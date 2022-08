Graney: las Aces no mostraron piedad a las Mercury

La escolta de Las Vegas Aces Chelsea Gray (12) lanza contra la escolta de Phoenix Mercury Diamond DeShields (uno) y la alera Kaela Davis, centro izquierda, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la WNBA en Michelob ULTRA Arena el sábado 20 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La pívot de Las Vegas Aces, Iliana Rupert (21), gana un salto contra la pívot de Phoenix Mercury, Megan Gustafson (10), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la WNBA en Michelob ULTRA Arena el sábado 20 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La escolta de Las Vegas Aces Kelsey Plum (10) pone huevos sobre la escolta de Phoenix Mercury Yvonne Turner (seis) mientras la defiende durante la primera mitad de un partido de basquetbol de la WNBA en Michelob ULTRA Arena el sábado 20 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Hicieron lo que un equipo clasificado número uno debe hacer contra un oponente inferior, agotado y golpeado.

No tener piedad. Sin duda.

El sábado por la noche, las Aces se encargaron del negocio y de algo más, eliminando a Phoenix de estos playoffs de la WNBA por 117-80 ante una inspirada y estridente audiencia de 9,126 personas que agitaron sus toallas en Michelob Ultra Arena.

¿Qué tan unilateral fue?

Las Aces -que ganaron la serie al mejor de tres por dos a cero son conocidas por su escasa banca y ofrecen básicamente una rotación de siete jugadoras.

Cuatro titulares no jugaron todo el cuarto número cuatro. Y una quinta jugó 52 segundos del mismo.

No le das a un octavo clasificado un poco de vida, esperanza, la idea de que es posible lograr lo que sería una gran sorpresa.

Este no era el equipo de Phoenix en un partido de eliminación que la mayoría predijo que podría hacer una carrera hacia el título de la WNBA antes de la temporada. Sin Diana Taurasi. Sin Skylar-Diggins Smith. Sin Brittney Griner. Sin Kia Nurse. Sin Shey Peddy.

No hay mucho, en realidad.

Un récord de tres

Pero cosas así pueden colarse en la cabeza de un favorito prohibitivo. Puede jugar con tu mente. Conoces al equipo que tienes enfrente.

Sabes lo deprimidas que están.

“Son personas brillantes”, dijo la entrenadora de las Aces, Becky Hammon, sobre sus jugadoras. “Al final del día, no importa si Chicago Bulls está ahí fuera. Tienes que salir y ejecutar tu plan de juego e imponer tu voluntad a tu rival. No importa quién sea. No debería cambiar un ápice tu enfoque mental o físico”.

No pareció hacerlo. La ventaja era de 19 en el medio tiempo y aumentó a 33 a los seis minutos del tercer cuarto, cuando las Aces hacían cosas como encestar triples largos.

Hicieron un récord en los playoffs de la WNBA de 23 triples -léelo otra vez- en 36 intentos.

“Quienquiera que juegue contra ellas en la próxima ronda”, dijo la entrenadora de Phoenix, Vanessa Nygaard, “que no les deje lanzar triples, supongo”.

Dijo la escolta de las Aces, Chelsea Gray, que anotó 27 e hizo siete de ocho tiros de tres: “Me sentí bien. Fue divertido. Estamos jugando lo mejor posible cuando es necesario”.

El básquetbol de los playoffs no es diferente del torneo de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Los enfrentamientos reinan. Dónde tiene tu equipo más ventaja y dónde puede faltar. Las Aces serán puestas a prueba en las semifinales mucho más de lo que fueron puestas a prueba por Phoenix.

Allí se enfrentarán al ganador de una serie Seattle-Washington que las Storm lideran por uno a cero.

Esta es la cuestión: el equipo de Hammon ganará un campeonato si defiende. Es así de sencillo. El equipo que encestó sus primeros 10 tiros el sábado -también un récord en los playoffs de la WNBA- debería ser demasiado explosivo ofensivamente a lo largo de toda una serie contra casi cualquiera.

Demasiadas armas. Demasiadas jugadoras que pueden anotar a un alto ritmo cada noche.

Tuvieron 31 asistencias en 41 canastas el sábado por la noche. Eso es compartir el básquetbol.

Esfuerzo de arriba a abajo

Pero no defendieron en absoluto en el primer cuarto y permitieron a Phoenix anotar 30 mientras tiraban un 64 por ciento. Luego, mantuvieron a las Mercury en 50 puntos el resto del partido.

El esfuerzo defensivo de las Aces puede tener altibajos. Solo lo suficientemente inconsistente como para hacer creer a otros equipos capaces que pueden derribar a las principales cabezas de serie.

No van a hacer 23 triples cada noche. Seguramente no en estos playoffs. Los títulos vienen en el otro extremo de la cancha.

Esto dijo Hammon poco antes del partido:

“Queremos cerrarlo. Siempre es difícil cerrar un equipo. Juegan con cierta desesperación. Para nosotros, queremos igualar esa competitividad y energía con la que van a venir por nosotras y estar atrapadas durante 40 minutos”.

“Ese ha sido mi lema. Seguirá siendo mi lema para este equipo, independientemente de contra quién juguemos”.

Siguieron su mensaje y se encargaron del asunto. No hay que dar esperanzas a un equipo inferior y mermado. No dejas dudas.

Ganar por treinta y siete puntos será suficiente.