Cle Ferrell, de los Raiders, centrado en su nuevo papel y en ganar

Los defensive end de los Raiders Clelin Ferrell (99) y Gerri Green (56) estiran durante el entrenamiento en la sede de los Raiders y en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de junio de 2022, en Henderson. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El defensive end de los Raiders, Clelin Ferrell, responde a preguntas durante una rueda de prensa en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 1º de septiembre de 2022, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Hubo un momento en el partido de pretemporada de los Raiders contra los Patriots de la semana pasada en el que el defensive end Cle Ferrell se puso en posición de dos puntos fuera del borde de la línea de golpeo.

Fue notable porque durante los tres primeros años de Ferrell en los Raiders jugó exclusivamente con la mano en la tierra como defensive lineman.

Pero entonces ocurrió algo más, y al hacerlo se explica la notable pérdida de peso de Ferrell entre el año pasado y este, y por qué está tan entusiasmado con la nueva defensa de los Raiders de Patrick Graham y lo que podría significar para su carrera.

Ferrell dio unos cinco pasos hacia su derecha y se alineó directamente frente a un wide receiver de los Patriots. Y así, Ferrell, de seis pies y cinco pulgadas de altura, se preparó para tomar su primer snap de la NFL como defensa de facto.

Solo pensar en ello hizo sonreír a Ferrell.

“Es genial estar ahí fuera con los defensas, hablando, haciendo nuestras pequeñas cosas”, dijo Ferrell el jueves.

Sería presuntuoso pensar que Ferrell jugará mucho en la cobertura de pases esta temporada, pero la semilla que plantó en relación con cualquier coordinador ofensivo que vea la grabación significa que tendrán que dedicar más tiempo a ese paquete en el libro de jugadas de los Raiders.

El mero hecho de que algún equipo tenga que tenerlo en cuenta -o intentar adivinar junto con los Raiders si alguna vez utilizan ese paquete en un partido- es una victoria.

O, como explicó Ferrell “Al fin y al cabo, se trata de dar miradas a la gente”.

Si hay algo que el defensive lineman de cuarto año de los Raiders ha descubierto trabajando en la defensa de Graham, es que la cantidad de miradas que los Raiders van a lanzar a los equipos te hará nadar la cabeza. Y eso le parece bien a Ferrell, que está aceptando todas las nuevas responsabilidades y formas en que se le utilizará.

“Pat es muy múltiple en lo que hace”, dijo Ferrell. “Así que a muchos chicos, no solo a mí, se les pide que hagan varias cosas”.

Es un mundo nuevo para Ferrell, que trabaja con su cuarto coordinador defensivo y se enfrenta a un futuro un poco incierto con los Raiders después de que declinaran recoger su opción de quinto año.

Dentro del edificio de los Raiders, se admira lo que aporta como defensive end de rotación capaz de fijar el borde contra la carrera y generar presión sobre el quarterback. Una temporada productiva podría conducir a un nuevo contrato que lo mantenga en el redil como una pieza del rompecabezas de la línea defensiva del club.

Eso no era necesariamente lo que los Raiders tenían en mente cuando invirtieron la cuarta elección global en Ferrell hace cuatro años -una elección que muchos consideraron un gran alcance- y sin duda Ferrell se ha asentado más como un jugador útil que como la estrella que se espera que sea un jugador elegido tan alto.

Ni los Raiders ni Ferrell parecen preocuparse por el futuro ni, en realidad, por el pasado. Ferrell no tenía nada que decir sobre la opinión que Jon Gruden y Mike Mayock tenían de él al elegirlo entre los cinco primeros. Y, por tanto, no tiene control sobre las elevadas expectativas que no ha alcanzado.

Mientras tanto, el nuevo entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, y el director general, Dave Ziegler, no pierden el tiempo preocupándose por la forma en que los jugadores que heredaron llegaron a los Raiders. Lo único que les preocupa es quién de los remanentes puede ayudarles a ganar partidos ahora y en el futuro.

Por ahora, Ferrell ha demostrado lo suficiente a los nuevos responsables que tiene un puesto en la rotación de la línea defensiva. Todavía no se sabe qué significa eso más allá de la próxima temporada. Así que ambas partes se moverán en consecuencia.

“Tienes que centrarte en lo que puedes controlar”, dijo Ferrell.

Ahora mismo, eso se reduce simplemente a ser el mejor jugador que pueda ser, y ejecutar cualquier papel o asignación que se le asigne, al máximo de su capacidad. Solo quiere ayudar a los Raiders a ganar tantos partidos como sea posible.

En muchos sentidos, le recuerda a cuando jugaba en el estelar Clemson, un programa en el que el talento estaba por todo el campo, el tiempo de juego se ganaba, no se daba, y en el que el objetivo colectivo era ganar campeonatos de equipo más que premios individuales.

Ganar era lo único que importaba.

“Vengo de un programa universitario en el que, cuando te centras en eso, todo lo demás hace carrera por sí mismo”, dijo Ferrell.