El equipo de la XFL de Las Vegas: Lo que sabemos hasta ahora

Los NY/NJ Hitman dan el pistoletazo de salida a los Las Vegas Outlaws para comenzar el partido y la apertura de la temporada de la XFL en febrero de 2001. (Las Vegas Review-Journal)

La XFL anunció el domingo que Las Vegas era una de las ocho ciudades que formarán parte del relanzamiento de la liga el año próximo.

Veremos si a la tercera va la vencida para la liga, que jugó una temporada completa en 2001 y media temporada en 2020.

Dado que Las Vegas es la única ciudad anunciada sin estadio, es posible que haya más preguntas aquí que en los otros siete equipos.

Dicho esto, esto es lo que sabemos hasta ahora, ya que la liga aspira a volver en 2023:

¿Cuándo jugará el equipo?

La temporada comienza el 18 de febrero. Se desconoce la duración de la temporada, aunque está previsto que el campamento de entrenamiento comience el 8 de enero.

¿Dónde jugará el equipo?

Probablemente en el Allegiant Stadium, pero es curioso que Las Vegas sea la única ciudad que no tiene una sede asegurada cuando se hizo el anuncio del domingo. Tal vez los Raiders no quieran otro equipo de fútbol americano en su edificio y estén haciendo un duro negocio. Si no es el Allegiant, es difícil imaginar dónde jugaría el equipo. El Sam Boyd Stadium ya no se usa, y el Big League Weekend y los Aviators ocuparán Las Vegas Ballpark durante gran parte de la temporada de la XFL. El Cashman Field podría ser una posibilidad remota, pero es posible que el equipo no tenga otro lugar donde jugar.

¿Cómo se llamará el equipo?

Aún se desconoce, al igual que los colores del equipo. El equipo original de la XFL de Las Vegas se llamaba Outlaws.

¿Dónde pueden comprar entradas los fans?

Entra en https://www.xfl.com/tickets para hacer un depósito de 50 dólares para las entradas de la temporada. El depósito no es reembolsable, y los precios de las entradas de temporada y de los partidos se anunciarán más adelante. Los que hagan un depósito recibirán un descuento del 20 por ciento en la tienda de la XFL.

¿Se emitirán los partidos por televisión?

La XFL ha llegado recientemente a un acuerdo plurianual con Disney para retransmitir los 43 partidos en sus canales, incluyendo las cadenas ABC y ESPN, así como FX.

¿Qué tipo de presencia tendrá el equipo en Las Vegas?

El equipo jugará aquí, pero todos los equipos de la XFL practicarán en el área de Dallas-Fort Worth. Es posible que el equipo empiece a practicar en Las Vegas en la segunda temporada.

¿Quién es el entrenador?

El miembro del Salón de la Fama Rod Woodson, que tiene el récord de la NFL con 12 intercepciones devueltas para touchdowns en su carrera y fue el Jugador Defensivo del Año de la NFL en 1993. Woodson, de 57 años, tiene experiencia como jugador y entrenador en los Raiders, entre otros equipos, pero esta es su primera oportunidad como entrenador jefe.

¿Quiénes serán los coordinadores?

Esos puestos no se han cubierto.

¿Quién es el dueño?

Los equipos son de propiedad centralizada en Arlington, Texas. El actor de películas de acción y ex estrella de la WWE, Dwayne “La Roca” Johnson, forma parte del grupo de propietarios y es la imagen de la liga. La propiedad individual del equipo podría llegar en algún momento.

¿Quién forma parte de la dirección del equipo?

La consultora de gestión deportiva profesional Temeko Richardson es la directora de operaciones del equipo, lo que significa que es la principal persona de contacto entre la liga y el club en lo que se refiere a cuestiones empresariales y operativas. Joey Clinkscales en el director de personal de jugadores, el mismo puesto que ocupó en los Raiders de 2012 a 2019 y más recientemente en los Wildcats de Los Ángeles de la XFL.

¿En qué se diferencia XFL de la “United States Football League”?

En gran medida, se encuentran en mercados diferentes, y todos los partidos de la USFL se jugaron en Birmingham, Alabama, la temporada pasada.

¿Puede sobrevivir la XFL?

Esa es la principal pregunta. Ha fracasado dos veces. La primera vez fue en 2001, después de un buen comienzo con un público que agotó las entradas en el Sam Boyd Stadium en televisión nacional, pero la XFL fue considerada en gran medida como un truco y demasiado parecida a la lucha libre profesional que al fútbol americano, y duró una temporada. La liga llevaba cinco semanas en la temporada de 2020 cuando se produjo la pandemia del COVID-19, y la XFL se declaró en quiebra en abril.