NFR comienza esta semana. Esto es lo que debes saber

Dos semanas después de que el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 atrajera a cientos de miles de fanáticos a la ciudad, la capital mundial del deporte y el entretenimiento está en transición a su segundo gran evento especial de la temporada navideña, el National Finals Rodeo (NFR).

Diez actuaciones de rodeo están programadas desde el jueves hasta el 14 de diciembre en el Thomas & Mack Center en el campus de la UNLV.

Los boletos para la 40ª edición del evento son de los más difíciles de conseguir porque el rodeo agotó los boletos para 359 actuaciones consecutivas.

Principales competidores de rodeo

El rodeo atrae a los 15 mejores concursantes del mundo en equitación a pelo, lucha de novillos, lazo por equipos, monta de broncos en silla de montar, lazo de amarre, carreras de barriles y monta de toros en función de las clasificaciones de la temporada, buscando más de $12.5 millones en premios y una hebilla de cinturón de campeonato.

“Se puede decir en la oficina que no hay mucha charla ociosa en este momento”, dijo Tim Keener, presidente de Las Vegas Events, la organización sin fines de lucro que sirve como enlace local con la Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA) con sede en Colorado Springs, Colorado.

“Todos se están moviendo en una dirección y, sí, estamos listos. Estamos listos”, dijo en una entrevista una semana antes del evento. “Estamos emocionados. Esta semana y la semana de la llegada, esos son nuestros momentos más ocupados. Una vez que llegas al día de la inauguración, lo creas o no, el trabajo simplemente se asienta”.

El Fremont Street Experience será el escenario el miércoles para el pre-rodeo Downtown Hoedown que contará con las actuaciones de Jenna Paulette, Chase Matthew, Jackson Dean, Annie Boskow y Randy Houser.

El viernes, se reconocerá a los campeones de lazo por equipos Speed Williams y Rich Skelton, y el sábado, se destacará al campeón general Joe Beaver. El trío también hará presentaciones en el programa Cowboy Christmas de The Cowboy Channel y cada uno recibirá una estatua de bronce y se izará una pancarta que celebra su historia en la parte superior de las vigas del Centro Thomas & Mack.

La última ráfaga de actividad antes de la primera ronda de rodeo el jueves son los toques finales de la planificación que comenzó días después de que terminara NFR 2023. Durante los últimos seis meses, los comités han ido puliendo los detalles para asegurarse de que todo esté en su lugar cuando los primeros vaqueros entren en la arena.

Lo más destacado del rodeo

Posiblemente, el anuncio más importante que involucró a NFR ocurrió en junio cuando Las Vegas Events y la PRCA anunciaron conjuntamente una revisión del contrato que mantendrá el rodeo en Las Vegas hasta 2035. El nuevo acuerdo desembolsará $264.3 millones a la bolsa de premios y a los contratistas accionarios.

“Todo es más grande y mejor para ellos con la nueva bolsa y los pagos de acciones”, dijo Keener.

El acuerdo de 2024 fue reescrito, agregando $1.3 millones al pago como bono por firmar. Otros $1.3 millones se agregarán el próximo año y luego, cada año después de eso, los pagos combinados aumentarán $1 millón adicional al año.

Los boletos NFR Access ONLY del rodeo salieron a la venta por $75 cada uno a fines de agosto. Brindan acceso a la sala de pie y para ver el evento en el Cowboy Corral, The Cowboy Channel Bar, Bull ‘N Barrel Saloon y ProRodeo Zone en la arena.

Además:

En dos noches de la NFR, los ganadores de un concurso para cantar el himno actuarán, y en una tercera noche, un representante de las fuerzas armadas cantará. Otros cantantes incluirán a Kylie Frey, Mary Millben, Old Hickory, Paige King Johnson, Lynnae Meyers (himno canadiense), Tyler Booth, Mae Estes y SJ McDonald.

Otros artistas programados para NFR incluyen Vegas Night, Zach Top, Easton Corbin, Anne Martínez, Gabby Barrett, Josh Ward, Marine Band San Diego, Estes, Wynonna Judd y Gold Night.

Una de las mejores partes de NFR es la facilidad de acceso para llegar a la arena para cada actuación de rodeo. LVE anunció que habrá 14 rutas de autobuses para los fanáticos del rodeo que se alojen en varios resorts. Los fanáticos podrán obtener viajes de ida y vuelta desde MGM Grand, Sam’s Town, New York-New York, The Strat, Westgate, The Orleans, Gold Coast, Palms, Rio, Circa, Golden Nugget, Plaza, The D, Downtown Grand, Mandalay Bay, Virgin Hotels Las Vegas, Caesars Palace, Treasure Island, Fontainebleau Las Vegas, Resorts World, Harrah’s, Horseshoe, Silverton y South Point. También hay un servicio de transporte exprés de ida desde el South Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas.

Los campeones de rodeo pueden ser los atletas profesionales más accesibles para sus fanáticos y LVE ha organizado sesiones de autógrafos en varios lugares en los resorts. Las sesiones incluirán corredores de barriles en el vestíbulo del Golden Nugget el 6 de diciembre, amarreadores en el vestíbulo principal del MGM Grand el 7 de diciembre, cordeleros de equipo en el Horseshoe en Guy-Fieri’s Flavortown Sports Kitchen el 9 de diciembre, luchadores de novillos en el Underhang Bar de Circa Las Vegas el 10 de diciembre, jinetes de toros en el Gilley’s Saloon de Treasure Island el 11 de diciembre, jinetes a pelo en el Beerhaus de New York-New York el 12 de diciembre y jinetes de broncos en el Wrangler Dawg House Saloon de Resorts World el 13 de diciembre. Las sesiones son de 11 a.m. a 1 p.m.

El espectáculo de entrada gratuita Cowboy Christmas de The Cowboy Channel tendrá una programación variada en varios escenarios del Centro de Convenciones. Los asistentes pueden navegar y comprar mientras se entretienen todos los días que está abierto. El Ariat Rodeo Live Stage en el segundo piso del South Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas incluirá anfitriones y programación como Live With Lucia, Conserving Country con los anfitriones Shane Minor y Garrison Allen, Outside the Barrel con Flint Rasmussen y The Rocky Mountain Elk Foundation Calcutta.

Empaparse del ambiente

Keener dijo que uno de los aspectos notables de NFR es que miles de personas más están en Las Vegas durante el rodeo que boletos para el espectáculo. Dijo que los visitantes disfrutan empapándose del ambiente del oeste, ya sea por la cultura vaquera o por la popularidad de programas de televisión como “Yellowstone” que muestran a los vaqueros de hoy en día.

Los fanáticos invariablemente terminan en los lugares de resorts para ver el rodeo en vivo y de forma gratuita en pantallas gigantes en teatros y salones de baile. Los fanáticos entran para ver el evento, hacer nuevos amigos y comprar comida en los puntos de venta de alimentos y bebidas de la propiedad, luego recuerdan los momentos destacados del rodeo en las fiestas posteriores.

34 resorts reciben transmisión de TV

Keener dijo que hay 34 resorts en Las Vegas, Laughlin y Mesquite que reciben la transmisión de televisión.

Además, las salas de exposición de los resorts han reservado artistas country para conciertos. Keener dijo que se han reservado 114 artistas a lo largo de la duración del rodeo.

Durante la NFR del año pasado, una tragedia afectó al campus de la UNLV cuando un hombre disparó al azar y mató a tres profesores universitarios e hirió a tres más en el Frank and Estella Beam Hall, sede de la Escuela de Negocios Lee de la UNLV. El tirador se suicidó.

El tiroteo ocurrió el día antes de la noche de apertura del rodeo. Los funcionarios de LVE y NRCA se reunieron y decidieron cancelar la noche de apertura. Pero debido a que el rodeo tradicionalmente tiene 10 actuaciones, se decidió agregar una sesión la semana siguiente e invitar a los socorristas y a la comunidad de la UNLV a una ronda de rodeo matutina sin cargo.

Unas 4,500 personas asistieron a la sesión del miércoles por la mañana.

“Si bien hubo un impacto financiero de perder un día de ventas de boletos, en el panorama general fue lo correcto hacer una actuación de recuperación el miércoles siguiente y no podíamos entregar los boletos tan rápido”, dijo Keener. “Así que se nos ocurrió la idea de traer a las familias de los concursantes y traer a los profesores, el personal y los estudiantes de la UNLV y a los socorristas. Lo creas o no, había tantos, que todo lo que queríamos que hicieran era vestir Rebel Red ese día, esa mañana, y muchos de ellos entraron y en muchos casos era la primera vez que regresaban al campus”.

En la jornada del viernes, se guardará un minuto de silencio en memoria de la tragedia de la UNLV.