Las Aces eligen una alera y una escolta en la primera ronda del draft de la WNBA

abril 12, 2022 - 11:55 am

La escolta de Colorado Mya Hollingshed, a la derecha, toma un rebote mientras las escoltas de Stanford Lexie Hull, a la izquierda, y Haley Jones defienden en el tiempo extra de un partido de básquetbol universitario de la NCAA, el domingo 17 de enero de 2021, en Boulder, Colorado. (AP Photo/David Zalubowski)

El escolta de Florida Gulf Coast, Kierstan Bell, a la izquierda, salta a canasta contra la alera de Maryland, Mimi Collins, durante la primera parte de un partido de básquetbol universitario de segunda ronda del torneo de la NCAA, el domingo 20 de marzo de 2022, en College Park, Maryland. (AP Photo/Julio Cortez)

La alera de Colorado Mya Hollingshed (21) toma un rebote con su compañera Jaylyn Sherrod (00) durante la segunda mitad de un partido de primera ronda contra Creighton en el torneo de básquetbol universitario femenino de la NCAA, el viernes 18 de marzo de 2022, en Iowa City, Iowa. (AP Photo/Ron Johnson)

Kierstan Bell, de Florida Gulf Coast, es entrevistada antes del draft de básquetbol de la WNBA, el lunes 11 de abril de 2022, en Nueva York. (AP Photo/Adam Hunger)

Kierstan Bell, de Florida Gulf Coast, a la izquierda, posa para una foto con la comisionada Cathy Engelbert después de haber sido seleccionada por las Aces de Las Vegas como la undécima elección global en el draft de básquetbol de la WNBA, el lunes 11 de abril de 2022, en Nueva York. (AP Photo/Adam Hunger)

Kierstan Bell, de Florida Gulf Coast, reacciona tras ser seleccionada por Las Vegas Aces como la undécima en el draft de básquetbol de la WNBA, el lunes 11 de abril de 2022, en Nueva York. (AP Photo/Adam Hunger)

Rae Burrell, de Tennessee, a la izquierda, posa para una foto con la comisionada Cathy Engelbert después de ser seleccionada por las Sparks de Los Ángeles como la novena elección global en el draft de baloncesto de la WNBA, el lunes 11 de abril de 2022, en Nueva York. (AP Photo/Adam Hunger)

La comisionada de la WNBA Cathy Engelbert habla antes del draft de baloncesto de la WNBA, el lunes 11 de abril de 2022, en Nueva York. (AP Photo/Adam Hunger)

La alera de Colorado Mya Hollingshed (21) conduce contra Arizona State en la primera mitad durante un partido de básquetbol de la NCAA el viernes 21 de enero de 2022, en Tempe, Arizona. (AP Photo/Rick Scuteri)

Las jugadoras de las Aces, incluida la escolta Sydney Colson, a la izquierda, y la pívot Kalani Brown, animan a la primera elección de las Aces, la alera de Colorado Mya Hollingshed, durante una fiesta de observación del draft en Slice of Vegas Pizza Kitchen & Bar, en el Mandalay Bay, el lunes 11 de abril de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Natalie Williams entró en su primer draft de la WNBA en busca de un tipo específico de jugadora. La nueva directora general de las Aces quería una ala-pívot que añadiera tiro, versatilidad defensiva y tamaño a su plantilla.

Solo había un problema.

“No había muchas”, dijo Williams tras el draft del lunes en Nueva York.

Las Aces tenían cinco selecciones, incluidas dos de primera ronda. Tomaron a la alera de Colorado Mya Hollingshed con el número ocho y a la escolta de Florida Gulf Coast Kierstan Bell con el número 11. La escolta de Louisiana State Khayla Pointer, la escolta de Virginia Tech Aisha Sheppard y la pívot de LSU Faustine Aifuwa fueron sus elecciones de segunda y tercera ronda.

“Los entrenadores, el personal, todos están muy contentos”, dijo Williams.

La ex escolta de Liberty High School, Rae Burrell, fue elegida en el noveno puesto por las Sparks de Los Ángeles. Superó una lesión en la pierna al principio de la temporada para promediar 12.3 puntos y 3.9 rebotes esta última temporada con Tennessee.

Las Vegas tenía originalmente tres selecciones, pero adquirió a las números ocho y 13 de las Minnesota Lynx el domingo para sus selecciones de primera y segunda ronda de 2023. Williams dijo que hizo el movimiento después de que Minnesota se pusiera en contacto con ella.

Hollingshed promedió 14.1 puntos y 7.4 rebotes y encestó un 39.6 por ciento desde la distancia de tres puntos esta última temporada. La jugadora de Houston que mide seis pies y tres pulgadas, no era una de las 12 jugadoras invitadas al draft, pero Williams pensó que la necesidad del equipo y el potencial de Hollingshed para encajar en el estilo de tiro, espacio y ritmo al que quiere jugar la nueva entrenadora Becky Hammon fue el factor más importante a la hora de tomar la decisión.

Williams dijo que las Aces consideraron la posibilidad de fichar a una alera en el No. 8 y esperar que Hollingshed estuviera disponible en el No. 11, pero decidieron que no querían correr ese riesgo.

“Mya Hollingshed no solo es una atleta increíble, sino que su tiro de tres puntos es difícil de conseguir”, dijo Williams.

Las Aces se centraron entonces en la búsqueda de ayuda en el ala y reclutaron a Bell, que fue proyectada hasta el número cuatro por algunas publicaciones.

“No pensábamos que Kierstan Bell seguiría ahí”, dijo Williams.

Bell obtuvo un promedio de 22.8 puntos la temporada pasada, su segundo en Florida Gulf Coast tras su contrato con Ohio State. Encestó un 47.1 por ciento en tiros de campo y promedió 7.3 rebotes.

Dos elecciones después de tomar a Bell, las Aces tomaron a Pointer, sobrina de la presidenta de las Aces, Nikki Fargas. Pointer promedió 19.6 puntos y consiguió la mejor marca de su carrera con 168 asistencias la temporada pasada en la LSU.

Con la 23ª elección, Las Vegas logró obtener con Sheppard, que aporta más versatilidad y capacidad de tiro que el equipo quería. Es la máxima anotadora de todos los tiempos de Virginia Tech y la líder de la Conferencia de la Costa Atlántica en tiros de tres puntos con 402. Encestó un 38.7 por ciento en tiros de tres puntos la temporada pasada.

Aifuwa fue elegida en el puesto 35. La temporada pasada encestó más del 50 por ciento en tiros de campo por primera vez en su carrera.

Williams cree que las Aces han cubierto sus mayores necesidades y que las novatas aportarán un alto nivel de competencia al campamento de entrenamiento.

“Sabíamos al entrar en el draft lo que queríamos”, dijo Williams. “Estamos contentos de haber conseguido todo lo que queríamos”.