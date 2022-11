Jon Gruden responde a la demanda de la NFL ante el Tribunal Supremo

Los abogados del exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, piden al Tribunal Supremo de Nevada que no paralice el proceso en la demanda de Gruden contra la NFL y el comisionado de la liga, Roger Goodell.

noviembre 11, 2022 - 9:23 am

El exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, comparece en el tribunal del Centro Regional de Justicia el 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La semana pasada, la liga presentó una petición ante el Tribunal Supremo para detener la demanda hasta que se resuelva una apelación sobre un controvertido proceso de arbitraje. La jueza de distrito Nancy Allf reglamentó que la liga no puede obligar a Gruden a someterse a un proceso de arbitraje fuera de los tribunales, una sentencia que la liga también apeló ante el tribunal supremo.

Allf reglamentó que el proceso de arbitraje sería injusto en parte porque la constitución de la NFL permitiría que Goodell actuara como árbitro.

“El tribunal de distrito no se limitó a denegar la petición de las Partes de la NFL para obligar al arbitraje, sino que deconstruyó y rechazó exhaustivamente todas y cada una de las bases en las que las Partes de la NFL intentaron evitar el litigio”, escribieron los abogados de Gruden en una respuesta, presentada el miércoles, a la petición de la liga.

Los abogados de la liga no respondieron el jueves a una solicitud de comentarios.

Gruden y la NFL llevan enzarzados en una batalla legal desde noviembre, cuando el exentrenador demandó a la liga y a Goodell, alegando que la liga filtró correos electrónicos despectivos que él escribió en un intento de arruinar su carrera y su reputación.

Gruden dimitió como entrenador un mes antes de la demanda, después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran correos electrónicos racistas, misóginos y negativos al colectivo LGBTQ+ que había escrito.

La NFL argumentó que la liga y Goodell “sufrirán un daño mucho mayor” que Gruden si no se detiene la demanda, porque esta podría resolverse antes de que se resuelva la apelación sobre el proceso de arbitraje.

Los abogados de Gruden argumentaron en la presentación del miércoles que la continuación del pleito, que podría incluir el paso al proceso de descubrimiento, no debería perjudicar a la liga porque “el mismo descubrimiento debería exigirse en el arbitraje”.

El descubrimiento es el proceso formal de intercambio de información entre las partes sobre las pruebas que pretenden presentar en el juicio.

“Por supuesto, las partes de la NFL no pueden responder a este argumento porque el comisionado Goodell ni siquiera está obligado a dar a Gruden la oportunidad de realizar el descubrimiento”, escribieron los abogados de Gruden.

La presentación también acusa a la liga de presionar a los Raiders para que despidan a Gruden, una repetición de los argumentos anteriores de que la NFL filtró intencionalmente los correos electrónicos.

La liga ha negado repetidamente que la NFL o Goodell filtraran los correos electrónicos, y ha rebatido la afirmación de Gruden de que los correos electrónicos que provocaron su marcha se enviaron antes de que firmara un acuerdo con los Raiders.