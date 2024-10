Los Lights son otro equipo con la llegada del nuevo dueño

Desde la llegada de José Bautista, el equipo de fútbol de Las Vegas ha mostrado una cara que no se había visto antes.

Las Vegas Lights ha estado en el valle de Las Vegas desde el 2018 y, desde entonces, el equipo había resaltado por sus promociones, actividades y otro tipo de eventos para atraer al público a los partidos de la USL, algo que no se lograba.

Pero las cosas cambiaron durante este último año con la venta del equipo.

La llegada como dueño del exjugador de béisbol de la MLB, José Bautista, provocó cambios en el equipo que se vieron reflejados en el rendimiento del equipo en este mismo año, empezando con el director técnico.

“El enfoque de la temporada era mejorar el producto del equipo en el terreno de juego y nos ha ido de manera tremenda”, dijo Bautista en entrevista con Las Vegas Review-Journal en Español.

En pocas palabras, el ambiente en los partidos de los Lights es muy diferente en este año.

Los Lights tuvieron su último juego en casa y terminaron el juego con un marcador de 2 a 3 en contra de los Orlando Roots SC. Pero algo que cabe destacar además del resultado, es el ambiente del partido y la reacción del público.

“Yo creo que el público está empezando a responder poquito a poquito, no es sorpresa que antes no había una cultura de ganar, entonces está cambiando poco a poco y con ese cambio ya uno está viendo la reacción de los fanáticos”, dijo Bautista.

Y es que no solo el desempeño del equipo es algo que destaca y se ve en el equipo de Las Vegas; sino lo que ha cambiado en el Cashman Center con el nuevo dueño.

Desde que uno entra al Cashman Field se puede observar la diferencia, y es que en esta temporada se agregó una sección VIP en el lado lateral en donde los pasados años ha sido utilizado para las bancas de los equipos.

El Cashman Center ahora parece más un estadio de fútbol que un campo de béisbol.

Pero no solo eso, las bancas de ambos equipos ahora cuentan con una sección para ellos, en lugar de la sección improvisada que tenían en la sección en donde ahora está los nuevos asientos VIP.

Will Martin, director de comunicaciones de los Lights dijo que desde que el equipo comenzó con su nuevo dueño, uno de los objetivos, además del deportivo, fue traer a la afición de regreso para apoyar al único equipo de fútbol profesional de Las Vegas.

Pero no solo eso, el equipo está luchando por los resultados, “obviamente queremos estar compitiendo por campeonatos y queremos ser un pilar en la comunidad y queremos crecer a los fanáticos”, dijo al Review-Journal Shawn McIntosh, presidente de los Lights.

Sobre la llegada de un campeonato en un futuro cercano, dijo que no es imposible pensar que pueda llegar en esta temporada.

“Obviamente tenemos que tomar las cosas un juego a la vez; ya logramos el primer paso en asegurar la postemporada, y el siguiente paso es lograr la segunda posición, pero no creo que sea poco realista”, agregó. “No estamos jugando estos partidos para no ganar un título”.

Rudy Membreño, miembro de la porra Boulevard que apoya a los Lights, dijo que el cambio se notó desde la llegada del nuevo dueño.

“Es demasiada, es enorme”, dijo. “Sí hizo un cambio, y a leguas se ve que es un cambio enorme, tuvimos 11 partidos invictos, sin perder… once al hilo, corridos”.

Y esa emoción se sintió en el partido en el Cashman Field, pese a que el equipo no logró el resultado deseado, la afición mostró el apoyo de principio a fin. Y eso se pudo ver en este último juego de la temporada, pese a estar lejos de la asistencia que hubo en los primeros juegos tras la llegada de los Lights a Las Vegas en el 2018, se observó una asistencia más grande que en los últimos años.

No solo eso, la porra se podía escuchar durante todo el partido, algo que no se podía apreciar anteriormente debido a la música del DJ que sonaba a todo volumen cada que paraba la pelota; ahora, el ambiente se siente como un partido de fútbol en donde la porra y la afición no paran de apoyar ya sea al equipo de Las Vegas o los visitantes, sin ser interrumpidos por la música.

Definitivamente el cambio de dueño le vino bien al equipo de Las Vegas, en un lugar en donde tienes a equipos como las Aces y los Golden Knights, el fútbol necesita a un equipo que haga lo posible por conseguir resultados y hacer orgullosos a los aficionados del valle.

“Hay fanáticos allá afuera y estamos empezando a ver a más y más gente poner atención a lo que el club está haciendo ahora”, agregó McIntosh. “Vegas es una ciudad rica de fútbol”.

Tras el último partido en casa de la temporada regular, Buatista refleja en lo que fue su primer año como dueño del equipo de Las Vegas.

“Muy contento porque los fanáticos del equipo y de la ciudad se merecen un equipo digno que los represente, que sea algo que ellos se sientan orgullosos”, dijo. “Son pequeños pasos (el pase a la liguilla) hacia dónde queremos llegar al futuro no muy lejano”.

“Estamos hablando de un sueño hecho realidad para la afición, la afición se dio cuenta que llegamos a la liguilla y aquí están”, agregó Membreño sobre el pase a la postemporada. “Somos el corazón del estadio, somos el corazón del equipo, sin nosotros no hay nada acá”.