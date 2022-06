En sus propias palabras: Lo que significa el Título IX para las mujeres deportistas de Las Vegas

El Título IX fue la legislación histórica firmada por el presidente Richard Nixon el 23 de junio de 1972, cuyo objetivo era proporcionar oportunidades educativas equitativas para las mujeres, pero tuvo el efecto imprevisto de alterar el panorama del atletismo.

Gracias al Título IX, las mujeres compiten en los deportes en cantidades nunca vistas antes de la aprobación de la ley, lo que ha cambiado las vidas de todo el país e incluso del mundo.

Las mujeres que son administradoras, entrenadoras y atletas con vínculos en el sur de Nevada han dado su opinión sobre lo que significa para ellas el 50 aniversario del jueves.

Linda Frohlich

Máxima anotadora en la historia del básquetbol de la UNLV en hombres y mujeres (1998-2002)

Jugadora del año de Mountain West (2000-02)

Mejor jugadora del año de la USBWA (1999)

Distinciones All-America (2000-02)

Salón de la Fama del Atletismo de la UNLV (2012)

Jugadora de la WNBA (2002-03, 2006-07)

“Cuando llegué a Estados Unidos (desde Alemania) para jugar básquetbol universitario, el Título IX era el tratamiento estándar que se me daba, y era algo que ‘simplemente era’. Era algo que daba por sentado. Con este aniversario, por primera vez me siento verdaderamente desafiada a pensar en aquellos que defendieron “mi tratamiento normal”. Ahora me pregunto qué habría sido de mi futuro sin la resistencia de quienes lucharon por la igualdad de trato. Como madre ahora, seguiré esforzándome por mejorar el ‘mañana’ de mi hija y de sus compañeros, y rezo para que ella también pueda darlo por hecho”.

Chelsea Gray

Base de Aces

Medalla de oro olímpica de Estados Unidos (2021)

All-Star de la WNBA (2017-19, 2021)

“Significa que podemos hacer las cosas que nos gustan sin siquiera pensar en ello. Podemos disfrutar de un juego bonito y hermoso. Este es nuestro trabajo, pero cuando salimos al mundo real, somos capaces de ver a gente que se parece a nosotras, otras mujeres, en posiciones de poder. Pero al mismo tiempo, comprendemos lo lejos que hemos llegado y lo lejos que tenemos que llegar. Apreciamos dónde estamos ahora, pero hay mucho, mucho más espacio para crecer”.

Haley Halbersma

Centrocampista de fútbol de la UNLV

Comenzó los 20 partidos como estudiante de segundo año (2021)

“El Título IX ha abierto la puerta a las oportunidades para que las mujeres muestren su talento y su duro trabajo, todo ello obteniendo el apoyo financiero que hemos merecido durante mucho tiempo. Tener estas oportunidades en el deporte me ha hecho sentir más realizada y reconocida como atleta universitaria de la División I. El Título IX hace que la gente reconozca a las mujeres como las mismas atletas trabajadoras y con talento que sus homólogos masculinos. Ha hecho que yo y muchas de mis compañeras de equipo nos sintamos poderosas y con el control de nuestro futuro como atletas”.

Becky Hammon

Entrenadora de Aces

Entrenadora asistente de los San Antonio Spurs (2014-22)

Entrenó al equipo de la Liga de Verano de los Spurs hasta el campeonato (2015)

All-Star de la WNBA (2003, 2005-07, 2009, 2011)

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Rusia (2008), miembro del equipo (2012)

“Estamos súper agradecidas a la gente que vino antes y luchó en batallas mucho más duras para que nosotras no tuviéramos que luchar en ese tipo de batallas. Seguimos teniendo que librar la misma batalla en muchos sentidos, pero ha habido progresos, así que queremos ser grandes embajadoras y seguir construyendo sobre ese progreso para que el siguiente que venga tenga la misma cantidad de oportunidades, si no más. Soy una pieza viva del Título IX. Toda mi vida se ha desarrollado en torno al deporte. Es difícil expresar la importancia que tiene. Comenzó en el 72, pero incluso antes de eso, la generación anterior y la anterior, las mujeres luchaban por practicar deportes. Las chicas que practican deportes tienen una mayor autoestima. Es más probable que permanezcan en la escuela, que no se metan en problemas”.

Lori Harrigan-Mack

Medalla de oro olímpica de Estados Unidos en sóftbol (1996, 2000, 2004)

Salón de la Fama del Deporte del Sur de Nevada (2002)

Salón de la Fama del Atletismo de la UNLV (2002)

Distinciones All-America (1991-92)

Deportista del año de la UNLV (1992)

Participación en las Series Mundiales Universitarias (1990-91)

“Observo mi carrera y me doy cuenta de lo afortunada que fui al jugar bajo la protección de la ley del Título IX. Estoy agradecida a quienes hicieron el camino y espero que el progreso continúe para las futuras deportistas”.

Lea Ann Jarvis

Entrenadora de sóftbol de la escuela preparatoria Arbor View

Medalla de oro de Estados Unidos en los Campeonatos del Mundo (1986, 1990)

Salón de la Fama del Atletismo de Louisiana Tech (1995)

All-American de Louisiana Tech (1984-85)

Entrenadora de New Mexico State (1999-2003)

Entrenadora de Texas State (1995-99)

“Nuestros atletas de hoy en día continúan con ese legado de lucha por lo que el Título IX inició hace 50 años. El Título IX no se refiere solo a la igualdad de las mujeres en la práctica del deporte. Representa a todas las mujeres que luchan por la igualdad de derechos, la igualdad salarial y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos laborales. Hemos recorrido un largo camino, pero aún queda trabajo por hacer para seguir acortando distancias”.

Tina Kunzer-Murphy

Salón de la Fama del Deporte del Sur de Nevada (2007)

Directora deportiva de la UNLV (2013-17)

Directora ejecutiva de la Copa de Las Vegas (2000-12)

Entrenadora de tenis femenino de la UNLV (1978-81)

Jugadora de tenis y voleibol de la UNLV (1973-75)

“Cincuenta años de Título IX han traído más cambios y avances para las mujeres que participan en el deporte de lo que yo creía posible en 1972, cuando se aprobó esta legislación. Siempre ha sido una ley que la mayoría no entendía y que muchos directores generales pensaban que iba a ser el fin del fútbol americano universitario. ¡Ja! Pero en los años siguientes, lo que dio a las mujeres es el derecho fundamental básico de participar. Estas precursoras de la mujer lo hicieron con la propensión a presentarse al más alto nivel —soportando las desigualdades a las que se enfrentaban tantas mujeres— y aún así se esforzaron por ser lo mejor que podían ser”.

Stephanie Louden

Salón de la Fama del Deporte del Sur de Nevada (2013)

Jugadora del LPGA Tour (2002-13)

All-American de Stanford (1997-2001)

“Me siento muy afortunada de haber nacido en la época en que lo hice porque me gusta mucho el deporte. Es una parte tan importante de mí. Me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad de competir en el deporte y de crecer y ser mejor gracias a él. No solo jugando en la calle con mis amigos divirtiéndome, sino también compitiendo en deportes universitarios y profesionales. Fue un gran honor y fue muy divertido. Estoy agradecida a toda esa gente que se adelantó a mí para permitir que eso sucediera”.

Jasmine Martin

Jugadora de softball de la UNLV

Se fue 7-1 con un ERA de 4.14 y 59 ponchados (2022)

Bateó .407 y fue 2-1 con 3.71 ERA (2021)

Nevada Preps primer equipo del estado en Shadow Ridge (2019)

“Cuando tuve la edad suficiente para darme cuenta de lo que era realmente el sóftbol universitario, idolatraba a la lanzadora de Oklahoma Keilani Ricketts. Siempre la admiré; siempre quise ser ella. Me animó a dejarme la piel con el lanzamiento porque me abriría puertas que no se abrirían para otros. Lo que hizo en Oklahoma, y en su carrera profesional, me ayudó a darme cuenta de que el sóftbol era algo más que jugar. El deporte era una oportunidad para proporcionar una educación y posiblemente una carrera. El Título IX le dio la oportunidad de inspirarme, y espero estar haciendo lo mismo para la próxima generación”.

Kelsey Plum

Escolta de las Aces

Medalla de oro olímpica de Estados Unidos (2021)

Sexta mujer del año de la WNBA (2021)

No. 1 de la WNBA en el draft (2017)

“Ha transformado mi vida en cuanto a ir a jugar a la universidad (Washington) y luego profesionalmente. Mi madre (Katie) fue una atleta universitaria (voleibol de la UC Davis), y eso fue después del Título IX, pero entonces no se estaba instituyendo del todo. Ella me contaba algunas de las historias por las que pasó y los recursos que tenían. La entrenadora de sóftbol era también la entrenadora de voleibol y la entrenadora de tenis. Estoy agradecida por las oportunidades que me ha dado, pero no estamos satisfechas porque todavía no es realmente tan igualitario como decimos y queremos que sea, y por eso seguimos presionando para que así sea”.

Desiree Reed-Francois

Directora de atletismo de Missouri

Directora deportiva de la UNLV (2017-2021)

Subdirectora de atletismo de Virginia Tech (2016-17) y director ejecutivo asociado (2014-16)

Directora deportiva asociado senior de Cincinnati (2013-14)

Directora deportiva asociado senior de Tennessee (2008-13)

“Me subo a los hombros de tantas mujeres pioneras como (la antigua directora de atletismo durante mucho tiempo) Debbie Yow, que no solo me mostró que podíamos ser lo que quisiéramos, sino que demostró cómo es la excelencia. Creo firmemente que mi generación de líderes femeninas tiene la responsabilidad de retribuir, de hacer nuestra parte para empoderar y orientar a las que están subiendo. Y un día, será justo cuando a las directoras ejecutivas de cualquier ámbito no se les pregunte cómo es ser una mujer en una posición de liderazgo, sino cómo es ser directora ejecutiva”.

Jenny Ruiz-Williams

Entrenadora de fútbol femenino de la UNLV

Integrante de la Copa del Mundo de México (2015)

Jugó en el Seattle Reign FC de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (2013)

Primer equipo del Mountain West (2004)

“El Título IX ayudó a construir un camino para que las mujeres lo recorrieran, por medio del deporte y la competencia. Lo que es tan poderoso es que el camino ahora está pavimentado, tenía luces y era más amplio, aumentando el número de chicas jóvenes que podían aprovechar estas nuevas cosas emocionantes en el camino. A mí me brindó la oportunidad de seguir una educación mientras competía ferozmente por la UNLV”.

Dawn Sullivan

Entrenadora de voleibol del VNU

Campeonato nacional de voleibol por invitación (2021)

Campeonato de la temporada regular de la Mountain West (primavera de 2021)

Entrenadora del año de la Mountain West (primavera de 2021)

Segunda ronda del Torneo de la NCAA (primavera de 2021)

All-American de Kansas State (1999)

“El Título IX ha proporcionado oportunidades educativas y deportivas a innumerables millones de mujeres en los últimos 50 años. Estas oportunidades no se limitaron a tener la posibilidad de hacer algo que antes estaba cercado para ellas. El Título IX no se limita a ofrecer oportunidades académicas y deportivas a las mujeres. Se trata de proporcionar esperanza. Se trata de la oportunidad de que las mujeres construyan un futuro mayor y mejor para ellas mismas. Se trata de que las niñas y las mujeres empiecen a creer de verdad que el cielo es el límite. El Título IX es la razón por la que hoy soy entrenadora de la División I. Desde la oportunidad de jugar al deporte con los chicos en una escuela secundaria que no tenía suficientes chicas para un equipo femenino, hasta la obtención de una beca universitaria y luego el entrenamiento de deportes femeninos en la universidad… todas esas oportunidades fueron proporcionadas por la aprobación del Título IX”.

Yvonne Wade

College of Southern Nevada: directora adjunta de atletismo, operaciones internas y cumplimiento.

Entrenadora de atletismo de la UNLV (2007-21)

Entrenadora del año en pista cubierta de Mountain West (2017-18, 2020)

Olímpico japonés (1996, 2000)

“Cuando me mudé de entrenadora a la administración de atletismo, veo que el número de mujeres en roles de liderazgo atlético está creciendo. Todavía tenemos mucho más trabajo que hacer, pero las estudiantes-atletas definitivamente pueden mirar hacia arriba y encontrar modelos femeninos que son la constancia de que, si quieres algo lo suficientemente y te pones a trabajar, se puede hacer”.

Karen Weitz

Entrenadora de básquetbol femenino y masculino de Centennial High School

Récord estatal de 691 victorias femeninas en Centennial y Cheyenne

Campeonatos estatales femeninos de Centennial (2002-05, 2009, 2011, 2015-20, 2022)

“Cuando se puso en marcha el Título IX, era muy necesario debido a las deficiencias y a la desigualdad que se producía para las mujeres en aquella época. Por lo tanto, tenía que haber un punto de partida para que las mujeres y las niñas tuvieran su lugar en la sociedad en el mundo del deporte, que estaba tan dominado por los hombres en ese momento. Con el paso del tiempo, creo que se ha tergiversado a veces para no ser siempre el mejor recurso que algunos usan. Hay algunas situaciones en las que la gente necesita aprender lo que es el trabajo duro, y no debería ser simplemente regalado. Pero luego tuviste la sala de pesas que tuvieron los hombres en el Torneo de la NCAA hace unos años y la que tuvieron las mujeres. No hay excusa para eso cuando las mujeres generan una tonelada de dinero para poder tener la misma sala de pesas y el mismo plan de comidas y todo eso que los hombres tienen. Han dado todo por ello”.

Natalie Williams

Directora general de Aces

Salón de la Fama del Básquetbol Femenino (2016)

Medalla de oro olímpica de Estados Unidos (2000)

All-Star de la WNBA (1999-2001, 2003)

All-American de la UCLA en baloncesto (1993-94) y voleibol (1990-92)

“De joven, el Título IX me permitió admirar a mujeres increíbles como Cheryl Miller, a la que soñaba emular. Sin el Título IX, no habría podido ir a la ilustre UCLA, donde experimenté una carrera única en la vida y fui desafiada a alcanzar un potencial que nunca soñé. Tener estas increíbles oportunidades me dio una gran confianza y creencia en mí misma. El Título IX me abrió las puertas permitiéndome creer que podía lograr cualquier cosa”.

A’ja Wilson

La delantera de Aces

Medalla de oro olímpica de Estados Unidos (2021)

Jugadora más valiosa de la WNBA (2020)

All-Star de la WNBA (2018-19, 2021)

Novata del año de la WNBA (2018)

No. 1 de la WNBA en el draft (2018)

“Creo que es la belleza de ver lo mucho que ha crecido el deporte y lo mucho que el Título IX nos ha afectado a todos en el buen sentido, pero al mismo tiempo, todavía vemos el trabajo que hay que hacer. Depende de nosotras, en esta generación, seguir empujando, seguir rompiendo ese techo de cristal para que la próxima generación plante esas semillas. Me encanta dónde estamos, pero nunca estoy satisfecha en ese caso”.

Jackie Young

La escolta de las Aces

Medalla de oro olímpica de Estados Unidos (2021)

No. 1 del draft de la WNBA (2019)

“Pienso en lo lejos que hemos llegado. En general, las mujeres están teniendo más oportunidades ahora. Eso es algo bueno para nosotras, especialmente para esta liga. La cobertura que estamos recibiendo ahora es mejor que nunca. Espero que siga mudándose en la dirección correcta”.