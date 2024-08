Golfista de Las Vegas disfruta de la experiencia olímpica: ‘Fue muy especial’

El Chef no cocinó el jueves por la mañana en París. Pero el golfista de Las Vegas Min Woo Lee preparó todo un festín los tres últimos días de la competición olímpica varnil del fin de semana.

Lee no pudo superar un pésimo comienzo en la ronda inicial, con un resultado de 5 sobre 76 el jueves en Le Golf National. Se recuperó con rondas de 65-68-68 para terminar empatado en el puesto 22 en su debut olímpico.

“Obviamente, el primer día me sentí desolado”, dijo Lee, que representaba a Australia. “Sentí que había defraudado al país. Pero me aseguré de recuperarme y creo que hice un buen trabajo los tres días siguientes”.

Lee admitió que el peso de jugar por primera vez en unos Juegos Olímpicos puede haberle afectado.

“Nunca lo siento realmente en el primer hoyo, pero emocionalmente, lo sentí en el primer hoyo cuando me anunciaron”, dijo. “Creo que eso solo demuestra lo mucho que significa para mí, y sí, fue genial. Casi se me saltan las lágrimas, lo cual no es normal. Fue genial que me anunciaran así”.

Lee metió bolas en el agua en dos hoyos, incluido el primero, durante su primera vuelta. También metió otras dos bolas en zonas nativas que requirieron caídas por ser injugables.

“Es casi vergonzoso. Trabajas tan duro”, dijo Lee, que señaló que golpeaba la bola perfectamente en las rondas de entrenamiento. “Es solo un deporte en el que pasa eso. No es que estuviera nervioso ni nada por el estilo para producir esos swings, pero solo que no me sentí cómodo cuando estuve ahí”.

Lee sabía que sus opciones de medalla se habían esfumado después del jueves. Se relajó en tres rondas sólidas mientras se empapaba del ambiente. Espera volver, pero es imposible saber si se clasificará en 2028.

“Solo ver el verde y el dorado, y luego las banderas, fue muy especial. Me hizo seguir adelante”, dijo Lee.

Lee espera que su hermana tenga más suerte en París. Minjee Lee figura entre las favoritas en la prueba femenil, que comienza el miércoles.

“Es una de las mejores jugadoras de la última década. Creo que lo hará muy bien”, dijo Min Woo Lee.

¿Algún consejo fraternal que pueda ofrecer tras una semana en Le Golf National?

“Es un campo para golpear la bola, y sí, creo que de tee a green hay que ser muy correcto”, dijo Lee. “Si estás en el rough, puedes tener algunos lies apestosos. Creo que mi hermana lo hará bien, y sí, quiero decir, solo tiene que ir y divertirse, como hace ella”.

Breves

*Drew Kittleson, Matthew Mitchell y Beau Davis se adjudicaron el lunes las tres plazas disponibles en el TPC Summerlin durante un partido de clasificación para el Mid-Amateur de Estados Unidos.

Kittleson, subcampeón del Estados Unidos Amateur 2008 de Scottsdale, Arizona, y Mitchell, residente en Las Vegas y ex jugador de béisbol de la UNLV, hicieron 3 bajo 68 para compartir los honores de medallista. Davis, un texano que jugó al golf en Houston en 2008 y 2009, tomó el tercer puesto con 69 golpes. El exjugador de San Jose State Nate Jetter es el primer suplente después de tirar un 70.

El Mid-Amateur de Estados Unidos se jugará del 21 al 26 de septiembre en el Kinloch Golf Club y en el Independence Golf Club, a las afueras de Richmond, Virginia.

*Los ganadores de la serie social SNGA de la semana pasada en Reflection Bay fueron Kevin McEvoy (Campeonato), Scott Hunter (Adulto mayor), David Foggia (Plata) y Danny Villalobos (Neto).