristian Fulton (26), en la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Tennessee Titans Ryan Tannehill (17) llama a una audible con el linebacker de los Raiders Divine Deablo (5) defendiendo en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El defensive end de los Raiders, Maxx Crosby (98), hace una señal después de que los Tennessee Titans fueran penalizados durante la segunda mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders Mack Hollins (10) celebra una captura sobre el safety de los Tennessee Titans Kevin Byard (31) durante la primera mitad de un partido de la NFL en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders Keelan Cole (84) se lanza para intentar hacer una captura con el cornerback de los Tennessee Titans Kristian Fulton (26) defendiendo en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), permanece en la línea de banda en actitud contemplativa durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Tennessee Titans en Nissan Stadium el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nashville, Tenn. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El safety de los Tennessee Titans, Amani Hooker (37), celebra delante del tight end de los Raiders, Darren Waller (83), después de que los Titans desbarataran un intento de conversión de dos puntos en la segunda mitad durante un partido de fútbol americano de la NFL el domingo 25 de septiembre de 2022, en Nissan Stadium, en Nashville, Tenn. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

NASHVILLE, Tennessee – Durante tres semanas consecutivas, el entrenador Josh McDaniels, el quarterback Derek Carr y cualquier otra persona relacionada con los Raiders han estado junto a los podios y los casilleros tratando de explicar la desgracia de perder partidos de fútbol americano ganables.

Tal fue el caso de nuevo el domingo después de que los Raiders ofrecieran otra actuación cambiante tipo Jekyll y Hyde en una derrota por 24-22 ante los Titans en Nissan Stadium, donde los Raiders se quedaron cortos cuando el lanzamiento de conversión de dos puntos de Carr a Darren Waller quedó incompleto.

Y así, los Raiders cayeron a cero a tres, poniendo en peligro una temporada que comenzó con muchas expectativas.

Los Titans (uno a dos) merecen crédito, pero, como fue el caso en las dos primeras derrotas de los Raiders, fue sobre todo heridas autoinfligidas y una incapacidad para encadenar cuatro cuartos sólidos lo que les costó.

“Tenemos que aprender a empezar bien, jugar bien en medio y terminar bien”, dijo McDaniels. “En este momento, no hemos descubierto aún esa fórmula”.

Seis viajes a la zona roja resultaron en solo dos touchdowns. Otros dos impulsos prometedores se esfumaron debido a una serie de errores que incluyeron penalizaciones y dos pases perdidos por Waller, uno de los cuales resultó en una intercepción en la zona de anotación por parte de Kevin Byard cuando el balón rozó las manos del tight end.

Los errores negaron a los Raiders la oportunidad de superar una desventaja de 24-10 en el medio tiempo y desperdiciaron el cierre de la defensa en la segunda mitad.

También se perdió en la derrota el récord de carrera de ocho recepciones y 158 yardas de Mack Hollins, las 303 yardas de pase de Carr y dos touchdowns, y un día prometedor de una línea ofensiva reconstruida que contó con nuevos titulares, Alex Bars como left guard, Jermaine Eluemunor como right guard y el novato Thayer Munford como right tackle.

Los Raiders han superado a sus tres rivales en una mitad de cada partido. En la primera mitad del partido contra los Cardinals y en las segundas mitades de los partidos contra los Chargers y los Titans, han superado a los tres por 48-siete.

Pero su ineficacia en los otros cuartos los ha enterrado en el último lugar de American Football Conference Western Division (AFC West), una de las mejores divisiones de la NFL, y los ha obligado a revaluarse a sí mismos a menos de un mes de iniciada la temporada.

“Vamos a tener que aprender a jugar 60 minutos completos y ganarnos el derecho a ganar”, dijo McDaniels. “Es más o menos en lo que estamos ahora mismo”.

A estas alturas, su frustración es solo comparable a su enojo por la redundancia de todo ello.

Una versión de fútbol americano del Groundhog Day ha asediado a los Raiders, en la que la falta de concentración, la atención a los detalles y la ineficacia siguen costándoles en los momentos más inoportunos.

Y como Carr aludió en otra sinopsis posterior al partido, los errores autoinducidos provienen de momentos que se desarrollan mucho antes de que los Raiders salgan al campo de juego.

“Si no lo haces bien en los entrenamientos, no puedes esperar que salga bien en los partidos”, dijo.

Carr no entró en detalles, pero sí dijo que “la ejecución no fue la mejor en algunos días” durante la semana de prácticas. Cuando se le pidió que explicara, insinuó que no todos están tan concentrados como deberían.

“Las reuniones, los entrenamientos, los ejercicios, todo es importante”, dijo Carr. “Si estás en ello, en todas esas cosas, normalmente sales y estás preparado para tus tareas. … Cuando vayamos a las reuniones, toma lo que te dicen y ejecútalo en el campo. Entonces empezará a ocurrir cada vez más en los partidos”.

Hasta entonces, los Raiders seguirán la misma montaña rusa a la que se han subido durante tres semanas consecutivas.

“Tenemos que ser mejores, y si no lo somos, vamos a tener un mal sentimiento después de cada juego”, dijo Carr.