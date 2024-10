Muere Finn, el querido perro recuperador de bates de los Aviators

Quizás el miembro más querido de los Las Vegas Aviators ha muerto.

Finn, el perro recuperador de bates de los Aviators de la AAA, murió el viernes, anunció el equipo el lunes en las redes sociales.

It is with heavy hearts that we share the passing of our longtime bat dog, Finn. For years, Finn brought joy, excitement, and so much love to everyone at Las Vegas Ballpark and to all of you—our incredible fans.

Finn wasn’t just a part of the team, he was family. His wagging… pic.twitter.com/tOfmxP1fVx

— Las Vegas Aviators (@AviatorsLV) October 21, 2024