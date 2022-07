Las Vegas, finalista para albergar una Final Four de la NCAA

Las Vegas podría acoger una Final Four de básquetbol masculino de la NCAA en Allegiant Stadium en 2027.

julio 29, 2022 - 11:34 am

El pívot de los Gonzaga Bulldogs, Chet Holmgren (34), pierde el balón contra Duke durante la primera mitad de un partido de básquetbol universitario de la NCAA en T-Mobile Arena de Las Vegas el viernes 26 de noviembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Las Vegas podría acoger una Final Four de básquetbol masculino de la NCAA en Allegiant Stadium en 2027.

A mediados de noviembre, la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA) anunciará las ciudades que acogerán las cinco Final Four que se celebrarán entre 2027 y 2031, según Lisa Motley, directora de deportes y eventos especiales de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA, por su sigla en inglés) . Las Vegas es una de las ciudades que se están considerando, dijo.

“Estamos seguros”, dijo Motley sobre la posibilidad de que Las Vegas consiga una de las fechas de la Final Four.

Siete ciudades fueron consideradas finalistas para los cinco años de Final Fours. Aunque Motley no nombró los otros seis mercados en juego, sí señaló que Las Vegas es la única de la costa oeste en la contienda.

Los funcionarios de la NCAA no respondieron inmediatamente a un correo electrónico solicitando comentarios.

Final Four incluye tres partidos. Los últimos cuatro equipos restantes de un campo de apertura de 68 se enfrentan en un par de partidos de semifinales el sábado, por lo general el primer fin de semana de abril. Los ganadores de esos dos partidos se disputan el campeonato nacional el lunes siguiente.

El proceso de candidatura se ha llevado a cabo con bastante rapidez, ya que la LVCVA señaló por primera vez en diciembre su intención de presentar una candidatura para los años seleccionados. En enero, el organismo presentó los documentos fundamentales a la NCAA y luego se reunió con el Comité de Básquetbol Masculino de la NCAA en febrero.

“Entonces todos nuestros documentos finales debían llegar en mayo”, dijo Motley. “En mayo nos dijeron que habíamos pasado a la siguiente ronda. Ahora estamos esperando las visitas al sitio y la finalización de los documentos”.

Recibir una notificación tan anticipada sobre la posible adjudicación de un gran evento como Final Four es fundamental para la planificación en torno a otros grandes eventos, dijo Motley.

“En todas las candidaturas de grandes eventos que hacemos, hay que firmar (un documento) en el que se dice que no se organizará otro evento importante en el mismo año”, dijo Motley. “Lo cual está bien, queremos repartirlos… Pero creo que esto pone a la NCAA en la disyuntiva de: ‘¿por qué no seleccionamos a Las Vegas?’ si no nos seleccionan”.

Las Vegas tendrá su primera experiencia de March Madness esta próxima temporada, cuando patrocine la fase regional masculina del Oeste en T-Mobile Arena.

Motley cree que el éxito del draft de la NFL de este año, celebrado en Las Vegas en abril, debería ser un buen augurio para la NCAA cuando tome su decisión sobre cuál de las siete ciudades se adjudica una de las cinco Final Four.

“Creo que demuestra que, sí, podemos tener un draft ‘mejor que perfecto’, pero creo que todos miran el suyo de manera individual”, dijo Motley. “Como lo que su evento podría significar para nuestro destino o cómo tendremos sus eventos. Creo que mostramos bien que esta ciudad es muy fácil de vender”.