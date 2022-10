Reina la confusión sobre la fecha de Las Vegas Bowl en Allegiant

El área de los fans de los Wisconsin Badgers observa el campo de Allegiant Stadium antes del partido de fútbol americano de Las Vegas Bowl NCAA entre los Wisconsin Badgers y los Arizona State Sun Devils en Allegiant Stadium el jueves 2021 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas Bowl se jugará como está previsto en diciembre. Pero la fecha exacta depende de a quién le preguntes.

El sitio web del Bowl muestra el inicio para el 17 de diciembre a las 4:30 p.m. Pero el sitio web de Allegiant Stadium muestra la fecha y la hora de inicio como “TBA” (por anunciar).

El partido, que enfrenta a equipos de Southeastern Conference y de Pac-12, está programado para ser televisado por ABC (KTNV-TV).

“No estoy seguro de porqué aparece así en su sitio web”, dijo el jueves el director ejecutivo de la Las Vegas Bowl, John Saccenti, sobre el listado de Allegiant Stadium, “pero tenemos una reunión programada para la próxima semana con el estadio y los Raiders. Vamos a añadirlo a la agenda y a resolverlo”.

Saccenti dijo que el Bowl tiene previsto anunciar la próxima semana que los boletos saldrán a la venta a principios de noviembre. Pero primero el Bowl, los Raiders y Allegiant Stadium necesitan concretar una fecha para el juego.

Uno de los posibles problemas podría ser el tiempo de transición del campo de Allegiant Stadium del pasto natural para el partido del Bowl al césped para los Raiders.

Los Raiders están programados para jugar contra los New England Patriots el 18 de diciembre a las 5:20 p.m. en Allegiant, el día después de Las Vegas Bowl. Sin embargo, debido a que ambos equipos han tenido un comienzo lento, la NFL podría cambiar ese partido de la audiencia nacional del “Sunday Night Football” de la NBC a una emisión regional a la 1:30 p.m. aproximadamente.

Si se cambia, el partido de los Raiders se jugará a menos de 24 horas de Las Vegas Bowl, lo que acortará el tiempo para reemplazar el campo y reconstruir las gradas de la zona sur.

El acuerdo de uso conjunto de los Raiders con la UNLV permite un plazo de hasta 12 horas para realizar ese cambio. Saccenti dijo que Las Vegas Bowl no ha recibido un tiempo específico en el que tiene que terminar su evento para no entrar en conflicto con el cambio de estadio.

Steve Hill, director ejecutivo y presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, dijo el jueves que cada evento tiene su propio acuerdo con el estadio y los Raiders sobre tales contingencias.

El sitio web del estadio ni siquiera incluía el torneo entre sus próximos eventos hasta el miércoles, pero el partido apareció allí después de que los medios de comunicación preguntaran por su ausencia.

Una portavoz del estadio dijo que no sabía porqué el partido aparecía como “TBA”, diciendo que podría ser un “problema técnico” y que intentaría gestionarlo.

No se pudo contactar con ella para que hiciera comentarios, ni tampoco con el director general de Allegiant Stadium, Chris Wright. Un portavoz de los Raiders dijo que no sabía por qué el Bowl no aparecía en el sitio web del estadio.

El año pasado, Las Vegas Bowl fue el primero que se celebró en Allegiant, y atrajo a un público anunciado de 32,515 personas para ver cómo Wisconsin derrotaba a Arizona State por 20-13. La combinación de un aumento de COVID-19 y los altos precios de las habitaciones de hotel para el Año Nuevo repercutió negativamente en la venta de boletos para ese partido, que se jugó el 30 de diciembre.

Con la esperanza de atraer a un público más numeroso, el partido se cambió a antes de Navidad, durante lo que suele ser una época baja para el turismo en el sur de Nevada. Tradicionalmente, el Bowl se jugaba antes de Navidad y a menudo atraía a multitudes que agotaban los boletos de Sam Boyd Stadium.

Después de este partido quedan tres años de contrato en los que un equipo de Pac-12 juega contra un rival de SEC o de Big Ten Conference. Debido a que el College Football Playoff cambiará de cuatro a 12 equipos a más tardar en la temporada de 2026, así como a la realineación de las conferencias, Las Vegas Bowl podría convertirse en un juego de más alto perfil o posicionarse para ser anfitrión de los playoffs.