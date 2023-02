Los Raiders cambian de objetivo de QB tras el retiro de Tom Brady

Tom Brady colgó la toalla y esta vez en serio.

El siete veces campeón del Super Bowl anunció su retiro la mañana del miércoles en las redes sociales, diciendo: “Me retiro, para siempre”.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023