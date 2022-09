Kyler Murray dice que no guarda rencores por el incidente en Allegiant Stadium

septiembre 22, 2022 - 9:03 am

El quarterback de los Arizona Cardinals, Kyler Murray (1), lanza el balón mientras el cornerback de los Raiders de Las Vegas, Rock Ya-Sin (26), lo defiende durante la segunda parte de un partido de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 18 de septiembre de 2022, en Las Vegas. Los Cardinals ganaron 29-23. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Al hablar el miércoles por primera vez sobre el golpe que recibió en la cara por parte de un fan durante la celebración de la victoria del domingo de los Arizona Cardinals sobre los Raiders en Allegiant Stadium, el quarterback Kyler Murray sonó como si estuviera preparado para dejar atrás el incidente.

“Las cosas pasan rápido”, dijo Murray en su conferencia de prensa semanal sobre la escena al final de la dramática victoria de los Cardinals. “No lo sé. Sé que siempre ha habido una razón para cuando yo he golpeado en la cara”.

En cuanto al fan que lo golpeó, Murray dijo: “No sé si probablemente no sabía dónde estaba, era un partido bastante vivo. Las Vegas es Las Vegas. Estoy seguro de que se estaba divirtiendo. Pero -no sé- no creo que ningún jugador deba ser tocado de esa manera”.

“Pero no le guardo rencor al tipo. Si lo veo, le daré la mano. Pero es lo que es”.

El video muestra a Murray celebrando con los fans que estaban de pie dentro del Wynn Field Club, que se encuentra justo detrás de la zona de anotación norte. Solo un muro de cuatro pies separa la zona del club del campo de juego.

Mientras Murray lo celebraba exuberantemente con los fans, se puede ver una mano abierta que se dirige directamente a su cara.

Murray se volteó rápidamente y trató de enfrentarse a quien creía que era el responsable, pero parecía dirigir su ira por error a alguien que no era el fan que lo había golpeado.

Sus compañeros de equipo lo sujetaron rápidamente y la situación se calmó.

La policía de Las Vegas está investigando un incidente en el que un fan golpeó a un jugador, aunque la política del Departamento de Policía Metropolitana no le permite identificar a las víctimas concretas de esas supuestas agresiones.

Murray dijo que no se arrepiente de haber ido a la zona a celebrarlo después de un salvaje final de tiempo extra para una dramática remontada y una victoria por 29-23.

“Lo volvería a hacer si pudiera”, dijo.