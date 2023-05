Davante Adams dice que no tiene problemas con los Raiders

El wide receiver de los Raiders Davante Adams gesticula mientras responde a una pregunta durante una rueda de prensa en Intermountain Health Performance Center el jueves 25 de mayo de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver estrella Davante Adams, dijo el jueves que está feliz de ser un Raider y disfruta de su relación con el entrenador Josh McDaniels y el gerente general Dave Ziegler.

Recientes comentarios de Adams suscitaron dudas sobre cuán contento estaba con la dirección del club. Pero, hablando después de un entrenamiento matutino durante las actividades organizadas del equipo, dejó claro que ese no era el caso.

“Amo a mi entrenador en jefe, y amo al gerente general aquí”, dijo Adams.

Adams enfatizó que no habría estado tan ansioso por hablar si no sintiera eso por McDaniels y Ziegler.

“No tengo ninguna razón para mentir”, dijo Adams. “Una cosa que no hago es mentir, así que no voy a inventar nada cuando se trata de eso. Prefiero mantener la boca cerrada si tengo cosas negativas que decir. Cuando digo que en este lugar hay hombres buenos y que valoro mucho la relación que tengo con ellos, lo digo en serio”.

Los comentarios de Adams fueron en respuesta a un reportaje de The Ringer en el que se le citaba diciendo, entre otras cosas, que él y los responsables de la toma de decisiones de los Raiders “no coinciden en lo que creemos que es mejor para nosotros en este momento”.

Adams dijo el jueves que las citas a veces son “sacadas de contexto”, pero su relación con los Raiders, en la que se alientan sus opiniones, es una que nunca había experimentado en su carrera.

“Sentí que desde la primera vez que recibí el llamado después de ser traspasado, ese era el tipo de ambiente al que iba a entrar”, dijo.

McDaniels dijo que la opinión que busca de Adams es un reflejo de su respeto por el veterano.

“Lo que diría de un jugador como Davante, y tenemos muchos otros jugadores en la misma categoría, es que tienen una opinión y una voz porque se lo han ganado”, dijo McDaniels. “Y respeto cualquier cosa que digan o sugieran… durante el transcurso del proceso de intentar mejorar nuestro equipo”.

Fue a través de ese diálogo abierto que Adams expresó sus pensamientos sobre los movimientos que los Raiders podrían hacer para mejorar la alineación. Lo hizo públicamente, también, expresando su deseo de reunirse con Aaron Rodgers, su quarterback con los Packers que finalmente fue traspasado a los Jets esta temporada de descanso.

“¿Por qué no iba a hablar de él?” dijo Adams. “Es el mejor quarterback que ha jugado este deporte y un tipo con el que tengo mucha historia. Así que es a quien tenía en mente inicialmente”.

En la entrevista con The Ringer, Adams parecía estar aludiendo en parte a la decisión de los Raiders de no perseguir a Rodgers al sugerir que él y el club no estaban en la misma página. No estaba a punto de disculparse por decir que quería jugar con Rodgers, pero tampoco quería que los comentarios se tomaran como un desaire hacia Jimmy Garoppolo, quien fue fichado durante la agencia libre para ser el quarterback del equipo.

“La cosa es conmigo, soy yo sin disculparme”, dijo Adams. “Y al final del día, realmente no me importa lo que la gente tenga que decir. Así que cuando estoy aclarando las cosas, muchas veces soy yo protegiendo a otras personas que estuvieron involucradas. No quiero que Jimmy sienta que no lo quiero aquí o que no me gusta”.