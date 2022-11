El Fan Fest y los planes del paddock muestran el compromiso de la Fórmula Uno con Las Vegas – FOTOS

La Fórmula Uno (F1) celebró el sábado su Fan Fest del Grand Prix de Las Vegas en el Strip, pero lo que está ocurriendo justo al norte de allí es lo que demuestra el compromiso de la organización con el valle de Las Vegas.

Los fans pudieron ver por primera vez los autos de carreras de la F1 en el Strip, con varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton y Sergio Pérez, haciendo una prueba en una pista corta en Las Vegas Boulevard. La demostración fue la principal atracción del evento de un día de duración en el Caesars Palace.

En 40 acres de terreno en la esquina noreste de Harmon Avenue y Koval Lane, la F1 construirá un edificio de paddock de cuatro pisos y 300 mil pies cuadrados, que servirá como centro de actividad durante el Grand Prix de Las Vegas de 2023.

“Es difícil hacer una declaración en Las Vegas porque todo es muy grande”, dijo Greg Maffei, director ejecutivo de Liberty Media, el grupo propietario de la Fórmula Uno. “Este edificio del paddock será una muestra de nuestro compromiso a largo plazo con la comunidad de Las Vegas. Servirá de atracción para nuestros fans durante todo el año y será una de nuestras instalaciones más espectaculares”.

Entre la compra del terreno y la construcción del edificio, la F1 habrá invertido 500 millones de dólares en Las Vegas incluso antes de que se celebre una carrera, según el gobernador Steve Sisolak.

