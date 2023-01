Derek Carr se despide de los fans de los Raiders y habla de la banca

enero 12, 2023 - 10:56 am

El quarterback de los Raiders Derek Carr (4) y el defensive end Maxx Crosby (98) salen al campo con sus compañeros de equipo contra los New Orleans Saints durante la primera mitad de su partido de la NFL en Caesars Superdome el domingo 30 de octubre de 2022, en New Orleans. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), camina por el campo tras ganar 27-20 a Los Angeles Chargers en un partido de fútbol americano de la NFL en Allegiant Stadium de Las Vegas, el domingo 4 de diciembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Por primera vez desde que fue enviado a la banca por los Raiders con dos partidos restantes en la temporada regular, Derek Carr habló de su pasado, presente y futuro.

En una publicación subida a primera hora de la mañana en Instagram, el quarterback dio las gracias a los fans de los Raiders, incluidas las facciones de Oakland y Las Vegas, y dejó claro que, aunque su etapa con los Raiders ha terminado, todavía quiere jugar fútbol americano.

Aquí la publicación:

“Raider Nation me rompe el corazón no haber tenido la oportunidad de despedirme en persona. Ciertamente hemos estado en una montaña rusa en nuestros nueve años juntos. Desde el fondo de mi corazón, estoy muy agradecido y aprecio los años de apoyo que nos han dado a mi familia y a mí. Hemos vivido momentos desgarradores y emocionantes victorias, y siempre he tenido la sensación de que estaban a mi lado.

“Es especialmente difícil decir adiós porque honestamente puedo decir que les di todo lo que tenía, cada día, en temporada y fuera de temporada. Ciertamente no fue perfecto, pero espero haber sido capaz de dejarlos con más de un gran recuerdo como fans de los Raiders.

“Gracias a la ciudad de Oakland por acogernos. Gracias a la ciudad de Las Vegas por permitirnos llamarlos orgullosamente nuestro hogar. Gracias a la organización, a mis compañeros de equipo, a todos mis entrenadores, al personal y a todos los que me ayudaron estos últimos nueve años en esos dos edificios”.

“Gracias a toda la Raider Nation que me ha apoyado, animado, motivado y empujado en diferentes momentos de este viaje. Raider Nation es realmente especial.

“Una vez dije que si no era un Raider prefería estar en casa, y lo decía en serio, pero nunca imaginé que acabaría así. El fuego que arde dentro de mí por ganar un campeonato sigue ardiendo. Un fuego que ningún hombre puede apagar; solo Dios. Así que estoy deseando llegar a una nueva ciudad y a un nuevo equipo que, sean cuales sean las circunstancias, obtendrán todo lo que tengo. Ganar un campeonato es lo que siempre he querido y por lo que seguiré trabajando.

Que Dios los bendiga a todos y con amor, DC4”.