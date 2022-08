Los Raiders vencieron por 26-20 a los Vikingos en juego de preparación

Los Raiders de Las Vegas han tenido un buen comienzo de pretemporada y ante los Vikingos de Minnesota sumaron su segundo triunfo consecutivo, por 26-20, donde tuvieron la oportunidad de probar a distintos jugadores que posiblemente no tendrán mucha actividad durante la temporada regular.

El mariscal de campo de los Raiders, Jarrett Stidham (3), corre mientras el apoyador de los Vikingos, Jordan Hicks (58), se lanza para derribarlo durante la primera mitad de su partido de pretemporada de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. [Foto L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal]

El apoyador de los Vikingos, Troy Dye (45), intenta derribar al corredor de los Raiders, Kenyan Drake (23), cerca de la zona de anotación durante la primera mitad de su partido de fútbol de pretemporada de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. [Foto L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal]

El ala defensiva de los Raiders, Maxx Crosby (98), el receptor abierto Chris Lacy (14) y el mariscal de campo, Derek Carr (4), se unen a otros que esperan salir al campo para la primera mitad de su partido de fútbol de pretemporada de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. [Foto L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal]

Aficionados de los Raiders disfrutan de las actividades previas al partido de pretemporada contra los Vikingos, el domingo 14 de agosto de 2022, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Dos esculturas temáticas de los Raiders se observan en las inmediaciones del estadio previo a un partido de pretemproada de la NFL ante los Vikingos, el domingo 14 de agosto de 2022, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Aficionados de los Raiders disfrutan de las actividades previas al partido de pretemporada contra los Vikingos, el domingo 14 de agosto de 2022, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Aficionados de los Raiders disfrutan de las actividades previas al partido de pretemporada contra los Vikingos, el domingo 14 de agosto de 2022, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

Este fue el primer partido de pretemporada de este año que los Raiders lo disputan en Allegiant Stadium, el cual se realizó el domingo 14 de agosto. Desde muy temprano, los aficionados comenzaron a llegar a las inmediaciones del inmueble, donde, como ya es costumbre, protagonizaron distintas actividades que incluyeron música, baile y comida.

“Fue un día especial, he estado en varios partidos de pretemporada en los últimos años, pero no recuerdo uno como este, conocer a la ‘Nación Raider’ es importante. Soy afortunado y bendecido de estar aquí, es el mejor ambiente que he sentido en un partido de pretemporada. Que gran afición”, comentó el entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, quien vivió su primer encuentro como local en Las Vegas.

Los Raiders patearon el balón en la primera acción del partido y rápidamente los Vikingos lo tomaron en manos de Ihmir Smith-Marsette, quien avanzó hasta superar la yarda 50, sin embargo, un pañuelo amarillo sobre el “emparrillado” significó una falta ofensiva y tuvieron que retroceder.

Los locales mostraron seguridad defensiva al comienzo del primer cuarto y estuvieron liderados al ataque por el mariscal de campo Jarrett Stidham. Un acarreo de Darius Phillips los llevó a zona de anotación, tercera y tres, con siete minutos restantes, pero fallaron el pase final.

Aunque no consiguieron el “touchdown” en ese momento, Daniel Carlson abrió el marcador para los Raiders con un gol de campo desde 23 yardas, anotado en 5:31 minutos restantes del primer cuarto.

Los dirigidos por McDaniels mostraron un ataque equilibrado entre aéreo y terrestre. Además, Gerri Green consiguió capturar al mariscal de campo de los Vikingos, para un tres y fuera defensivo.

Por su parte, los visitantes cometieron un par de faltas en la recta final del primer parcial, lo cual llevó nuevamente a los Raiders a zona de anotación, y aunque no pudieron concretar en los primeros intentos, lo hicieron al comenzar el segundo cuarto desde dicha posición.

Stidham marcó el primer “touchdown” de la noche justo al comienzo del segundo parcial. El mariscal de campo local intentó pasar a algún compañero, pero no encontró el espacio y decidió correr por el centro para cruzar la línea de anotación. Posteriormente, Carlson concretó la patada por el punto extra.

Los Vikingos fueron mejorando su rendimiento y poco a poco pudieron avanzar yardas, lo cual los llevó incluso hasta la última zona del campo, sin embargo, no lograron anotar “touchdown” en dos intentos y tuvieron que conformarse con tres puntos producto de un gol de campo de Greg Joseph.

Esta situación se repitió a falta de dos minutos para llegar al medio tiempo, los visitantes fueron incapaces de superar la línea de anotación y tuvieron que recurrir a otro gol de campo de Joseph para irse al descanso con un marcador de 10-6 a favor del conjunto “negro y plata”.

“Tuvimos muy buenas jugadas en las patadas de despeje. En el primer tiempo ganamos la batalla por la posesión del campo. Tenemos más tiempo para trabajar, todavía falta un rato para nuestro primer partido de temporada regular. Hay jugadores que estarán siendo titulares en la semana uno, entonces la competencia hace a todos mejor”, dijo McDaniels.

Los Raiders aumentaron su ventaja con 9:12 minutos restantes del tercer cuarto, cuando DJ Turner recibió el ovoide para una interesante carrera de 34 yardas en la que, además de superar la marca defensiva rival, cruzó la línea de anotación para darle a su equipo su segundo “touchdown” de la tarde. Posteriormente, Carlson hizo efectiva la oportunidad del punto extra.

Los Vikingos volvieron a llegar a la última área del campo, y tras tres intentos por marcar “touchdown”, finalmente lo concretaron en la cuarta oportunidad cuando Albert Wilson atrapó el ovoide sobre la zona de anotación. En la acción consecuente, Joseph marcó la patada de punto extra.

Aunque los locales no pudieron sumar más en el tercer cuarto, realizaron inteligentes jugadas para avanzar e iniciar el cuarto parcial dentro de la yarda cinco.

Y justamente, comenzando el último cuarto, Brittain Brown anotó otro “touchdown” para los Raiders, y Carlson hizo lo propio en su oportunidad de punto extra.

Ambos equipos tuvieron algunas imprecisiones en la recta final del partido, pero aún así consiguieron sumar unidades al marcador. Primero, los locales anotaron tres puntos producto de un gol de campo de Carlson al minuto con 6:38 minutos restantes en el reloj.

Y a falta de 3:44 minutos para concluir las acciones, los Vikingos concretaron un “touchdown” gracias a una gran atrapada de Andrew Booth Jr. sobre la zona de anotación. Después, Joseph pateó efectivamente el ovoide para sumar un punto más y poner cifras definitivas de 26-20, pero a favor del conjunto “negro y plata”.

El mariscal de campo de los Vikingos, Kelly Mond, terminó con nueve pases completos para 119 yardas y dos “touchdown”. Mientras que el mariscal de campo de los Raiders, Nick Mullens, ejecutó siete pases completos para 94 yardas y un “touchdown”.

“En este partido de pretemporada usamos un esquema diferente en ambos lados del campo, hay cosas que vamos a analizar, pero fue un buen día en general. Tenemos profundidad y competencia con la posición de tacleador ofensivo, lo supimos desde el primer día que llegamos, los jugadores deben ganarse su lugar. Hay una competencia sana en el equipo. Hoy vimos a distintos jugadores que hicieron un buen trabajo”, acotó McDaniels.

Los Raiders continuarán su pretemporada contra los Delfines de Miami, partido que se disputará el 20 de agosto en el Sun Life Stadium.