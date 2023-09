Algunos paquetes de entradas para el Super Bowl saldrán a la venta la próxima semana

El gobernador Joe Lombardo habla en el escenario mientras la Liga Nacional de Football (NFL) y el Comité Organizador del Super Bowl LVIII de Las Vegas celebran una rueda de prensa exclusiva para anunciar información muy esperada en torno al partido, en Las Vegas, el miércoles 23 de agosto de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La próxima semana se pondrán a la venta dos paquetes de entradas para el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium.

On Location, socio oficial de hospitalidad de la NFL, pondrá a la venta el jueves sus paquetes de entradas One the Fifty y Touchdown Club.

On Location está registrando una demanda récord para el partido del 11 de febrero, con dos ofertas anteriores de entradas VIP y hospitalidad que ya se agotaron a través de los programas de acceso prioritario y depósito garantizado de la empresa.

“No hay ninguna ciudad que iguale el espectáculo y la emoción del fin de semana del Super Bowl como Las Vegas”, declaró en un comunicado Scott Jernigan, director comercial de On Location & IMG Events. “El hecho de que ya hayamos agotado las entradas para dos de nuestras experiencias de hospitalidad más populares demuestra que la gente espera con impaciencia el primer Super Bowl en Las Vegas”.

El paquete On The Fifty se considera la oferta emblemática de On Location para los Super Bowls, que cuenta con los mejores asientos del Allegiant Stadium, encuentros y saludos con leyendas de la NFL y acceso al campo después del partido. Los aficionados que adquieran este paquete tendrán acceso al Champions Club del Allegiant Stadium, donde disfrutarán de un menú completo de comida y bebida.

Los invitados de On the Fifty también recibirán acceso inmediato a sus asientos a su llegada al estadio, baños privados, una vista de la línea de 50 yardas y un brindis con champán. La Clase 2024 del Salón de la Fama del Football Profesional también se alojará en el espacio On the Fifty.

La opción de entrada Touchdown Club incluye entradas para el Super Bowl y acceso a la fiesta de On Location afuera del Allegiant Stadium. La leyenda del rock Billy Idol actuará durante el evento previo al partido.