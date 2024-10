UNR cancela partido de voleibol por controversia transgénero; jugadoras planean mitin

La UNR no jugará su partido de voleibol contra San Jose State, pues sus jugadoras estarán ocupadas en un mitin de ‘Los deportes femeniles son solo para mujeres’.

El polémico partido de voleibol entre UNR y San Jose State está oficialmente cancelado.

“Debido a que no tiene suficientes jugadoras para competir, el equipo de voleibol femenil de la Universidad de Nevada no jugará su partido programado de la Conferencia Mountain West en San Jose State”, dijo UNR en un comunicado el jueves por la noche.

El comunicado citó la política de Mountain West al explicar que el resultado se registrará como una pérdida para UNR. Es la quinta derrota de las Spartans esta temporada.

El partido estaba programado inicialmente para el mediodía del sábado en Reno, pero ambas universidades acordaron cambiar la ubicación a San José el martes “en el mejor interés de ambos programas”.

La medida del norte de California se produjo después de que las jugadoras del Wolf Pack emitieran su propia declaración la semana pasada diciendo que no participarían en el partido como una forma de protesta contra la participación de mujeres transgénero en los deportes.

La UNR respondió, diciendo que los valores de la universidad no se alineaban con las jugadoras. La UNR también citó leyes que prohibían la cancelación del partido, enmarcando la acción como una forma de discriminación, pero ofreciendo apoyo a las atletas que no querían jugar.

No es de extrañar que la UNR no pudiera reunir a las seis jugadoras necesarias para formar un equipo. La capitana de voleibol del Wolf Pack, Sia Liilii, compartió un folleto en las redes sociales el miércoles, promocionando un mitin programado para llevarse a cabo en Little Waldorf Saloon, en Reno, una hora después de que el partido debe comenzar en San José.

Liilii figuraba como oradora confirmada, junto con “una docena de miembros del equipo de voleibol de la UNR”.

“Hola NCAA y Mountain West”, decía el volante. “Los deportes femeniles son solo para mujeres”.

‘Todas las opciones legales’

Liilii es una de varias jugadoras del equipo de voleibol de la UNR representado por el abogado conservador Joey Gilbert.

Gilbert envió un comunicado al Review-Journal el miércoles que dice que su firma está “considerando cuidadosamente todas las opciones legales” para proteger los derechos y la seguridad de las jugadoras del Wolf Pack.

“Estas atletas han expresado preocupaciones legítimas sobre la equidad y los riesgos físicos de competir contra una jugadora transgénero de la Universidad Estatal de San José”, dice el comunicado. “Más allá de esta situación específica, creemos que las políticas de la Conferencia Mountain West y la SJSU pueden infringir el Título IX al permitir condiciones que colocan a las atletas femeniles en desventaja y ponen en peligro su seguridad”.

La cocapitana de San Jose State, Brooke Slusser, se unió a una demanda contra las políticas de inclusión de la NCAA en septiembre que utilizó una verborrea similar. En la presentación, Slusser dijo que ya no quería que Blaire Fleming estuviera en el equipo basándose en la acusación de que Fleming es transgénero.

Fleming, una estudiante de último año de 6 pies y 1 pulgada que ha jugado voleibol como niña desde la preparatoria, no ha hablado públicamente sobre su identidad de género, y tampoco lo ha hecho San Jose State.

La comisionada de Mountain West, Gloria Nevárez, dijo la semana pasada que el objetivo de la conferencia es “respetar ambos lados de los problemas”, un esfuerzo que señaló está dictado por las políticas de la NCAA y el voleibol internacional.

El comunicado de Gilbert dice que su despacho se está preparando para proteger el derecho de las jugadoras en futuras competencias, incluido el torneo Mountain West, que está programado del 27 al 30 de noviembre en el Cox Pavilion en Las Vegas.

La UNR (11-11, 4-6) sufrió una derrota por 2-3 en Fresno State el jueves por la noche. San Jose State (11-3, 6-3) tiene programado para jugar contra Air Force el 31 de octubre. Los equipos ya se han enfrentado esta temporada, con la derrota de Air Force por 3-1 ante las Spartans.

La UNLV (10-10, 3-6) logró una victoria sobre San Jose State el 12 de octubre después de que el equipo votó unánimemente para jugar todos sus partidos programados esta temporada. Las Rebels recibirán a las Spartans el 7 de noviembre.