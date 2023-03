Los Vipers consiguen su primera victoria tras una alocada secuencia final

El wide receiver de los Vegas Vipers, Jeff Badet (13), atrapa el balón para un touchdown durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la XFL contra los Orlando Guardians en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El running back de los Vegas Vipers Rod Smith se lanza al suelo después de correr con el balón contra los Orlando Guardians durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El running back de los Vegas Vipers Rod Smith (15) es tacleado por el linebacker de los Orlando Guardians Terrance Plummer (44) durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El wide receiver de los Vegas Vipers Jeff Badet (13) corre fuera de los límites después de una captura durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL contra los Orlando Guardians en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El wide receiver de los Orlando Guardians Charleston Rambo (14) celebra su touchdown contra los Vegas Vipers durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El running back de los Vegas Vipers DeAndre Torrey (5) corre con el balón contra los Orlando Guardians durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El wide receiver de los Vegas Vipers, Cinque Sweeting (14), corre con el balón bajo la presión del linebacker de los Orlando Guardians, Lakia Henry (31), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El outside linebacker de los Vegas Vipers Pita Taumoepenu (0) reacciona después de conseguir un sack durante la primera mitad de un partido de fútbol americano XFL contra los Orlando Guardians en Cashman Field en Moapa, sábado, 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El defensive back de los Vegas Vipers Adam Sparks (22) y el outside linebacker Max Roberts (23) taclean al quarterback de los Orlando Guardians Paxton Lynch (6) durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El wide receiver de los Vegas Vipers Jeff Badet (13) celebra su touchdown contra los Orlando Guardians durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El wide receiver de los Vegas Vipers, Jeff Badet (13), atrapa un touchdown bajo la presión del safety de los Orlando Guardians, Mike Lee (13), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El wide receiver de los Vegas Vipers Mathew Sexton (10) corre con el balón contra los Orlando Guardians durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El defensa de los Vegas Vipers Will Adams (24) interactúa con los fans tras ganar un partido de fútbol americano de la XFL contra los Orlando Guardians en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El outside linebacker de los Vegas Vipers C.J. Avery (28) taclea al wide receiver de los Orlando Guardians Deddrick Thomas (10), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El outside linebacker de los Vegas Vipers Pita Taumoepenu (0) fuerza un fumble contra el quarterback de los Orlando Guardians, Quinten Dormady (12), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El outside linebacker de los Vegas Vipers Pita Taumoepenu (0), con el outside linebacker C.J. Avery (28), taclea al wide receiver de los Orlando Guardians Deddrick Thomas (10), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El quarterback de los Vegas Vipers, Luis Pérez (12), corre con el balón fuera de los límites mientras está bajo la presión de Gerald Willis (9), nose tackle de los Orlando Guardians, durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la XFL en Cashman Field de Moapa, el sábado 18 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La defensa de los Vipers necesitaba hacer una jugada para que el equipo obtuviera su primera victoria de la temporada el sábado por la noche en Cashman Field.

Y luego otra. Y otra más.

Finalmente, los Orlando Guardians se quedaron sin oportunidades, y los Vipers se aseguraron una victoria en casa por 35-32 ante 6,008 fans después de unos últimos minutos salvajes.

“Es una media sonrisa”, dijo el entrenador Rod Woodson. “Conseguimos una victoria. No hemos jugado bien a la defensa esta noche ni en las últimas tres semanas. Así que tenemos que corregir muchas cosas. Pero tenemos que seguir adelante”.

No fue fácil.

Quinten Dormady de Orlando encontró a Cody Latimer por el centro para un touchdown de 45 yardas con 1:12 restantes, y un intento de conversión de tres puntos que podía haber empatado el partido no tuvo éxito.

Según las reglas de la XFL, los Guardians tuvieron la oportunidad de intentar una cuarta-y-15 desde su propia línea de 25 yardas para mantener la posesión. Pita Taumoepenu forzó un fumble, y aunque Dormady pudo recuperarlo, la defensa se arremolinó y lo atrapó, provocando otra breve celebración.

Pero aún no había terminado. Los Vipers (1-4) no pudieron hacer correr el reloj y tuvieron que conformarse con un intento de gol de campo en cuarta y seis con 52 segundos restantes. Cuando los Guardians (0-5) se quedaron sin oportunidades, el entrenador Rod Woodson decidió devolver su ofensiva al campo y sentenciar el partido con un primer down.

El pase de Luis Pérez fue incompleto, y los Guardians tomaron el control en su propia línea de 10 yardas. Woodson dio instrucciones a su ofensiva para hacerlo, pero esperaba que mantuvieran el balón en el suelo en lugar de tratar de lanzarlo en cuarta y uno.

“No quería una jugada de pase”, dijo. “Estuvimos corriendo el balón bastante bien durante todo el día. Rod (Smith) es un gran corredor físico. Me hubiera encantado que le dieran el balón a Rod y dejarlo correr. Pero no fue así.

“Pero (la ofensiva) jugó muy bien. Si no hubieran anotado 35 puntos, no habríamos ganado. Nuestra ofensiva ha mejorado cada semana. Alabo mucho a los entrenadores ofensivos. Simplemente no era la jugada exacta que yo quería”.

La falta de acierto dio a los Guardians una última oportunidad, pero no pudieron aprovecharla. Orlando cometió dos salidas en falso, cada una resultando en que el reloj corriera 10 segundos, acabando con el tiempo restante, y los Vipers pudieron celebrar su primera victoria de verdad.

Fue un final acorde con la lucha que los Vipers han tenido para conseguir su primera victoria. El sábado fue la cuarta vez que se iban al descanso con ventaja, pero habían perdido en las tres primeras ocasiones.

La diferencia el sábado fue la capacidad de hacer jugadas en situaciones clave en la segunda mitad. Aunque la defensa hizo las últimas jugadas, la ofensiva había puesto al equipo en posición para la victoria.

Pérez completó 20 de 28 pases para 269 yardas y tres anotaciones, y Smith añadió un par de anotaciones por tierra al acarrear el balón 18 veces para 62 yardas.

Jeff Badet tuvo cinco recepciones para 80 yardas y dos touchdowns, incluyendo uno de 25 yardas en tercera oportunidad con 6:26 restantes para poner a los Vipers nueve puntos arriba.

Sus esfuerzos fueron necesarios, ya que la defensa de los Vipers luchó para parar a Dormady, que entró en el partido como relevo y coronó una semana polémica con un esfuerzo de de 22 de 25 pases para 256 yardas y dos touchdowns en la derrota.

Paxton Lynch, exprimera ronda del draft de la NFL, lideró el primer ataque de los Guardians. Comandó una ofensiva de 13 jugadas que cubrió 65 yardas antes de que Quinton Flowers entrara en el juego y encontrara la zona de anotación en una carrera de una yarda para poner a los Guardians en la delantera temprano en el partido.

“Siempre he sido agresivo, desde mis tiempos de jugador. No quiero ser un entrenador tímido que no cree en sus jugadores”, dijo Woodson, refiriéndose al principio y al final del partido. “Creo en mis chicos que, si pido a algo, van a hacer una jugada. Puse a mi defensiva en primer lugar. Yo diferí. Pensé que los detendrían y no lo hicieron. Pero nuestro ataque respondió. …En la defensa, tenemos que mirarnos en el espejo y decidir qué queremos ser. Hemos concedido demasiadas jugadas importantes”.

Pérez lideró a los Vipers para conseguir los siguientes 17 puntos consecutivos antes de que Dormady entrara por Lynch y tomara el control para Orlando.

Dormady solo se reincorporó al equipo a mediados de semana, después de que inicialmente se le diera de baja por una acusación de haber compartido jugadas con otros equipos de la liga. Tras una investigación de la XFL, fue absuelto y reincorporado

“Se ha determinado que las acusaciones de impropiedad no tenían fundamento y no hay base para una acción disciplinaria”, dijo la liga en un comunicado.

Casi hizo lo suficiente para llevar al equipo a una victoria en su regreso, pero el frente defensivo de los Vipers hizo jugadas en momentos clave.

“Tienen buenos edge rushers”, dijo Dormady. “Llegaron a casa en una situación en la que sabían que podían prepararse y venir por nosotros. Así que hay que reconocerles el mérito. Son buenos al frente”.

Los Vipers están ahora dos partidos por detrás del empate a segundo lugar entre Seattle y St. Louis por el último puesto de playoffs en la División Norte.

Woodson dijo que la postemporada sigue siendo el objetivo a mitad de la temporada.

“Nuestro sueño aún no está muerto”, dijo. “Tenemos que jugar contra St. Louis dos veces y contra Seattle otra vez, así que nuestro sueño no está muerto. Quien pensaba que lo estaba, está tristemente equivocado”.

Los Vipers continúan su racha de tres partidos en casa cuando reciban a St. Louis el sábado a las 4 p.m.