Las Vegas Lights goleó 4-0 a LA Force y sigue con vida en la “Lamar Hunt U.S. Open Cup” enfrentarán a Real Salt Lake

Las Vegas Lights FC debutó en casa; y lo hizo de manera categórica, propinando una goleada de antología a LA Force; como parte de la segunda ronda de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”.

Erick “Cubo” Torres, puso su sello el partido al minuto 64, para poner a Las Vegas Lights FC arriba en el marcador 4 goles por 0. El miércoles 5 de abril de 2023 en el Peter Johann Memorial Field de la UNLV. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El canterano Azriel González (11) tuvo su primera titularidad con los Lights FC y la aprovechó al máximo al encontrar el fondo de la red en dos ocasiones. El miércoles 5 de abril de 2023 en el Peter Johann Memorial Field de la UNLV. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Justin Ingram (10) al minuto 37, aumentó la ventaja para los Lights por medio de un potente disparo desde fuera del área grande. El miércoles 5 de abril de 2023 en el Peter Johann Memorial Field de la UNLV. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El arquero visitante Brandon Hugo Gómez (1) observa cómo el balón perfora su arco por segunda ocasión. El miércoles 5 de abril de 2023 en el Peter Johann Memorial Field de la UNLV. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El portero Andre Zuluaga (con tan solo 19 años de edad) hizo su debut con los Lights FC y mantuvo intacta su portería. El miércoles 5 de abril de 2023 en el Peter Johann Memorial Field de la UNLV. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El abultado marcador de 4-0, fue presenciado por una gran cantidad de seguidores de los Lights, en un partido que aconteció el miércoles 5 de abril de 2023 en el Peter Johann Memorial Field de la UNLV.

No fue una jornada regular del torneo de la USL Championship, pero el resultado demuestra que el equipo parece haber revitalizado todas sus líneas, nuevamente bajo el mando de Isidro Sánchez.

Desde el silbatazo inicial, los jugadores demostraron que irían por la victoria; el canterano Azriel González (11) tuvo su primera titularidad con los Lights FC y la aprovechó al máximo al encontrar el fondo de la red en dos ocasiones. Un debut inolvidable, de ensueño. Abrió el marcador con un tiro libre en el minuto 16 del primer tiempo; cuando el experimentado exjugador de las Chivas de Guadalajara (y otros equipos de primera división tanto en México como en Estados Unidos), Erick “Cubo” Torres, le abrió un túnel en la barrera de LA Force, por donde se coló el disparo del joven de 21 años. Luego, al minuto 23 de tiempo corrido -y dominio aplastante-, recibió un fabuloso centro de Eric Oteng (10) y fusiló sin piedad al arquero visitante Brandon Hugo Gómez (1).

Posteriormente al minuto 37, Justin Ingram (10) aumentó la ventaja para los Lights por medio de un potente disparo desde fuera del área grande.

Pero la cereza del pastel la colocó el extraordinario veterano de la Liga MX y la MLS, Erick “Cubo” Torres, quien puso su sello en el partido al minuto 64, para poner a Las Vegas Lights FC arriba en el marcador 4 goles por 0.

Cabe destacar que el portero Andre Zuluaga (con tan solo 19 años de edad) hizo su debut con los Lights FC y mantuvo intacta su portería.

Con esta victoria, Las Vegas Lights FC avanza a la tercera ronda y jugarán el miércoles 26 de abril de 2023 en el Cashman Field contra Real Salt Lake, escuadra que milita en la MLS. Será la primera vez que los Lights enfrenten a un equipo de la primera división de manera oficial.

La “Lamar Hunt U.S. Open Cup”, comúnmente conocida como “U.S. Open Cup” (USOC, por sus siglas en inglés), es una competencia de proyección nacional. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) y participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateurs y de la Major League Soccer (MLS). Fue fundada en 1914 bajo el nombre de National Challenge Cup, cuya denominación se utilizó hasta 1989, siendo el torneo de fútbol más antiguo de los Estados Unidos. En 1999 fue rebautizado como “Lamar Hunt U.S. Open Cup”, como es conocido en la actualidad.

Desde 2008, el campeón del torneo clasifica directamente a la Liga de Campeones de la CONCACAF.