Con 6’8” y 384 lbs., es el mayor prospecto del draft de la NFL 2022

El defensive lineman Daniel Fa'alele realiza ejercicios en el Pro Day de fútbol americano de Minnesota el miércoles 16 de marzo de 2022, en Minneapolis. (AP Photo/Bruce Kluckhohn)

El offensive lineman de Minnesota Daniel Faalele (78) durante la primera mitad del partido de fútbol americano universitario de la NCAA Guaranteed Rate Bowl contra West Virginia el martes 28 de diciembre de 2021, en Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

Daniel Faalele se mudó al otro lado del mundo para jugar en uno de los programas de fútbol americano más prestigiosos de preparatoria antes de haber visto un solo partido.

El australiano tenía ofertas de becas de algunas de las mejores universidades del país antes de haber jugado un solo partido en la IMG Academy de Florida.

Ese es el tipo de cosas que ocurren cuando mides más de seis pies y ocho pulgadas y pesas más de 400 libras con 16 años y tienes unos pies rápidos que se desenvuelven en las canchas de básquetbol y en los campos de rugby de Melbourne.

Faalele fue visto en un campamento de básquetbol por un reclutador de la Universidad de Hawái, que le presentó la idea de intentar el fútbol americano. Pronto, Faalele asistió a un campamento satélite en las afueras de Melbourne, recibido por el programa de fútbol americano de la Universidad de Michigan. Lo pusieron en contacto con los entrenadores de IMG, en Florida, y el joven de 16 años tomó la decisión, junto con su madre, de dejar su casa y embarcarse en una carrera de fútbol americano.

Primero tuvo que aprender lo que eran cosas como los primeros downs y los marcadores de yardas, ya que Faalele pasó el primer año en su nuevo país aprendiendo los fundamentos del juego. Eso abarcó su primer año.

Jugó una temporada de fútbol americano de preparatoria y luego jugó cuatro temporadas en Minnesota.

Ahora, el aspirante a offensive tackle está a la espera de saber dónde será seleccionado en el draft de la NFL esta semana. Sus incomparables rasgos físicos y su rápido desarrollo lo convierten en una de las perspectivas más intrigantes del draft.

“Siento que el cielo es el límite para mí”, dijo en la “combine”. “Solo necesito más entrenamiento, y siento que ir al siguiente nivel de la NFL es para mí. Estoy emocionado por ver hasta dónde puedo llegar.

“Ahora mismo, diría que lo atlético que soy para mi tamaño y lo potente que soy son mis mejores atributos. Siento que soy muy fuerte. Al tener un cuerpo más grande, tengo los brazos más largos, así que uso eso a mi favor”.

El tamaño exacto de ese cuerpo depende del día. Faalele llegó al campus de Minneapolis con un peso de 426 libras, pero pesó 384 en la combine. Cree que jugará a su mejor nivel en la NFL en torno a las 375 libras.

“Cada año he podido perder más y más peso”, dijo. “No ha habido problemas de fluctuación demasiado alta o demasiado baja. Diría que simplemente debo ser más rápido, tener los pies más rápidos y, en el aspecto cardiovascular, ser capaz de durar más tiempo en los partidos y jugar a mi mejor nivel mucho más tiempo”.

La pérdida de peso no ha sido el único cambio en Faalele. Dijo que algunas de sus primeras repeticiones en IMG eran “feas”, pero que su técnica ha mejorado a pasos agigantados.

La idea que se tiene de Faalele es que posee un atletismo poco común para su tamaño, pero no posee el tipo de racha desagradable que los entrenadores suelen querer ver en un offensive lineman.

Sin embargo, sabe lo intimidante que puede ser en el campo y disfruta imponiendo su voluntad.

“Ser capaz de dominar a alguien -legalmente- es algo definitivamente divertido”, dijo.

Espera hacer mejor a un equipo en la NFL. Faalele está orgulloso de lo lejos que ha llegado y confía en que va a continuar su ascenso al siguiente nivel.

“A mí, cuando era adolescente, me impresionaría mucho lo lejos que he llegado con mi coeficiente intelectual de fútbol americano”, dijo. “Al llegar, realmente no sabía nada. Ver lo lejos que he llegado con eso, lo rápido que puedo aprender el libro de jugadas, lo mucho que ha mejorado mi técnica, demuestra lo mucho que puedo mejorar”.

Ahora que está más aclimatado al fútbol americano, ha dedicado más tiempo a estudiar a los jugadores y sus técnicas. Presta especial atención a algunos de los offensive tackles más grandes, como Orlando Brown, Trent Williams y Tyron Smith.

Le gusta la forma en que Brown usa su fuerza, Williams juega con agresividad y la superioridad técnica de Smith y la forma en que hace que todo parezca sin esfuerzo.

Faalele espera seguir sus enormes pasos. Ha ido subiendo en los tableros del draft y podría llegar a la segunda ronda.