Jimmy Garoppolo 'no puede esperar para empezar' como nuevo QB de los Raiders.

marzo 21, 2023 - 10:07 am

Jimmy Garoppolo responde a una pregunta durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo se ríe de una pregunta durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo responde a una pregunta durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo entra en la sala para una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo habla durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo se plantea una respuesta durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo habla acompañado de su familia, a la izquierda, durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo escucha una pregunta durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo habla durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo responde a una pregunta durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo habla durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo habla acompañado de su familia, a la izquierda, durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jimmy Garoppolo habla durante una rueda de prensa en la sede de los Raiders y en Intermountain Healthcare Performance Center tras haber firmado oficialmente su contrato el viernes 17 de marzo de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La primera vez que Jimmy Garoppolo se cruzó con el entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, era un novato universitario.

Pero no estaba tan verde como para no saber exactamente lo que McDaniels estaba haciendo cuando el entonces coordinador ofensivo de los Patriots lo llevó a su oficina para hablar de fútbol americano durante la visita de Garoppolo a New England durante el proceso del draft de 2014.

La no tan sutil llamada de McDaniels nunca será olvidada.

“Juro que él lo planeó”, insistió Garoppolo el viernes durante su primer día oficial como el nuevo quarterback de los Raiders.

Pero más sobre eso en un momento.

Los Raiders presentaron oficialmente a Garoppolo el viernes después de finalizar un acuerdo de tres años y 72.7 millones de dólares con 45 millones en garantías.

En muchos sentidos, el viernes representó un momento de ciclo completo para Garoppolo, que ya no es el niño sorprendido de Eastern Illinois que McDaniels estaba probando hace nueve años.

McDaniels, junto con el exsistente ofensivo de los Patriots y actual de los Raiders, Jerry Schuplinski, sentaron las bases para casi todo lo que Garoppolo necesitaba saber sobre ser un quarterback profesional.

“Básicamente, me criaron en la NFL”, afirma Garoppolo.

La educación de nivel de maestría a menudo se impartía con un amor duro que Garoppolo no siempre entendía.

“Al principio lo odias”, dijo Garoppolo. “Especialmente como un jugador joven, estás como, ‘Qué cara… vaya, esto es difícil’”.

Lo que eventualmente llegó a respetar fue que el nivel de dificultad y exigencia que se aplica va de la mano con la posición misma.

“La NFL es dura”, dijo Garoppolo. “Pero lo aprecias más adelante en tu carrera porque dices: ‘Me alegro de haber pasado por eso porque hace que todo lo demás sea mucho más fácil’”.

Todo eso le sirvió cuando le salieron alas y voló hacia el oeste, a San Francisco, como quarterback de los 49ers. Como titular en San Francisco, sus equipos se fueron 38-17 y avanzaron a dos juegos de campeonato de la NFC y una aparición en el Super Bowl en la temporada 2019.

Que Garoppolo y McDaniels se reúnan ahora en Las Vegas es un testimonio del vínculo que construyeron durante tres temporadas en New England y la admiración mutua que se mantuvo a través de los años.

La constancia de ello se vio en la apertura de la agencia libre esta semana, cuando McDaniels y el gerente general de los Raiders, Dave Ziegler -otro recuerdo de la época de Garoppolo en New England- inmediatamente le dieron la mano para que fuera su próximo quarterback.

La corta negociación que siguió fue seguida por el igualmente rápido ‘sí’ con el que Garoppolo respondió. Y después de un breve retraso para resolver algunos términos del contrato el jueves, los Raiders estaban presentando a su nuevo quarterback a los medios de comunicación.

“La familiaridad con Josh, Dave, todo eso jugó un papel importante”, dijo Garoppolo.

Los Raiders y Garoppolo cuentan con esa relación existente y la comprensión de la ofensiva de McDaniels para crear una transición sin problemas cuando Garoppolo tome las riendas del quarterback Derek Carr.

“Estoy tratando de traer una energía”, dijo Garoppolo. “Tratando de poner a todos en la misma página, todos rodando en la misma dirección”.

Todo lo cual depende de que Garoppolo haga su parte primero. Eso incluye mantenerse sano, lo que ha sido una lucha para un quarterback, que no ha podido terminar tres de las últimas cinco temporadas debido a las lesiones. Eso incluye el pie roto que sufrió el año pasado.

“Estoy tratando de ganármelo”, dijo Garoppolo. “Solo porque soy el quarterback, no soy el líder por eso. Quiero ser el líder porque los chicos me respetan y creen en mí. Y creo que eso empieza con el trabajo duro”.

Al menos por un día, Garoppolo no pudo evitar notar la nostalgia que flotaba en las instalaciones de los Raiders mientras se reencontraba con viejos amigos y comenzaba a hacer nuevos.

Incluyendo el recuerdo de Garoppolo de su primer encuentro con McDaniels hace un tiempo.

Mientras McDaniels repasaba la ofensiva de los Patriots en un pizarrón, Garoppolo hacía todo lo posible por parecer confiado. Pero como suele ocurrir en esas situaciones, los nervios afloraban.

Entonces se abrió la puerta del despacho de McDaniels y Garoppolo se quedó boquiabierto.

“Tom Brady entró”, dijo Garoppolo.

Hasta el día de hoy está convencido de que todo fue una especie de prueba para despistarlo. ¿Qué probabilidades había de que el quarterback estrella de los Patriots entrara en el mismo momento en que un quarterback que el equipo estaba pensando en reclutar se reunía con el coordinador ofensivo?

“Un poco sorprendido”, admite Garoppolo.

Casi 10 años después, Garoppolo ha crecido y está listo para liderar a los Raiders.

“El siguiente capítulo de mi vida”, dijo. “No puedo esperar para empezar en Las Vegas”.