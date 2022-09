Fórmula 1 anuncia las fechas para carrera en Strip de Las Vegas

La Fórmula 1 anunció a través de sus redes sociales el calendario para la competencia de constructores del 2023, en donde resaltó el Gran Premio de Las Vegas como parte de los 24 circuitos que formarán parte de la siguiente temporada.

“Estamos muy complacidos con el fuerte impulso que sigue experimentando la Fórmula 1 y es una gran noticia que podamos traer a nuestros apasionados fanáticos una combinación de nuevas y emocionantes ubicaciones como Las Vegas para el Campeonato, con sedes muy queridas en toda Europa, Asia y las Américas”, dijo Stefano Domenicali, director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1.

La competencia comenzará el 3 de marzo en Bahréin y culminará el 26 de noviembre en Abu Dabi. El circuito de Las Vegas será la penúltima carrera de la temporada del 16 al 18 de noviembre.

El Gran Premio de Las Vegas destaca al ser la única carrera que se llevará a cabo durante el sábado, además que, al ser el penúltimo circuito de la temporada, el campeonato de pilotos y el de constructores podrían estar definidos, sin embargo, existe la posibilidad de que ambos estén en juego para esta fecha.

El Gran Premio de Las Vegas será una carrera de 50 vueltas y contará con un circuito de 3.8 millas en medio del Strip y que pasará junto a varias propiedades, incluyendo la nueva sala de entretenimiento que está en proceso de construcción, MSG Sphere.

Ladies and Gentlemen, start your engines… we're going racing in @Vegas! Mark your calendars for November 16-18, 2023 for the race of a lifetime. #LasVegasGP #F1 @F1 pic.twitter.com/SzlXpLlSOE

— F1 Las Vegas (@F1LasVegas) September 20, 2022