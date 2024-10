Jugadoras de voleibol de UNR se pronuncian en mitin en medio de polémica transgénero

octubre 28, 2024 - 11:30 am

Las integrantes del equipo de voleibol de la UNR participaron en un mitin “Los deportes femeninos son solo para mujeres” el sábado por la tarde en Reno.

Tenían programado jugar contra San Jose State University al mediodía, pero se convirtieron en el quinto equipo en perder ante las Spartans el jueves por la noche como parte de su protesta en curso contra la participación de mujeres transgénero en los deportes.

Inicialmente, la manifestación iba a tener lugar en el Little Waldorf Saloon, pero se trasladó al Reno-Sparks Convention Center, que es más grande.

El evento fue organizado por el Independent Council on Women’s Sports, que está financiando una demanda contra las políticas de inclusión de la NCAA.

La capitana del equipo de las Spartans, Brooke Slusser, se unió a la demanda en septiembre. Nombró a su compañera de equipo Blaire Fleming en la presentación, diciendo que la quiere fuera del equipo bajo la acusación de que es transgénero. El nombre de Slusser fue recibido con aplausos cuando se mencionó durante el mitin.

El vicegobernador de Nevada, el republicano Stavros Anthony, subió al escenario en el evento y dijo que quiere aprobar una legislación contra la inclusión de atletas transgénero para la protección de las mujeres.

Sam Brown, el candidato republicano para un escaño en el Senado de Nevada, estaba entre la multitud. Un representante de ICONS dijo que asistieron 433 personas.

Nueve jugadoras de la UNR subieron al escenario, todas con camisetas de “BOYcott”. En su discurso, la capitana del equipo de la UNR, Sia Liilii, dijo que la UNR desdeñaba a las jugadoras que emitieron un comunicado en el que renunciaban a San Jose State diciendo que no entendían la ciencia.

“Estamos lo suficientemente educadas y entendemos la diferencia entre un atleta masculino y una femenina”, dijo Liilii. “Así que mi pregunta a la NCAA y a la conferencia de Mountain West es: ¿Cuántas mujeres jóvenes tendrán que ser golpeadas o ver a sus amigas golpeadas por una oportunidad para un hombre?”

La estudiante de primer año Kinsley Singleton fue la siguiente en hablar, antes de que las estudiantes de segundo año Sierra Bernard y Masyn Navarro dieran un discurso conjunto y la bloqueadora central de tercer año McKenna Dressel cerrara para el Wolf Pack.

Todos los comentarios de las jugadoras de UNR se centraron en lo que describieron como el peligro de jugar contra atletas transgénero. Algunas citaron varios casos de niñas que presuntamente sufrieron lesiones que pusieron fin a su carrera a manos de oponentes transgénero.

‘Sin carácter’

La exnadadora de la Universidad de Kentucky convertido en activista conservadora Riley Gaines fue una de los oradores principales del evento.

Gaines calificó al presidente de la NCAA, Charlie Baker, de “débil, sin carácter y moralmente en bancarrota” por no adoptar una postura sobre las políticas de inclusión de la organización, que se ajustaron en 2022 antes de que comenzara su mandato.

Según la política actualizada, la participación de los atletas transgénero en cada deporte está determinada por las regulaciones hormonales establecidas por el organismo rector mundial de cada deporte.

Gaines también “reprendió” a la comisionada de Mountain West, Gloria Nevárez.

“Haz lo correcto”, dijo Gaines. “Dejen de tratar a las niñas y a las mujeres como una ocurrencia tardía”.

Nevárez dijo al Review-Journal en Mountain West Basketball Media Days el 17 de octubre que el cambio de políticas de la conferencia pondría a la liga en una “diferencia competitiva con el resto del mundo del voleibol”.

Si se tuviera que hacer un cambio, tendría que darse a nivel nacional, agregó Nevárez.

‘No se trata de una sola persona’

Antes de la manifestación, Liilii le dijo al Review-Journal que inicialmente dudó en hablar de la manera en que lo ha hecho.

“Antes de salir y publicar la declaración con mi nombre, estaba bastante asustada, porque no sabía cómo reaccionaría la gente a este tema controvertido, y no quería ser vista como alguien que tiene odio o animosidad. Pero la cantidad de apoyo hace que todo valga la pena”.

Fleming ha jugado voleibol como niña desde la preparatoria, lo que diferencia su situación de la de la nadadora Lia Thomas, quien fue mencionada varias veces durante el mitin del sábado. Thomas hizo la transición y ganó un campeonato de la NCAA en las 500 yardas estilo libre en 2022, solo unos años después de ser subcampeón en varias carreras de estilo libre varonil en los campeonatos de la Ivy League en 2019.

“No era de conocimiento público que esta persona era eso”, dijo Liilii cuando se le preguntó sobre la repentina controversia.

Todavía no lo es, ya que Fleming y San Jose State no han comentado sobre su identidad de género.

“Creo que, aunque, sí, esta persona ha estado jugando (en Mountain West) durante dos años, es más que simplemente el hecho de que esta persona esté jugando. Se trata del futuro”, dijo Liilii. “Nunca se ha tratado de esta persona”.

Liilii dijo que ha recibido críticas en línea por su postura, ya que expresó empatía por Fleming.

“Nadie merece estar en una situación en la que le llegue odio. Sé que lo he recibido, y no se lo deseo a nadie, porque se mete con tu salud mental”, dijo Liilii. “Se mete con la forma en que piensas sobre ti mismo. Y que esta persona esté sufriendo con eso, lo siento profundamente por ella, y simplemente no puedo imaginar, o puedo, porque yo también lo estoy padeciendo”.