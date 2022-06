“Los guardianes del arco”

Tomás Romero y Abraham Romero han resguardado la portería de Las Vegas Lights FC esta temporada. Jueves 26 de mayo de 2022 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El portero de Las Vegas Lights FC y LAFC, Tomás Romero, posa para un retrato bajo una de las porterías del Cashman Field. Jueves 26 de mayo de 2022 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El portero de Las Vegas Lights FC, Abraham Romero, posa para un retrato bajo una de las porterías del Cashman Field. Jueves 26 de mayo de 2022 en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

La temporada 2022 de la USL Championship promete ser mejor que las anteriores para Las Vegas Lights FC, el equipo es dirigido por el español Enrique Durán y se ha reforzado en todas sus líneas, una de ellas es la portería, donde cuentan con la seguridad de dos jóvenes experimentados: Abraham Romero y Tomás Romero.

– A sus 21 años, Tomás Romero ya tiene experiencia en la MLS

La temporada pasada, Tomás tuvo participación en 18 partidos de la MLS con Los Ángeles FC (LAFC), equipo donde militan reconocidos jugadores como Carlos Vela, Kellyn Acosta y Eddie Segura. Ahora busca ayudar a los Lights a conseguir resultados positivos.

“Quiero hacer lo que pueda para ganar, el último año no fue bueno para Las Vegas, pero hemos mejorado y queremos seguir. Tenemos una mentalidad más fuerte, tenemos más experiencia con el equipo y pienso que por eso estamos jugando bien”, dijo Tomás.

De madre estadounidense y padre salvadoreño, Tomás ha tenido la oportunidad de representar a la Selección de El Salvador en las categorías Sub 17 y Sub 23. Pero sus buenas actuaciones con LAFC y Lights FC lo han llevado a ser convocado por primera vez a la selección mayor.

“Pienso que el nivel es bueno (en la USL) porque tenemos jugadores de otros países… En MLS hay jugadores que ganan millones de dólares, son futbolistas con otro nivel que jugaron en Europa. En USL hay un gran nivel, pero juegan diferente, el fútbol es más fuerte y físico, muchos equipos juegan mediante centros al área”, consideró Tomás.

Sobre sus objetivos a corto plazo, Tomás fue claro al decir que trabaja diariamente para volver a tener actividad con el primer equipo de LAFC, para lo cual, le es necesario mantener un buen nivel resguardando la portería del representativo de la “Ciudad del Pecado”.

“Estoy con LAFC, es mi equipo, siempre entreno con ellos. Estoy practicando mucho y quiero ganar la titularidad allá, pero cuando estoy con Las Vegas doy todo y quiero ganar y apoyar al equipo. Cuando juego bien aquí, tengo oportunidades allá”, acotó Tomás.

– A sus 24 años, Abraham Romero tiene experiencia en el balompié mexicano y estadounidense

Las cosas han cambiado un poco para Abraham Romero en los últimos meses, la temporada pasada levantó la copa de campeón de la USL Championship con Orange County SC, y ahora, le toca asumir el reto de llevar a los Lights a la primera postemporada en su historia.

“Me gustan los retos, son cosas del fútbol, quedé campeón y ahora cambio a un equipo que quedó en último lugar el año pasado, pero nunca jugaron mal, simplemente eran jóvenes que no tenían experiencia para esta liga”, consideró Abraham.

Abraham surgió de las fuerzas básicas de Los Ángeles Galaxy, posteriormente tuvo un paso por el Club Pachuca de la Liga MX. También, fue titular con la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 de 2017, mientras que con Pachuca, fue convocado al Mundial de Clubes de 2017.

“A los 17 años salí de la Selección de Estados Unidos y tuve mucho coraje, hoy en día no diría que nunca regresaría con ellos, pero no sería mi primera opción. Prefiero quedarme con México, aunque no me han convocado, porque he estado en la USL y la competencia que tengo es con porteros de primera (división) como Ángel Malagón, Sebastián Jurado o Carlos Acevedo. Pero no creo que haya mucha diferencia entre los porteros de la USL, MLS y Liga MX”, aseveró Abraham.

Sobre la disputa deportiva por la titularidad en Las Vegas Lights FC, Abraham explicó que “es difícil tener competencia interna, yo siempre estoy con Las Vegas y él (Tomás) alterna mucho con LAFC. Él juega y lo hace bien, entonces la competencia es cuando me toca jugar y tengo que hacerlo bien”.

Sin embargo, Abraham expresó que Tomás es un buen compañero y buen portero, a quien considera un amigo. Agregó que ambos se dan buenos deseos antes de cada partido, independientemente de quien sea el elegido de Durán,

“Les puedes preguntar a mis compañeros, les dije que vamos a ser campeones. Tal vez es una locura decirlo, por como les fue el año pasado, pero creo que este equipo tiene para quedar campeón. Lo primordial es entrar a la postemporada”, dijo Abraham.

Dentro de sus objetivos, Abraham busca consolidarse en algún equipo de primera división, ya sea MLS o Liga MX, y también piensa en algún momento tener la oportunidad de jugar en Europa.

Adicionalmente, este medio de comunicación le pidió a Abraham su opinión sobre el nivel futbolístico entre la USL Championship y la Liga de Expansión MX, al ser segunda división en sus respectivos países. El guardameta reconoció que en México hay más talento individual, pero aseguró que colectivamente los equipos estadounidenses ganarían.

“Si traes a los equipos mexicanos y que tengan que hacer los viajes, circunstancias y cambios de clima, los deshacemos”, acotó.