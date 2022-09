Canelo se tomará un descanso y se operará la muñeca

Saúl "Canelo" Álvarez, a la izquierda, y Gennadiy "GGG" Golovkin, se abrazan tras un combate por el título de peso supermediano en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 17 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Saúl "Canelo" Álvarez posa con sus cinturones de campeón tras su victoria por decisión unánime ante Gennadiy "GGG" Golovkin, en un combate por el título de peso supermediano en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 17 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Saúl "Canelo" Álvarez, a la izquierda, se dirige a una esquina durante el noveno round de un combate por el título de peso supermediano contra Gennadiy "GGG" Golovkin en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 17 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Saúl "Canelo" Álvarez, a la izquierda, lanza un golpe contra Gennadiy "GGG" Golovkin, en el noveno round de un combate por el título de peso supermediano en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 17 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Saúl "Canelo" Álvarez, a la derecha, esquiva un golpe de Gennadiy "GGG" Golovkin, en el noveno round de un combate por el título de peso supermediano en T-Mobile Arena de Las Vegas, el sábado 17 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Después de una racha de seis peleas en 21 meses, el campeón indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez, finalmente quiere tomar un descanso.

“Me tomaré mi tiempo”, dijo Álvarez a primera hora del domingo dentro de un T-Mobile Arena vacío, un par de horas después de ganar una decisión unánime sobre Gennady Golovkin.

“Tal vez (regrese) en mayo, septiembre. No lo sé”.

Álvarez (58-2-2, 39 knockouts) dijo que tiene desgarrado el cartílago de su muñeca izquierda, una lesión que requerirá cirugía y hasta 12 semanas de rehabilitación. La lesión, dijo, limitó su explosividad durante el campamento de entrenamiento, lo que lo llevó al cansancio en los últimos rounds contra Golovkin (42-2-1, 37 KOs).

Sin embargo, Álvarez dominó a su rival en su tercera y última pelea, registrando una victoria por 116-112, 115-113, 115-113 en un combate que no estuvo tan reñido. Álvarez fue el peleador más activo en los primeros ocho rounds, aunque Golovkin se abrió a la ofensiva hacia el final de la pelea, aunque de forma bastante ineficaz.

El combate no fue tan emocionante como los dos primeros, considerados como clásicos modernos del peso medio. Álvarez tiene 32 años y está en su mejor momento, mientras que Golovkin tiene 40 y ya pasó el suyo, aunque todavía tiene dos cinturones en el peso medio e insistió el sábado en que tiene la intención de seguir boxeando.

La pelea contra Álvarez era la última del contrato de Golovkin con DAZN, que transmitió el combate el sábado por pago por evento. Como su propio promotor sin vínculos con una cadena, Golovkin, el campeón de las 160 libras de International Boxing Federation (IBF) y World Boxing Association (WBA), es libre de negociar las mejores peleas posibles.

Golovkin tiene una defensa obligatoria de WBA contra Erislandy Lara, pero podría dejar libre el cinturón y buscar otras opciones. Jermall Charlo es el campeón del peso medio del World Boxing Council (WBC), y Janibek Alimkhanuly tiene el título de World Boxing Organization (WBO). Están alineados con Premier Boxing Champions y Top Rank y pelean en Showtime y ESPN, respectivamente.

El combate con Álvarez representa muy probablemente la última megapelea en la que participará.

“Hemos avanzado porque… a este nivel, este deporte es muy peligroso”, dijo Golovkin a través de un traductor. “Estamos muy contentos con cómo se llevó a cabo esta pelea y cómo terminó nuestra rivalidad”.

Álvarez tiene muchas mega peleas disponibles ahora que también está libre de su pacto promocional de dos peleas con Matchroom Boxing, que también lo ató a DAZN.

El ícono mexicano reiteró el deseo de una revancha contra el campeón de peso semipesado de WBA, Dmitry Bivol, ante quien perdió el 7 de mayo para poner fin a una racha invicta de 16 peleas. Bivol defiende su título el 5 de noviembre contra Zurdo Ramirez, su primera pelea desde que le dio una lección a Álvarez en T-Mobile Arena con su contundente jab y sus rápidos pies.

En caso de que Álvarez se quede en el peso supermediano, un combate con David Benavidez es el más comercial. Benavidez ha sido dos veces campeón de WBC, y ha perdido dos veces sus títulos fuera del cuadrilátero por no pasar un control antidopaje y por no respetar el peso. Usa un estilo agresivo y acosador, abrumando a sus oponentes con velocidad y potencia en ambas manos.

Benavidez también está alineado con Premier Boxing Champions (PBC), y Charlo podría moverse del peso medio para desafiar a Álvarez.

“No me importa. Pelearé con cualquiera. Y peleo toda mi vida con cualquiera”, dijo Álvarez. “Pueden hacer lo que quieran. Al final del día, no me preocupa con quién peleen”.