La demanda de Jon Gruden contra la NFL queda en pausa

enero 24, 2023 - 11:47 am

El exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, abandona la sala del tribunal tras comparecer en una audiencia en el Centro Regional de Justicia el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. Gruden demandó a la NFL por la filtración de un correo electrónico. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El Tribunal Supremo del Estado de Nevada ha declarado a un tiempo muerto en la demanda de Jon Gruden contra la NFL.

En una orden presentada el lunes, el más alto tribunal del estado aceptó la petición del comisionado Roger Goodell y de la NFL de suspender el pleito de Gruden hasta que concluya la apelación contra la denegación por un tribunal de distrito de su petición de solicitar un arbitraje.

En octubre, la jueza de distrito Nancy Allf reglamentó que la NFL no podía obligar a Gruden a someterse a un proceso de arbitraje fuera de los tribunales. Allf reglamentó que el proceso de arbitraje sería injusto en parte porque la constitución de la NFL permitiría que Goodell actuara como árbitro.

La NFL argumentó en su recurso que la demanda debía detenerse porque Goodel “sufrirá un perjuicio mucho mayor” si la demanda se resuelve antes de que se resuelva el recurso sobre el proceso de arbitraje. Los abogados de Gruden argumentaron que la continuación de la demanda en el proceso formal de descubrimiento no debería perjudicar a la liga porque “el mismo descubrimiento debería exigirse en el arbitraje”.

Gruden y la NFL están inmersos en una batalla legal desde que el exentrenador demandó a la liga y a Goodell en noviembre, alegando que la liga filtró correos electrónicos despectivos que él escribió en un intento de arruinar su carrera y su reputación.

Gruden dimitió como entrenador el mes anterior a la demanda, después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran correos electrónicos racistas, misóginos y opuestos al colectivo LGBTQ+ que había escrito.

La NFL afirmó que no filtró los correos electrónicos. Durante un testimonio jurado el mes pasado ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el expresidente de los Washington Commanders, Bruce Allen, afirmó que un funcionario de la NFL le dijo que los Commanders estaban detrás de la filtración.