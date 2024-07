Las Vegas en los Juegos Olímpicos: Katie Grimes gana medalla de plata

julio 30, 2024 - 11:47 am

NANTERRE, Francia - Hizo falta una actuación dominante para que la sensación de la natación de Las Vegas, Katie Grimes, se quedara sin su primera medalla de oro olímpica.

Grimes ganó la medalla de plata en los 400 metros individuales el lunes en los Juegos de París, quedando segunda por detrás de la canadiense Summer McIntosh, poseedora del récord mundial de la prueba y que arrasó en la prueba.

McIntosh terminó en 4 minutos, 27.71 segundos. Grimes, que se formó en el club de natación Sandpipers of Nevada, terminó segunda en 4:33.40. La estadounidense Emma Weyant obtuvo el bronce en 4:33.93.

La medalla fue la primera de Grimes en unos Juegos Olímpicos, después de que hace tres años en Tokio terminara cuarta en su única prueba, los 800 metros estilo libre.

“Tokio me enseñó el valor de la resistencia mental y de mantener la concentración bajo presión”, declaró Grimes al Review-Journal antes de los Juegos Olímpicos. “Aprendí lo crucial que es apegarme a mi rutina y no dejar que el bombo del evento me abrume”.

Grimes, de 18 años, tiene dos oportunidades más de llevarse una medalla de oro a Las Vegas. Competirá en los 1,500 metros libres y en el maratón de natación en aguas abiertas de 10 kilómetros.

Antes de los Juegos Olímpicos, declaró al RJ que su “principal objetivo es dar lo mejor de mí misma y aprovechar al máximo esta increíble oportunidad. Quiero superar mis límites, nadar más rápido que nunca y ojalá, subir al podio”.

Básquetbol femenino - La estrella de las Aces, A’ja Wilson, logró 24 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones en un partido en el que Estados Unidos tomó el control al final de la primera parte y amplió su racha de victorias olímpicas a 56 partidos con una victoria por 102-76 sobre Japón en la primera ronda de la liguilla disputada el lunes en Villeneuve-D’Ascq, Francia.

“Los puntos en la zona y el control de los tableros serán muy importantes para nosotros en el futuro”, dijo Wilson. “Así que, si podemos seguir así, siento que estamos en buena forma”.

Otras tres jugadoras de las Aces contribuyeron a la victoria. La base Chelsea Gray acabó con 13 asistencias, la base Kelsey Plum anotó 11 puntos y la base Jackie Young anotó siete.

La racha de victorias de Estados Unidos se remonta a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

El Equipo de EE.UU. continúa el juego de la piscina el jueves contra Bélgica.

Natación femenina - La vegana Claire Weinstein completó la final de los 200 metros libres en 1:56.60, terminando octava por detrás de la ganadora, la australiana Mollie O’Callaghan (1:53.27).

Skateboarding de calle masculino - Nyjah Huston anotó 279.38 puntos para obtener la medalla de bronce, terminando por detrás del japonés Yuto Horingome (281.14) y de su compañero estadounidense Jagger Eaton (281.04).