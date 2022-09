Los Esports son una industria que ayudará a impulsar la economía de Las Vegas, según expertos

septiembre 12, 2022 - 11:45 am

La gente asiste a un torneo semanal llamado "Knockdown" de juegos de lucha, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los jugadores asisten a un torneo semanal llamado "Knockdown" de juegos de lucha, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La gente juega, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La gente juega, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La gente juega, el viernes 2 de septiembre de 2022, en HyperX Arena de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jud Hannigan, director ejecutivo de Allied Esports, a la izquierda, Seth Schorr, director ejecutivo de Fifth Street Gaming y presidente de Downtown Grand Hotel & Casino, y Christopher LaPorte, fundador de RESET, hablan durante un panel de la UNLV sobre la economía de los esports en HyperX Arena Las Vegas en Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Christopher LaPorte, fundador de RESET, habla durante un panel de la UNLV sobre la economía de los esports en HyperX Arena Las Vegas en Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jud Hannigan, director ejecutivo de Allied Esports, habla durante un panel de la UNLV sobre la economía de los esports en HyperX Arena Las Vegas en Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Seth Schorr, director ejecutivo de Fifth Street Gaming y presidente de Downtown Grand Hotel & Casino, habla durante un panel de la UNLV sobre la economía de los esports en HyperX Arena Las Vegas en Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los jugadores juegan en la sección pública del HyperX Arena Las Vegas mientras un panel de la UNLV sobre la economía de los esports tiene lugar en la parte trasera del Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un panel de la UNLV sobre la economía de los esports tiene lugar en el HyperX Arena Las Vegas en Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los asistentes de Evo 2022 ven un partido en Michelob Ultra Arena el domingo 7 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Foto: Robert Paul)

Los asistentes de Evo 2022 ven un partido en Michelob Ultra Arena el domingo 7 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Foto: Robert Paul)

Miles de personas abarrotaron el mes pasado Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay para ver cómo se enfrentaban jugadores de lucha de Pakistán y Corea del Sur. Los espectadores inclinaron sus cabezas y algunos se dieron codazos por los movimientos clave, probablemente preguntándose si podrían replicar los movimientos en casa, en sus consolas de videojuegos.

Los asistentes estaban allí para ver Tekken Fighting Championship de este año, que forma parte de Evolutionary Championship Series, o EVO, que se considera uno de los mayores torneos anuales de juegos de lucha como Mortal Kombat, Street Fighter y Tekken.

EVO se celebra en Las Vegas desde hace unos 10 años, excepto durante la pandemia, cuando estuvo en pausa durante dos años. El mes pasado fue la primera serie de torneos en persona, y el evento atrajo a unos 18 mil dueños de boletos al Strip.

“Todo lo que ves se vuelve más dinámico y a menudo más dramático, y el entorno de la convención ofrece eso de frente a los asistentes que vienen porque conocen todas esas idiosincrasias tan bien como cualquiera en la Tierra”, dijo Rick Thiher, director general de EVO. “Y estamos ofreciendo un entorno en el que están rodeados de gente con ideas afines”.

La economía de los esports se considera desde hace tiempo una de las industrias de más rápido crecimiento, que atrae a los aficionados y a los patrocinadores corporativos. Y a medida que aumenta el número de personas que juegan videojuegos -y que los creadores de contenidos se exhiben jugando a los videojuegos en internet a cambio de clics-, se está prestando más atención a la forma en que estos eventos online pueden atraer visitantes a Las Vegas.

Un ejemplo de ello es el recientemente creado Comité Asesor Técnico de Esports del estado, formado por expertos del sector que fueron nombrados para recomendar regulaciones en torno a las apuestas de esports.

Seth Schorr, miembro del comité y director ejecutivo de Fifth Street Gaming, dijo en un panel organizado por la UNLV el mes pasado que hay más lugar para que los esports crezcan a medida que la ciudad acoge más entretenimiento deportivo.

“Cuando empezamos la historia de los esports en 2015, no éramos una ciudad deportiva y resulta que ahora lo somos”, dijo Schorr. “Así que, siendo los esports una extensión de lo que es ahora Las Vegas, ya no contamos con un solo truco, sino con muchos. Ahora estamos en una ciudad deportiva y los esports son una evolución perfecta de eso”.

Juegos en línea y eventos fuera de línea

La viabilidad de la economía de los esports en Las Vegas puede verse fácilmente en los eventos en vivo.

EVO atrajo a casi 20 mil turistas a Las Vegas durante su torneo de agosto, ya que los jugadores buscaban la oportunidad de ver competir a algunos de los mejores jugadores.

Pero los esports pueden ir más allá, dijo el director general de Allied Esports Entertainment Inc., Jud Hannigan.

“Hay un nivel de emoción en ello”, dijo Hannigan. “Es casi como si mencionaran tu nombre en el chat, consigues verte ahí. La única otra (comparación) sería como atrapar una pelota en un partido de béisbol”.

La compañía, con sede en Nueva York, opera HyperX Arena Las Vegas, con capacidad para mil personas, un lugar dedicado a los esports dentro del Luxor, así como un semicamión que opera como escenario de competencias móvil.

Hannigan dijo que busca crear momentos adicionales de compromiso para las experiencias en persona, como poner un cuadro de chat en la pantalla para las cuentas en línea.

Además, los infliencers de redes sociales pueden llevar a los aficionados a Las Vegas. La personalidad de YouTube Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, y el streamer de Twitch Richard Belvins, conocido como Ninja, con más de 100 millones de seguidores y más de 18 millones de seguidores, respectivamente, celebraron juntos un evento benéfico en HyperX en julio. Por su parte, la modelo y jugadora de OnlyFans Kaitlyn Siragusa, o Amouranth, organizó un encuentro en el club para caballeros Sapphire Las Vegas este verano. Y a finales de este año, Esports Awards se celebrará por primera vez en Las Vegas, en Resorts World.

Hannigan dijo que hay una oportunidad de colaboración y un mayor alcance cuando los streamers y los influencers visitan Las Vegas.

Los streamers que usan las instalaciones de HyperX tienen acceso a más infraestructura tecnológica, y pueden participar en eventos patrocinados o colaborar con otros jugadores para llegar a nuevas audiencias.

“Hay que mantenerse fresco”, dijo. “Siempre se necesitan nuevas ideas o nuevos formatos para atraer al público, seguir impulsando y creando nuevas audiencias, y nosotros somos un grupo que ayuda a esa gente a hacerlo. Y ellos pueden aprovechar el impresionante conjunto de herramientas que creamos”.

El gasto más allá del boleto

Las Vegas no es la única ciudad que ve el potencial de fomentar la economía de los esports.

Los espacios de convenciones de Arlington, Texas; Atlanta y Raleigh, Carolina del Norte han recibido competencias de esports a gran escala. Carolina del Norte ofrece incluso una rebaja del 25 por ciento en los gastos y compras de esports que se hagan en el estado, una medida para atraer a más organizadores de eventos de esports.

Aunque Las Vegas resulta atractiva para los promotores de eventos por su saludable oferta de hospitalidad, Thiher, de EVO, sospecha que los aficionados a los esports se preocupan más por el evento que por su ubicación.

“Se trata de un grupo de fanáticos que viaja casi religiosamente, de forma muy regular y en el que todo su gasto de destino gira en torno a esta afición”, dijo Thiher. “No buscan necesariamente un viaje a Hawai o a Dubai, sino que se plantean el viaje a Daytona, Florida, para ir a un torneo de la convención o dirigirse a Las Vegas para vivir nuestra experiencia”.

Los críticos señalaron que el grupo demográfico más fuerte del sector -de 18 a 35 años- puede no estar en su máximo potencial de ingresos y que el creciente número de aficionados menores de 18 años no tiene edad suficiente para apostar o beber.

Pero Thiher dijo que el gasto aumenta en otros ámbitos y que los jugadores forman parte de un “grupo de fanáticos generacional”, es decir, la idea de que la gente crece con la afición y aumenta su poder adquisitivo con el tiempo.

“Lo que he visto es que el mercado no va a gastar en los grandes espectáculos, sino que gasta una tonelada en comida y viajes y en lo que yo llamaría experiencias de nivel básico de los lugares”, dijo Thiher. “Mandalay Bay es un gran ejemplo. No creo que nuestros asistentes acudan a diario al Strip Steak, pero creo que el Johnny Rockets de Mandalay Bay hace más negocio en cualquier momento del año cuando EVO está en el lugar”.

Para la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), añadir los esports al calendario de eventos de la región ayuda a la economía del Strip.

Un partido de los Raiders en Allegiant Stadium y una competencia de esports en el Strip durante un fin de semana probablemente no lucharán entre sí, sino que aumentarán el índice promedio diario de las habitaciones para ese fin de semana o mantendrán a los turistas en la ciudad para otro evento, dijo Lisa Motley, directora senior de deportes y eventos especiales de LVCVA.

“Tal vez haya alguien a quien le guste jugar Madden y que venga a un partido de fútbol americano con su padre, y nosotros ponemos un torneo de Madden para complementarlo y aumentar las visitas”, dijo Motley durante el panel de UNLV. “Observamos todo y creemos que es un complemento”.