¿Cómo manejará Josh McDaniels el primer partido de pretemporada de los Raiders?

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, camina por el campo durante la práctica del campamento de entrenamiento del equipo en el Intermountain Healthcare Performance Center el sábado 30 de julio de 2022, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, se ha mostrado tímido en cuanto a la agresividad con la que piensa afrontar los partidos de pretemporada, empezando por el Partido del Salón de la Fama del jueves por la noche contra los Jacksonville Jaguars en Canton, Ohio.

Un rápido vistazo a los resultados de su primer mandato como entrenador de la NFL sugiere que ganar puede no estar en lo alto de su lista de prioridades para los partidos de exhibición.

McDaniels fue 1-3 en cada una de sus dos pretemporadas como entrenador jefe de los Broncos en 2009 y 2010. Empezó 0-2 en la pretemporada en cada uno de esos años. Pero dijo esta semana que siempre es preferible ganar, aunque los resultados no cuenten en la clasificación.

“Creo que cada vez que entrenas o juegas un partido de fútbol americano, sales a dar lo mejor de ti y a competir”, dijo en las instalaciones del equipo antes de llevarlo a Ohio. “Vamos a estar preparados para salir a jugar y competir cuando tengamos nuestras oportunidades”.

No está claro cuántas de esas oportunidades serán para los titulares previstos. Incluso en un nuevo sistema, es probable que el quarterback Derek Carr no vea mucha acción, si es que la ve.

Carr tiene un total de nueve intentos de pase en las últimas tres pretemporadas y no vio el campo en absoluto en tres competencias el año pasado.

“Oh no, no me importa (si juego)”, dijo Carr, que añadió que no ha discutido un plan sobre si jugará con McDaniels: “Para mí no importa. He jugado en ellos; no he jugado en ellos. De cualquier forma, estaremos preparados”.

Es probable que haya un plan similar para la mayoría de los titulares establecidos del equipo, aunque hay algunas batallas de posiciones y combinaciones de alineación que pueden requerir la acción del juego para resolverse.

“Intentaremos tomar las decisiones que creamos mejores para el equipo”, dijo McDaniels sobre cómo está tomando sus decisiones de rotación para el jueves. “Ninguno de nosotros ha entrenado o jugado en mucho tiempo. Así que esto no es algo en lo que uno vuelva a saltar y sea fácil y tarde cinco minutos en volver a aclimatarse a llamar a las jugadas o a meterse en el “huddle” o a jugar en la defensa del tercer down contra oponentes de tiempo y velocidad reales. Hay mucho que ganar para nosotros”.

Otro factor que influirá en su toma de decisiones es que el equipo tiene cuatro partidos de pretemporada en lugar de tres, porque juegan el Partido del Salón de la Fama. Eso también significa unos días más de campamento de entrenamiento que les ayudarán a prepararse para la temporada, pero también supondrán un desgaste adicional para sus cuerpos.

Los Raiders también tendrán entrenamientos conjuntos con los Patriots dentro de unas semanas, en los que se podrá trabajar mucho en situaciones similares a las de un juego.

“Creo que todo eso entra en (nuestra decisión)”, dijo McDaniels. “Sabemos que se van a presentar algunas oportunidades para evaluar más a nuestro equipo”.

McDaniels restó importancia a un encuentro de temporada regular con los Jaguares y al impacto que tendrá en su proceso de toma de decisiones el jueves.

Los equipos juegan en Jacksonville el 6 de noviembre. El pensamiento tradicional sugiere que tanto los Raiders como los Jaguars querrían poner poco en la cinta y arriesgarse a poner demasiado en juego para ese futuro partido que realmente cuenta.

McDaniels descartó tal teoría.

“Hay un espacio de tiempo tan grande entre cuando jugamos contra ellos y este partido que se avecina”, dijo. “Hay muchas cosas que van a pasar entre ahora y entonces.

“He tenido muchas discusiones de este tipo a lo largo de muchos años sobre lo que debemos o no debemos hacer, o sobre lo que es demasiado o poco para mostrar. Creo que es importante que salgamos al campo y dejemos que los jugadores jueguen y sean agresivos”.